6249 قضية فصلت: أطفال في عالـم الجريمة .. مَن يحميهـم؟

ما هي اهم القضايا التي يتورط فيها الأطفال؟ كيف يمكن اصلاح الاطفال الذين يخالفون القانون؟ ومن هي الاطراف المتداخلة في عملية الاصلاح؟ وماهي الصعوبات التي تحول دون ذلك؟ هذه الاسئلة حاولت «الشروق» الاجابة عنها في التقرير التالي.

تونس ـ الشروق:

6249 قضية فصلت في القضايا المتعلقة بالأطفال في مختلف اصناف الجرائم خلال سنة 2015 وتنوعت الجرائم في انتظار الحد من نسبة العود.

النزاعات القضائية

اوضحت القاضية ثريا بويحي ان اهم القضايا التي يتورط فيها الاطفال تتراوح من اخطرها كالقضايا الارهابية وقضايا القتل الى اخفها كالسكر الواضح واحداث الهرج والتشويش وتبقى اكثرها انتشارا قضايا السرقة والاعتداء بالعنف والاضرار عمدا بملك الغير واستهلاك المخدرات والاعتداء بالفاحشة.

أسباب الجنوح

حول اهم الاسباب وراء جنوح الاطفال اجابت القاضية ثريا بويحي انها مرتبطة بشخصية الطفل ونفسيته الذي كثيرا ما تكون هشة فيكون اما راغبا في التقليد ومحبا للمغامرة ومندفعا لتجربة أي فكرة بدون تفكير في العواقب او سهل التأثر وقابلا بسرعة للاستقطاب والاستدراج لعالم الانحراف وهناك اسباب اخرى مرتبطة بالاسرة فالتفكك العائلي وطلاق الوالدين والعنف الاسري والفقر والبطالة وغيرها هي من العوامل المؤثرة في نفسية الطفل ومن ثمة في سلوكه.

تدابير الاصلاح

قالت القاضية ثريا بويحي ان التدابير تتراوح من تسليم الطفل لوليه الى سجنه وهي المرحلة الاخيرة عند استحالة اصلاح الطفل باي وسيلة اخرى مع ضرورة وضعه بفضاء خاص واذا لم يتوفر هذا الفضاء فوجب فصله عمن هم اكبر سنا منه وبين هذا التدبير وذاك من الممكن وضع الطفل بمركز للتكوين او التدريب المهني او وضعه بقسم طبي للعلاج.

وتبقى اهم الية بامكانها ضمان تقويم سلوك الطفل وتحسين وضعه هي «الية الحرية المحروسة» التي تضمن بقاء الطفل حرا في محيطه الطبيعي مع المتابعة والتوجيه والارشاد ويمكنه بموجبها الحصول على عمل او بعث مشروع.

قاضي الاطفال؟

لا يكفي ان يكون قاضي الاطفال مختصا في القانون ومتمكنا من الاجراءات بل من الضروري ان يكون متكونا في مجال الطفولة هذا ما اكدته القاضية بويحي وذلك من خلال التمكن بداية من خصوصية النظام القانوني المفرد للاطفال ويحسن التعامل مع الطفل ليس كملف واوراق وانما كوضعية لها ظروفها المرتبطة بتركيبة الطفل ونفسيته وظروفه العائلية والاجتماعية فقاضي الاطفال وان كان يملك سلطة القرار بخصوص الطفل في نزاع مع القانون فان نجاعة قراره متوقفة على ما يتضمنه ملف القضية من ابحاث اجتماعية ونفسية وغيرها لمعرفة الوضعية الحقيقية للطفل والتوصل للاسباب التي دفعته لمخالفة القانون ومن ثمة طرح جميع الفرضيات الممكنة لاصلاحه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اي دور للمجتمع المدني؟

أوضحت القاضية ثريا بويحي ان المجتمع المدني له دور في اصلاح الاطفال وتقويم سلوكهم والاندماج بسرعة في المجتمع او مساعدة العائلة خاصة اذا كانت تعاني الفقر لان تحسين الظروف المادية للطفل اهم الخطوات لتوفير الظروف الملائمة لاصلاح سلوكه ولا يجب ان يخشى القاضي من تعامله مع الجمعيات طالما ان هناك قانونا منظما للجمعيات وطالما ان هذه الجمعيات خاضعة للرقابة الادارية والمالية كما يجب على القاضي ان يقوم بكل الابحاث التي يراها ضرورية للتحقق من سلامة تمويل الجمعية التي يرغب في التعامل معها.

مندوب حماية الطفولة؟

منحت مجلة حماية الطفل لمندوب حماية الطفل دورا هاما وهو ابرام كتب الصلح بالوساطة وهو من الاليات المهمة التي كرستها مجلة حقوق الطفل فالصلح بالوساطة يضمن تحقيق مصلحتين معا مصلحة الطفل لانه يخلصه من التتبع والمحاكمة فالصلح يجوز في اي طور ويؤدي متى تم اكساؤه بالصيغة التنفيذية من الجهة القضائية المختصة سواءاكانت نيابة عمومية او تحقيق او قاضي اطفال الى حفظ القضية او ايقاف المحاكمة او التنفيذ ومصلحة المجتمع فالصلح بالوساطة يتأسس على فكرة التصالح ونبذ الاحقاد والتسامح كما يضمن للمتضرر جبر ضرره باسترجاع ما سرق منه او التعويض العادل لضرره دون ابتزاز ولهذا وجود مندوب حماية الطفولة كطرف مكلف بإبرام الصلح ضمانة للطفل لمنع تعرضه الى الابتزاز باي وسيلة كانت مقابل الصلح.

صعوبات

اكدت القاضية ثريا بويحي ان من بين الصعوبات عدم تفرغ قاضي الاطفال باعتباره مكلفا بمهام اخرى بما يجعله مطالبا ببذل مجهود استثنائي وعدم التفرغ يشمل بقية الاطراف المتداخلة ايضا كمتشاري الطفولة المكلفين بمهام اخرى بالوزارات التي يعملون بها... ايضا مندوب حماية الطفولة مثقل بالمهام الى جانب ضعف عدد المؤسسات الموضوعة على ذمة قضاة الاطفال فلا يوجد مثلا الا مركز ملاحظة واحد يمكن وضع الطفل في نزاع مع القانون قبل اتخاذ التدبير المتلائمة مع ما ارتكبه من خطإ ومع ظروفه وهو موجود بتونس العاصمة من الضروري الترفيع في عدد المؤسسات المخصصة للتاهيل والاصلاح وتوفير الامكانيات المادية واللوجستية.

وانتهت محدثتنا بالقول ان الاستثمار في الانسان هو احسن استثمار لان نتائجه مضمونة لذلك يجب ان نراهن على اطفالنا كمستقبل لهذه البلاد وان نوفر لاطفالنا الذين تزل بهم القدم الاطار المناسب لاصلاحهم واعادة ادماجهم خاصة ان الاطار القانوني متوفر.

اعداد : ايمان بن عزيزة