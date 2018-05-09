«الشروق» تكشف قصة مهرب تركي:تورّط مع 12 مهربا وموّل إضرابات بالموانئ

بعد أن تطرقت فاطمة المسدي النائبة في مجلس الشعب عن تورط مهرب تركي في عمليات تهريب داخل بعض الموانئ قام احد المهربين بالاتصال بالمهرب التركي وطلب منه ايقاف صفقة تهريب الى تونس...

تونس «الشروق» :

«الشروق» تكشف اسرار هوية المهرب التركي وكيفية الكشف عن عملياته الغير قانونية التي انطلقت مع الطرابلسية وتواصلت مع المهربين على غرار الشنوفي وجراية ...

بعد احداث 14 جانفي 2011 اكتسحت السلع التركية الاسواق التونسية ليّهرب لاحقا جزء منها خارج التراب التونسي وتحديدا ليبيا وتمكن المهرب التركي محمود «ك» من السيطرة على الاسواق ونظرا لشبكة العلاقات التي يمتلكها داخل اجهزة الدولة نجح في ربط علاقات جديدة مع عدد من كبار ضباط الديوانة في بعض الموانئ وفي المطارات ومع امنيين ومع سياسيين الذين تصدر عدد منهم المشهد السياسي بعد 2011 .

المهرب التركي

محمود «ك» مهرب تركي وتاجر اسلحة تم سجنه سابقا في اسطنبول قام بربط شبكة من العلاقات داخل التراب التونسي منذ 2009 الى غاية 2010 لتنقطع هذه العلاقات المشبوهة اثر سقوط الطرابلسية ونجاة بن علي وليضمن مواصلته للهيمنة على الاسواق التونسية ربط شبكة جديدة من العلاقات مع مهربين تونسيين في العاصمة على غرار كل من ياسين الشنوفي شهر «بولد بابا» وشفيق جراية الذين جمعتهم صفقات خاصة ما بين سنتي 2012 و2013 .

أما في ولاية صفاقس فقد تمكن المهرب التركي من ربط شبكة من العلاقات مع المهربين الكبار على غرار «حمادي.ا» و»خميس ح.ا» في ولاية سوسة.

تقتصر مهمة المهرب التركي على توفير المبالغ المالية بالعملة الصعبة لاقتناء البضائع بتركيا ثم شحنها لاحقا الى تونس اين تتولى الاطراف التونسية التابعة له بإدخال الصفقات للموانئ واخراجها بمبالغ مالية لا تتماشي مع قيمة البضائع مقابل توفير ما بين 30 و50 و100 الف دينار عن كل عملية ناجحة لاحد القيادات التي تعمل تحت امرة المهرب التركي داخل الديوانة .

وأكد مصدر «الشروق» ان عون ديوانة تتولى خطة «السمسار» الذي يتولى الربط بين المهرب التركي وعدد من الضباط الذين قاموا بدورهم بتسهيل عمليات التهريب والشحن وادخال البضاعة الى داخل التراب التونسي في حين يقوم المهرب التركي بمساعدة الشبكة التي تتعامل معه بتعيين ضباط تابعين له يسهلون هذه العمليات الغير قانونية.

تبين ايضا ان الاضرابات التي شهدتها عدد من الموانئ كان وراءها المهرب التركي محمود «ك» حيث قام بتحريض عدد من اتباعه لإيقاف العمل بتعلة وجود مشاكل مهنية مع القيادات الديوانية خاصة ما بين سنوات 2012 و2013 و2014 و2015 واكد مصدرنا ان هناك عددا كبيرا من النقابيين رفضوا التعامل معه في حين تورطت عناصر اخرى كانت تعمل لصالحه.

تمكن المهرب التركي من ربط الصلة مع مهرب تونسي اصيل ولاية سوسة ويملك شبكة من العلاقات المشبوهة في ميناء الجهة ومتورط سنة 2012 في تهريب ملابس جاهزة بمبلغ مالي يقدر بمليار ونصف وتم حجز بضاعة مهربة من الماركة التركية ولم يتم اتخاذ اي اجراء ضده بسبب نفوذ المهرب التركي في تونس.

الصورة اللغز

تحصل عدد من السياسيين وضباط داخل الجهاز الديواني على رحلات ترفيهية في اسطنبول التركية وتم دفع ثمنها من قبل المهرب التركي محمود «ك» الذي كان يتولى دفع كل المصاريف كما تولى ايضا المهرب التركي دفع مصاريف وفد تونسي كان في زيارة يقودها مسؤول ديواني وتم تجهيز سهرات هناك على شرف الحاضرين.

وتم التقاط صورة جمعت عون ديوانة والمهرب التركي في اسطنبول وتم نشرها على احد المواقع ليتم اثر ذلك فتح تحقيق ضد كل من سيثبت تلقيه اموالا وتذاكر رحلات في اتجاه تركيا من عناصر الشبكة التي تعمل لحساب المهرب في تونس وتسببت في خسائر فادحة للدولة التونسية .

التهديد

علمت «الشروق» ان المهرب التركي قام بتهديد سيدة اعمال تونسية صاحبة شركة ملابس بعد ان رفضت التعامل معه وقامت بإبلاغ الجهات المعنية التي بادرت بفتح تحقيق ضده وعن هذه القضية اكدت صاحبة الشركة في تصريح خاص «للشروق» انها اصبحت مهددة بالقتل فقط لأنها تصدت لأخطبوط الفساد الذي يقوده التركي الذي كبد تونس خسائر فادحة .

وأضافت انها مهددة بالاغتيال وقام احد القيادات الديوانية بوضعها تحت التفتيش دون اذن قضائي هذا بالإضافة الى محاولة حجز بضاعة تابعة لمؤسستها قائلة في هذا السياق « دافعت عن وطني ولن اتراجع « .

المهرب التركي

مسجون سابق في السجون التركية

تاجر سلاح

في الخمسين من عمره

تعامل مع 12 مهربا من بينهم 4 تم القبض عليهم في حملة مقاومة الفساد

رصد مكالمات بينه وبين ديوانيين

أول عملية تهريب سنة 2009

آخر عملية تهريب جانفي 2018

عمليات التهريب

2009: تهريب الملابس الجاهزة

2010 : تورط مع منصف وعماد وحسام الطرابلسي والديواني انذاك الشنوفي في ادخال اطنان من الموز.

2011 : اصبحت معاملاته مع المهرب ياسين الشنوفي

ايقاف العمل في ميناء رادس 3 مليارات

2012 : تورط في تهريب مليار ونصف من الملابس الجاهزة في سوسة

من 2012 الى 2018 : التهريب عبر موانئ بنزرت وسوسة ورادس وصفاقس

منى البوعزيزي