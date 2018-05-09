سيدي بوزيد:يعتدي على شقيقه بعصا ويرديه قتيلا

توفي صباح امس شاب من مواليد سنة 2002 اصيل منطقة الفطناسة من معتمدية السعيدة التابعة لولاية سيدي بوزيد متاثرا باصابته على مستوى الراس بواسطة عصا بعد ان تلقى عديد الضربات من طرف شقيقه الاكبر اثر خلاف جد بينهما. وحسب المعطيات التي تحصلت عليها «الشروق» فإن خلافا شب ليلة الثلاثاء بين الشقيقين تطور الى شجار حيث قام الشقيق الاكبر بتوجيه ضربة بواسطة عصا على مستوى الراس لشقيقه الاصغر الذي اصيب اصابة خطيرة. وقد تم إثر ذلك نقله إلى المستشفى المحلي بمعتمدية الرقاب ومنه الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد حيث افاد مصدر طبي ان الضحية فارق الحياة قبل ايوائه بالمستشفى متأثرا بالإصابة التي تلقاها على مستوى الرأس. واذنت النيابة العمومية بعرض جثة الهالك على الطبيب الشرعى لمعرفة اسباب الوفاة فيما تمكنت الوحدات الامنية من إيقاف الجاني والاحتفاظ به. ومازالت أسباب نشوب الخلاف بين الشقيقين مجهولة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية في الغرض.

قيس