سيدي بوزيد:يعتدي على شقيقه بعصا ويرديه قتيلا

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توفي صباح امس شاب من مواليد سنة 2002 اصيل منطقة الفطناسة من معتمدية السعيدة التابعة لولاية سيدي بوزيد متاثرا باصابته على مستوى الراس بواسطة عصا بعد ان تلقى عديد الضربات من طرف شقيقه الاكبر اثر خلاف جد بينهما. وحسب المعطيات التي تحصلت عليها «الشروق» فإن خلافا شب ليلة الثلاثاء بين الشقيقين تطور الى شجار حيث قام الشقيق الاكبر بتوجيه ضربة بواسطة عصا على مستوى الراس لشقيقه الاصغر الذي اصيب اصابة خطيرة. وقد تم إثر ذلك نقله إلى المستشفى المحلي بمعتمدية الرقاب ومنه الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد حيث افاد مصدر طبي ان الضحية فارق الحياة قبل ايوائه بالمستشفى متأثرا بالإصابة التي تلقاها على مستوى الرأس. واذنت النيابة العمومية بعرض جثة الهالك على الطبيب الشرعى لمعرفة اسباب الوفاة فيما تمكنت الوحدات الامنية من إيقاف الجاني والاحتفاظ به. ومازالت أسباب نشوب الخلاف بين الشقيقين مجهولة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية في الغرض.
توفي صباح امس شاب من مواليد سنة 2002 اصيل منطقة الفطناسة من معتمدية السعيدة التابعة لولاية سيدي بوزيد متاثرا باصابته على مستوى الراس بواسطة عصا بعد ان تلقى عديد الضربات من طرف شقيقه الاكبر اثر خلاف جد بينهما. وحسب المعطيات التي تحصلت عليها «الشروق» فإن خلافا شب ليلة الثلاثاء بين الشقيقين تطور الى شجار حيث قام الشقيق الاكبر بتوجيه ضربة بواسطة عصا على مستوى الراس لشقيقه الاصغر الذي اصيب اصابة خطيرة. وقد تم إثر ذلك نقله إلى المستشفى المحلي بمعتمدية الرقاب ومنه الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد حيث افاد مصدر طبي ان الضحية فارق الحياة قبل ايوائه بالمستشفى متأثرا بالإصابة التي تلقاها على مستوى الرأس. واذنت النيابة العمومية بعرض جثة الهالك على الطبيب الشرعى لمعرفة اسباب الوفاة فيما تمكنت الوحدات الامنية من إيقاف الجاني والاحتفاظ به. ومازالت أسباب نشوب الخلاف بين الشقيقين مجهولة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية في الغرض.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-