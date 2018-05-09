جندوبة:إيقاف شاب مفتش عنه من أجل السرقة والتحيل

جندوبة ـ الشروق :

تمكن يوم امس الثلاثاء 8 ماي 2018 أعوان مركز شرطة النجدة بجندوبة من إيقاف شاب في العقد الثالث من العمر مفتش عنه من أجل السرقة والتحيل.

وتم ايقاف الشاب حين كان متجها بواسطة الحافلة نحو مدينة جندوبة وهو اصيل مدينة خاطر من ولاية بنزرت صادرة في شأنه منسوبي تفتيش من أجل السرقة بجندوبة والتخيل بتجربة.

هذا وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تم الاحتفاظ به وسيتم تسليمه للمراكز المطلوب فيها.





عبد الكريم السلطاني