الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 09 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مع انطلاق عملية «تحرير» درنة:رفع درجة التأهب الى أقصاها على طول الحدود مع ليبيا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
القضائي
مع انطلاق عملية «تحرير» درنة:رفع درجة التأهب الى أقصاها على طول الحدود مع ليبيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

تونس ـ الشروق :

علمت «الشروق» أن الوحدات العسكرية والامنية المؤمّنة للحدود الجنوبية للبلاد تلقت تعليمات بضرورة وضع درجة التأهب الى أقصاها مع انطلاق الجيش الوطني في معركة تحرير مدينة درنة بما يؤكد وجود نوايا لتكديس الجماعات الارهابية على مقربة من حدود تونس بالتوازي مع حملة الجيش المصري لتطهير سيناء.
وكان المسيّر خليفة حفتر أعلن أول أمس اثر استعراض للجيش الوطني الليبي تزامنا مع تخرّج دفعة جديدة من ضباطه أعلن عن انطلاق معركة تحرير درنة بالشرق الليبي، بعد الانطلاق منذ أسابيع في تحرير الجنوب الليبي، وتزامنا مع مواصلة الجيش المصري حملة تطهير سيناء من الجماعات الارهابية.
وحسب جل التقارير الواردة من الأراضي الليبية فإنه سيتم الدفع بجحافل الارهابيين الفارين من سيناء ومن الشرق الليبي الى الغرب وتحديدا الى مشارف الحدود التونسية وهي مؤشرات جد خطيرة وتنبئ بعواقب وخيمة على سلامة الحدود التونسية خلال الفترة المقبلة.
وقد تحركت السلطات التونسية الواعية بخطورة الأوضاع القادمة وأعطت تعليماتها الى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية بضرورة رفع درجة التأهب والحيطة الى أقصاها لتأمين تلك الحدود ، سيما وأن الجزائر تبدو منشغلة بجحافل المهاجرين السريين القادمين من جنوب مالي الى حدودها.

سليم العجرودي
تقرؤون أيضا
قلعة سنان:وفاة عامل بناء
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
توفي عامل بناء إثر سقوطه من سطح المنزل الذي كان يشتغل فيه وتفيد الوقائع التي تحصلت عليها الشروق من مصادر...
المزيد >>
أريانة:إيقاف مروّج للمخدّرات معروف وقتل كلبين يستعين بهما للحراسة
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة أول أمس من إلقاء القبض على مروّج معروف للمخدرات بالجهة وحجز...
المزيد >>
مع انطلاق عملية «تحرير» درنة:رفع درجة التأهب الى أقصاها على طول الحدود مع ليبيا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن الوحدات العسكرية والامنية المؤمّنة للحدود الجنوبية للبلاد تلقت تعليمات بضرورة وضع درجة...
المزيد >>
جندوبة:إيقاف شاب مفتش عنه من أجل السرقة والتحيل
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن يوم امس الثلاثاء 8 ماي 2018 أعوان مركز شرطة النجدة بجندوبة من إيقاف شاب في العقد الثالث من العمر مفتش عنه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
مع انطلاق عملية «تحرير» درنة:رفع درجة التأهب الى أقصاها على طول الحدود مع ليبيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

تونس ـ الشروق :

علمت «الشروق» أن الوحدات العسكرية والامنية المؤمّنة للحدود الجنوبية للبلاد تلقت تعليمات بضرورة وضع درجة التأهب الى أقصاها مع انطلاق الجيش الوطني في معركة تحرير مدينة درنة بما يؤكد وجود نوايا لتكديس الجماعات الارهابية على مقربة من حدود تونس بالتوازي مع حملة الجيش المصري لتطهير سيناء.
وكان المسيّر خليفة حفتر أعلن أول أمس اثر استعراض للجيش الوطني الليبي تزامنا مع تخرّج دفعة جديدة من ضباطه أعلن عن انطلاق معركة تحرير درنة بالشرق الليبي، بعد الانطلاق منذ أسابيع في تحرير الجنوب الليبي، وتزامنا مع مواصلة الجيش المصري حملة تطهير سيناء من الجماعات الارهابية.
وحسب جل التقارير الواردة من الأراضي الليبية فإنه سيتم الدفع بجحافل الارهابيين الفارين من سيناء ومن الشرق الليبي الى الغرب وتحديدا الى مشارف الحدود التونسية وهي مؤشرات جد خطيرة وتنبئ بعواقب وخيمة على سلامة الحدود التونسية خلال الفترة المقبلة.
وقد تحركت السلطات التونسية الواعية بخطورة الأوضاع القادمة وأعطت تعليماتها الى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية بضرورة رفع درجة التأهب والحيطة الى أقصاها لتأمين تلك الحدود ، سيما وأن الجزائر تبدو منشغلة بجحافل المهاجرين السريين القادمين من جنوب مالي الى حدودها.

سليم العجرودي
تقرؤون أيضا
قلعة سنان:وفاة عامل بناء
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
توفي عامل بناء إثر سقوطه من سطح المنزل الذي كان يشتغل فيه وتفيد الوقائع التي تحصلت عليها الشروق من مصادر...
المزيد >>
أريانة:إيقاف مروّج للمخدّرات معروف وقتل كلبين يستعين بهما للحراسة
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة أول أمس من إلقاء القبض على مروّج معروف للمخدرات بالجهة وحجز...
المزيد >>
مع انطلاق عملية «تحرير» درنة:رفع درجة التأهب الى أقصاها على طول الحدود مع ليبيا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن الوحدات العسكرية والامنية المؤمّنة للحدود الجنوبية للبلاد تلقت تعليمات بضرورة وضع درجة...
المزيد >>
جندوبة:إيقاف شاب مفتش عنه من أجل السرقة والتحيل
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن يوم امس الثلاثاء 8 ماي 2018 أعوان مركز شرطة النجدة بجندوبة من إيقاف شاب في العقد الثالث من العمر مفتش عنه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
﻿