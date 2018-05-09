مع انطلاق عملية «تحرير» درنة:رفع درجة التأهب الى أقصاها على طول الحدود مع ليبيا

-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
تونس ـ الشروق :
علمت «الشروق» أن الوحدات العسكرية والامنية المؤمّنة للحدود الجنوبية للبلاد تلقت تعليمات بضرورة وضع درجة التأهب الى أقصاها مع انطلاق الجيش الوطني في معركة تحرير مدينة درنة بما يؤكد وجود نوايا لتكديس الجماعات الارهابية على مقربة من حدود تونس بالتوازي مع حملة الجيش المصري لتطهير سيناء.
وكان المسيّر خليفة حفتر أعلن أول أمس اثر استعراض للجيش الوطني الليبي تزامنا مع تخرّج دفعة جديدة من ضباطه أعلن عن انطلاق معركة تحرير درنة بالشرق الليبي، بعد الانطلاق منذ أسابيع في تحرير الجنوب الليبي، وتزامنا مع مواصلة الجيش المصري حملة تطهير سيناء من الجماعات الارهابية.
وحسب جل التقارير الواردة من الأراضي الليبية فإنه سيتم الدفع بجحافل الارهابيين الفارين من سيناء ومن الشرق الليبي الى الغرب وتحديدا الى مشارف الحدود التونسية وهي مؤشرات جد خطيرة وتنبئ بعواقب وخيمة على سلامة الحدود التونسية خلال الفترة المقبلة.
وقد تحركت السلطات التونسية الواعية بخطورة الأوضاع القادمة وأعطت تعليماتها الى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية بضرورة رفع درجة التأهب والحيطة الى أقصاها لتأمين تلك الحدود ، سيما وأن الجزائر تبدو منشغلة بجحافل المهاجرين السريين القادمين من جنوب مالي الى حدودها.
تونس ـ الشروق :
علمت «الشروق» أن الوحدات العسكرية والامنية المؤمّنة للحدود الجنوبية للبلاد تلقت تعليمات بضرورة وضع درجة التأهب الى أقصاها مع انطلاق الجيش الوطني في معركة تحرير مدينة درنة بما يؤكد وجود نوايا لتكديس الجماعات الارهابية على مقربة من حدود تونس بالتوازي مع حملة الجيش المصري لتطهير سيناء.
وكان المسيّر خليفة حفتر أعلن أول أمس اثر استعراض للجيش الوطني الليبي تزامنا مع تخرّج دفعة جديدة من ضباطه أعلن عن انطلاق معركة تحرير درنة بالشرق الليبي، بعد الانطلاق منذ أسابيع في تحرير الجنوب الليبي، وتزامنا مع مواصلة الجيش المصري حملة تطهير سيناء من الجماعات الارهابية.
وحسب جل التقارير الواردة من الأراضي الليبية فإنه سيتم الدفع بجحافل الارهابيين الفارين من سيناء ومن الشرق الليبي الى الغرب وتحديدا الى مشارف الحدود التونسية وهي مؤشرات جد خطيرة وتنبئ بعواقب وخيمة على سلامة الحدود التونسية خلال الفترة المقبلة.
وقد تحركت السلطات التونسية الواعية بخطورة الأوضاع القادمة وأعطت تعليماتها الى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية بضرورة رفع درجة التأهب والحيطة الى أقصاها لتأمين تلك الحدود ، سيما وأن الجزائر تبدو منشغلة بجحافل المهاجرين السريين القادمين من جنوب مالي الى حدودها.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-