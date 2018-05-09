مع انطلاق عملية «تحرير» درنة:رفع درجة التأهب الى أقصاها على طول الحدود مع ليبيا

تونس ـ الشروق :

علمت «الشروق» أن الوحدات العسكرية والامنية المؤمّنة للحدود الجنوبية للبلاد تلقت تعليمات بضرورة وضع درجة التأهب الى أقصاها مع انطلاق الجيش الوطني في معركة تحرير مدينة درنة بما يؤكد وجود نوايا لتكديس الجماعات الارهابية على مقربة من حدود تونس بالتوازي مع حملة الجيش المصري لتطهير سيناء.

وكان المسيّر خليفة حفتر أعلن أول أمس اثر استعراض للجيش الوطني الليبي تزامنا مع تخرّج دفعة جديدة من ضباطه أعلن عن انطلاق معركة تحرير درنة بالشرق الليبي، بعد الانطلاق منذ أسابيع في تحرير الجنوب الليبي، وتزامنا مع مواصلة الجيش المصري حملة تطهير سيناء من الجماعات الارهابية.

وحسب جل التقارير الواردة من الأراضي الليبية فإنه سيتم الدفع بجحافل الارهابيين الفارين من سيناء ومن الشرق الليبي الى الغرب وتحديدا الى مشارف الحدود التونسية وهي مؤشرات جد خطيرة وتنبئ بعواقب وخيمة على سلامة الحدود التونسية خلال الفترة المقبلة.

وقد تحركت السلطات التونسية الواعية بخطورة الأوضاع القادمة وأعطت تعليماتها الى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية بضرورة رفع درجة التأهب والحيطة الى أقصاها لتأمين تلك الحدود ، سيما وأن الجزائر تبدو منشغلة بجحافل المهاجرين السريين القادمين من جنوب مالي الى حدودها.





سليم العجرودي