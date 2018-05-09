أريانة:إيقاف مروّج للمخدّرات معروف وقتل كلبين يستعين بهما للحراسة

تونس «الشروق»:

تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة أول أمس من إلقاء القبض على مروّج معروف للمخدرات بالجهة وحجز كميات متفاوتة من الكوكايين والزطلة بحوزته.

وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في الرابعة والثلاثين من عمره معروف بانغماسه في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها ويتعين بعدد كبير من الشبان في ترويج تلك المادة بين أحياء أريانة وأريانة الشمالية والمنازه، وظل محل تفتيش في عدة قضايا تعلقت جميعها بترويج المخدرات كما أنه يستعين بكلاب شرسة في حراسته. وظل متخفيا عن أعين أعوان الأمن إلى أن وردت معلومة على أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة، مفادها تواجده بمنزل عائلته ليلة أول أمس فتحوّلت عدة دوريات أمنية إلى العنوان المشار إليه وقامت بمحاصرة ومداهمة منزل المظنون فيه واستعمال الرصاص في القضاء على كلبين شرسين، ومن ثم إلقاء القبض على المظنون فيه وحجز عشرات الغرامات الكوكايين وأكثر من رطل من مخدر الزطلة كما تم حجز سيفين كبيري الحجم بحوزة المظنون فيه حيث تقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حي إحالته على أنظار القضاء.





س.ع