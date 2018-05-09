أريانة:إيقاف مروّج للمخدّرات معروف وقتل كلبين يستعين بهما للحراسة

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تونس «الشروق»:
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة أول أمس من إلقاء القبض على مروّج معروف للمخدرات بالجهة وحجز كميات متفاوتة من الكوكايين والزطلة بحوزته.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في الرابعة والثلاثين من عمره معروف بانغماسه في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها ويتعين بعدد كبير من الشبان في ترويج تلك المادة بين أحياء أريانة وأريانة الشمالية والمنازه، وظل محل تفتيش في عدة قضايا تعلقت جميعها بترويج المخدرات كما أنه يستعين بكلاب شرسة في حراسته. وظل متخفيا عن أعين أعوان الأمن إلى أن وردت معلومة على أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة، مفادها تواجده بمنزل عائلته ليلة أول أمس فتحوّلت عدة دوريات أمنية إلى العنوان المشار إليه وقامت بمحاصرة ومداهمة منزل المظنون فيه واستعمال الرصاص في القضاء على كلبين شرسين، ومن ثم إلقاء القبض على المظنون فيه وحجز عشرات الغرامات الكوكايين وأكثر من رطل من مخدر الزطلة كما تم حجز سيفين كبيري الحجم بحوزة المظنون فيه حيث تقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حي إحالته على أنظار القضاء.
تونس «الشروق»:
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة أول أمس من إلقاء القبض على مروّج معروف للمخدرات بالجهة وحجز كميات متفاوتة من الكوكايين والزطلة بحوزته.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في الرابعة والثلاثين من عمره معروف بانغماسه في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها ويتعين بعدد كبير من الشبان في ترويج تلك المادة بين أحياء أريانة وأريانة الشمالية والمنازه، وظل محل تفتيش في عدة قضايا تعلقت جميعها بترويج المخدرات كما أنه يستعين بكلاب شرسة في حراسته. وظل متخفيا عن أعين أعوان الأمن إلى أن وردت معلومة على أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة، مفادها تواجده بمنزل عائلته ليلة أول أمس فتحوّلت عدة دوريات أمنية إلى العنوان المشار إليه وقامت بمحاصرة ومداهمة منزل المظنون فيه واستعمال الرصاص في القضاء على كلبين شرسين، ومن ثم إلقاء القبض على المظنون فيه وحجز عشرات الغرامات الكوكايين وأكثر من رطل من مخدر الزطلة كما تم حجز سيفين كبيري الحجم بحوزة المظنون فيه حيث تقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث إلى حي إحالته على أنظار القضاء.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-