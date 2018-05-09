قلعة سنان:وفاة عامل بناء

توفي عامل بناء إثر سقوطه من سطح المنزل الذي كان يشتغل فيه وتفيد الوقائع التي تحصلت عليها الشروق من مصادر مختلفة أن بناء خمسيني العمري كان يستعد للمسات الأخيرة لمسكن في أطراف المدينة ومجاور للمستشفى المحلي زلت به القدم فسقط من الجانب الأعلى للبناية بحكم وجودها في منحدر وقد تم نقله للمستشفى المحلي بقلعة سنان وعلى جناح السرعة تم تحويله للمستشفى الجهوي بالكاف لكن جسمه لم يصمد وفارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.

محمد النموشي