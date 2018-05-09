قلعة سنان:وفاة عامل بناء

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توفي عامل بناء إثر سقوطه من سطح المنزل الذي كان يشتغل فيه وتفيد الوقائع التي تحصلت عليها الشروق من مصادر مختلفة أن بناء خمسيني العمري كان يستعد للمسات الأخيرة لمسكن في أطراف المدينة ومجاور للمستشفى المحلي زلت به القدم فسقط من الجانب الأعلى للبناية بحكم وجودها في منحدر وقد تم نقله للمستشفى المحلي بقلعة سنان وعلى جناح السرعة تم تحويله للمستشفى الجهوي بالكاف لكن جسمه لم يصمد وفارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.
توفي عامل بناء إثر سقوطه من سطح المنزل الذي كان يشتغل فيه وتفيد الوقائع التي تحصلت عليها الشروق من مصادر مختلفة أن بناء خمسيني العمري كان يستعد للمسات الأخيرة لمسكن في أطراف المدينة ومجاور للمستشفى المحلي زلت به القدم فسقط من الجانب الأعلى للبناية بحكم وجودها في منحدر وقد تم نقله للمستشفى المحلي بقلعة سنان وعلى جناح السرعة تم تحويله للمستشفى الجهوي بالكاف لكن جسمه لم يصمد وفارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-