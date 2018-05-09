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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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التداوي الطبيعي.. زيـــت المشمش مفـيـــــد للبشــرة وصحـــة القلب
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الصحّة والطبّ
التداوي الطبيعي.. زيـــت المشمش مفـيـــــد للبشــرة وصحـــة القلب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

زيت المشمش هو حقا مصدر غني من الأحماض الدهنية بالإضافة إلى فيتامين E و A، لذلك فهو يعتبر علاج مفيد للبشرة الجافة وكذلك البشرة العادية للحفاظ على نضارتها وحيويتها، وهذا الزيت هو عنصر مهم جدا في الكثير من مستحضرات التجميل مثل الصابون، والكريمات، كما انه يمتص بسهولة ولا يجعل البشرة زيتية، لذلك فان لكثير من الناس يفضلون تدليك الجسم به وأيضا استخدامه في حمامات الشمس الزيتية على الشاطئ.

فوائده
ترطيب البشرة :
يستخدم زيت المشمش كمرطب جيد ويساعد في علاج الجلد الجاف الذي يكون عادة في منطقة المرفقين والقدمين والركبتين وكذلك اليدين، واستخدام هذا الزيت على الجلد يجعل البشرة ناعمة ولينة الملمس.
تغذية البشرة :
حمض اللينوليك الموجود في زيت المشمش يجعله مثالي لتنعيم البشرة وكذلك الحفاظ على صحة البشرة، كما انه غني بفيتامين A و E، ومضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء ظهور علامات الشيخوخة.
الحفاظ على صحة البشرة :
زيت المشمش ممتاز للبشرة، ويعتبر أيضا بمثابة مغذي للبشرة الجافة والعادية وكذلك البشرة الدهنية، كما انه خفيف جدا ولطيف على البشرة ولا يتسبب في أي ضرر للجلد وهو أيضا مثالي لبشرة الرضع، وبالإضافة إلى ذلك فانه عند استخدام هذا الزيت على الجلد فانه لا يجعل البشرة زيتية الملمس، وهذا امر رائع للحفاظ على رطوبة البشرة.
مقشر للبشرة :
زيت المشمش يمكن استخدامه كمقشر اذا استخدم جنبا إلى جنب مع السكر، حيث ان هذا الزيت يعمل المعجزات للبشرة ويجعل البشرة مشرقة كما لو استخدم زيت الزيتون أو زيت اللوز مع بعض السكر.
صحة الشعر :
زيت المشمش رائع للشعر ويحافظ على صحته جيدا، حيث يمكن ان يخلط مع غيره من الزيوت مثل زيت جوز الهند، وزيت الزيتون وتدليك فروة الرأس به جيدا، وتركه على الشعر لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالشامبو العادي، كما انه يمكن ان يعالج فروة الرأس الجافة والقشرة ويحافظ على فروة الرأس رطبة . بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعالج الشعر التالف ويساعد في توفير تألق طبيعي للشعر.
منظف للبشرة :
زيت المشمش مفيد جدا في تنظيف البشرة و إزالة الأوساخ من مسام الجلد ومنع انسداد المسام يالاوساخ والزيوت، والحفاظ على البشرة رطبة.
كريم تحت العين :
زيت المشمش يمكن استخدامه مثل زيت اللوز لعلاج الهالات السوداء تحت العين، حيث انه يقلل من الهالات السوداء، والانتفاخ ويغذي الجلد حول هذه المنطقة، ومع الاستخدام المنتظم لزيت المشمش، فانه يمكن ان يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بالقرب من العينين.
صحة القلب :
استخدام زيت المشمش يمكن أن يكون أكثر صحة للقلب وكذلك لنظام القلب والأوعية الدموية، حيث تم اكتشاف ان هذا الزيت له القدرة على تقليل فرص الاصابة بالنوبات القلبية.

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التداوي الطبيعي.. زيـــت المشمش مفـيـــــد للبشــرة وصحـــة القلب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

زيت المشمش هو حقا مصدر غني من الأحماض الدهنية بالإضافة إلى فيتامين E و A، لذلك فهو يعتبر علاج مفيد للبشرة الجافة وكذلك البشرة العادية للحفاظ على نضارتها وحيويتها، وهذا الزيت هو عنصر مهم جدا في الكثير من مستحضرات التجميل مثل الصابون، والكريمات، كما انه يمتص بسهولة ولا يجعل البشرة زيتية، لذلك فان لكثير من الناس يفضلون تدليك الجسم به وأيضا استخدامه في حمامات الشمس الزيتية على الشاطئ.

فوائده
ترطيب البشرة :
يستخدم زيت المشمش كمرطب جيد ويساعد في علاج الجلد الجاف الذي يكون عادة في منطقة المرفقين والقدمين والركبتين وكذلك اليدين، واستخدام هذا الزيت على الجلد يجعل البشرة ناعمة ولينة الملمس.
تغذية البشرة :
حمض اللينوليك الموجود في زيت المشمش يجعله مثالي لتنعيم البشرة وكذلك الحفاظ على صحة البشرة، كما انه غني بفيتامين A و E، ومضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء ظهور علامات الشيخوخة.
الحفاظ على صحة البشرة :
زيت المشمش ممتاز للبشرة، ويعتبر أيضا بمثابة مغذي للبشرة الجافة والعادية وكذلك البشرة الدهنية، كما انه خفيف جدا ولطيف على البشرة ولا يتسبب في أي ضرر للجلد وهو أيضا مثالي لبشرة الرضع، وبالإضافة إلى ذلك فانه عند استخدام هذا الزيت على الجلد فانه لا يجعل البشرة زيتية الملمس، وهذا امر رائع للحفاظ على رطوبة البشرة.
مقشر للبشرة :
زيت المشمش يمكن استخدامه كمقشر اذا استخدم جنبا إلى جنب مع السكر، حيث ان هذا الزيت يعمل المعجزات للبشرة ويجعل البشرة مشرقة كما لو استخدم زيت الزيتون أو زيت اللوز مع بعض السكر.
صحة الشعر :
زيت المشمش رائع للشعر ويحافظ على صحته جيدا، حيث يمكن ان يخلط مع غيره من الزيوت مثل زيت جوز الهند، وزيت الزيتون وتدليك فروة الرأس به جيدا، وتركه على الشعر لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالشامبو العادي، كما انه يمكن ان يعالج فروة الرأس الجافة والقشرة ويحافظ على فروة الرأس رطبة . بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعالج الشعر التالف ويساعد في توفير تألق طبيعي للشعر.
منظف للبشرة :
زيت المشمش مفيد جدا في تنظيف البشرة و إزالة الأوساخ من مسام الجلد ومنع انسداد المسام يالاوساخ والزيوت، والحفاظ على البشرة رطبة.
كريم تحت العين :
زيت المشمش يمكن استخدامه مثل زيت اللوز لعلاج الهالات السوداء تحت العين، حيث انه يقلل من الهالات السوداء، والانتفاخ ويغذي الجلد حول هذه المنطقة، ومع الاستخدام المنتظم لزيت المشمش، فانه يمكن ان يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بالقرب من العينين.
صحة القلب :
استخدام زيت المشمش يمكن أن يكون أكثر صحة للقلب وكذلك لنظام القلب والأوعية الدموية، حيث تم اكتشاف ان هذا الزيت له القدرة على تقليل فرص الاصابة بالنوبات القلبية.

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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