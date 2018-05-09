صوت الشارع:لماذا رفض الشباب التصويت يوم 6 ماي؟

مهدي الجلاصي

كثرة الوعود الانتخابية التي اطلقتها الاحزاب الحاكمة والحكومات المتعاقبة منذ الثورة الى اليوم اثرت بشكل كبير على المشاركة السياسية فاوضاع الشباب لم تتغير بل ازدادت سوءا خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من نسب بطالة وفقر عالية جدا وليس هناك اي بوادر تحسن في الأفق.

من جهة اخرى هناك شريحة واسعة من الشباب أصبحت فاقدة للثقة ليس في الطبقة السياسية فحسب بل في الدولة وهنا اتحدث أساسا عن الشباب من بينهم المنتمون للجمعيات الرياضية الذين يقمعون أسبوعيا مع كل تظاهرة رياضيا حتى قتل احدهم في حادث «تعلم عوم» الشهيرة طبعا ليست هي المحدد لكن حين يرى الشاب كيف تبذل الدولة جهودها لترضية رجال الاعمال وتصدر قوانين المصالحة والعفو لصالحهم وتمنحهم التعويضات وتعفو عن ديونهم وفِي المقابل ترسل جحافل البوليس لقمع الشباب المحتجين والمعتصمين والرياضيين لا تنتظر منه ان يثق في السلطة السياسية والدولة عموما.

رمضان بن عمر

لم يكن العزوف عن التوجه لصناديق الاقتراع خيارا مفاجئا للفئة الشابة خصوصا وان انتخابات 2014 عرفت نفس حجم المقاطعة. كان خيارا متوقعا في ظل وضع اقتصادي واجتماعي يسير كل يوم نحو الاسوء في ظل آداء محبط للطبقة السياسية الحاكمة وفي ظل اقصاء هذه الفئة من كل الأطر السياسية والمدنية وبالتالي الضوء الوحيد لهذا الشباب في هذا النفق هو حلم الهجرة. المسألة أيضا اعمق من ردة فعل على واقع محبط اقتصاديا واجتماعيا بل أيضا له ابعاد ثقافية وتربوية فهذا الشباب الذي يتوجه بالالاف للملاعب رغم ما يتعرض له من عنف ولكنه لا يحتج بالالاف على العنف الاقتصادي والاجتماعي الممارس عليه.

معز بوراوي

مع كل أسف في مرحلة انتقاليّة كهذه لا نتحدث عن عزوف الشباب فقط بل عن عزوف كلي لمختلف الشرائح العمرية بسبب غياب الثقة الكلية بين الحاكم والمحكوم. كما ان الشباب لم يعد يكترث للشان العام. وفي كل انتخابات اتضح ان شريحة الشباب لا تقبل على الصندوق. كما ان هذه الفئة العمرية ليس لديها الثقافة الكاملة والوعي الكامل حتى يكون الشاب ناشط في الشان العام بل ان الشباب اقصى نفسه من الحياة السياسية لذلك عليك انت كحاكم ادماج هؤلاء لكن الواقع مختلف وهذا ما زاد في حجم القطيعة بين الحاكم والمحكوم. في نظري الدولة هي المسؤول الاول عن هذا الواقع وعن مستقبل المشاركة الشبابية فهي من يرسم سياسة الادماج الاجتماعي

فالشباب اليوم يشعر انه مغلوب على امره وانه لم يستمتع بحريته لا في الابداع ولا في الرياضة ولا في اي شيء اخر وهذا ما يفسر العزوف علما واننا لا نستطيع النجاح بالبناء الهرمي من فوق الى تحت بل ان البناية السليمة تلك التي تُبْنى على اسس صحيحة.

زياد الزراعي

هناك فكرة عامة ضد الطبقة السياسية ففئة كبيرة من الشباب مقتنعة ان الطبقة السياسية ليس لديها ما تقدم لمجمل المشاكل المطروحة بالغياب عن التصويت امر واقع لكن في المقابل هناك جمهور واسع من المتطوعين لمراقبة سير الانتحابات هم من فئة الشباب وبالتالي الشباب رافض للتصويت نظرا لطريقة التعامل معه فمثلا ليس هناك اي حزب سياسي توجه بخطابه للشباب وحتى البرامج الانتخابية لا تستهوي الشباب فلا حديث في الحملات الانتخابية عن دور شباب من جيل رقمي وغياب الاستثمارات الخاصة بالشباب. وفي اعتقادي لم يحصل اي من ذلك في البرامج الانتخابية لان الطبقة السياسية التي تعدها هي طبقة متهرمة فهل تطلبون من شيوخ ان يقترحوا ذلك في البرامج. كما اعتبر ان فشل الحملة الانتخابية كان سببا لرفض الشباب التصويت.