صوت الشارع:لماذا رفض الشباب التصويت يوم 6 ماي؟

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مهدي الجلاصي
كثرة الوعود الانتخابية التي اطلقتها الاحزاب الحاكمة والحكومات المتعاقبة منذ الثورة الى اليوم اثرت بشكل كبير على المشاركة السياسية فاوضاع الشباب لم تتغير بل ازدادت سوءا خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من نسب بطالة وفقر عالية جدا وليس هناك اي بوادر تحسن في الأفق.
من جهة اخرى هناك شريحة واسعة من الشباب أصبحت فاقدة للثقة ليس في الطبقة السياسية فحسب بل في الدولة وهنا اتحدث أساسا عن الشباب من بينهم المنتمون للجمعيات الرياضية الذين يقمعون أسبوعيا مع كل تظاهرة رياضيا حتى قتل احدهم في حادث «تعلم عوم» الشهيرة طبعا ليست هي المحدد لكن حين يرى الشاب كيف تبذل الدولة جهودها لترضية رجال الاعمال وتصدر قوانين المصالحة والعفو لصالحهم وتمنحهم التعويضات وتعفو عن ديونهم وفِي المقابل ترسل جحافل البوليس لقمع الشباب المحتجين والمعتصمين والرياضيين لا تنتظر منه ان يثق في السلطة السياسية والدولة عموما.
رمضان بن عمر
لم يكن العزوف عن التوجه لصناديق الاقتراع خيارا مفاجئا للفئة الشابة خصوصا وان انتخابات 2014 عرفت نفس حجم المقاطعة. كان خيارا متوقعا في ظل وضع اقتصادي واجتماعي يسير كل يوم نحو الاسوء في ظل آداء محبط للطبقة السياسية الحاكمة وفي ظل اقصاء هذه الفئة من كل الأطر السياسية والمدنية وبالتالي الضوء الوحيد لهذا الشباب في هذا النفق هو حلم الهجرة. المسألة أيضا اعمق من ردة فعل على واقع محبط اقتصاديا واجتماعيا بل أيضا له ابعاد ثقافية وتربوية فهذا الشباب الذي يتوجه بالالاف للملاعب رغم ما يتعرض له من عنف ولكنه لا يحتج بالالاف على العنف الاقتصادي والاجتماعي الممارس عليه.
معز بوراوي
مع كل أسف في مرحلة انتقاليّة كهذه لا نتحدث عن عزوف الشباب فقط بل عن عزوف كلي لمختلف الشرائح العمرية بسبب غياب الثقة الكلية بين الحاكم والمحكوم. كما ان الشباب لم يعد يكترث للشان العام. وفي كل انتخابات اتضح ان شريحة الشباب لا تقبل على الصندوق. كما ان هذه الفئة العمرية ليس لديها الثقافة الكاملة والوعي الكامل حتى يكون الشاب ناشط في الشان العام بل ان الشباب اقصى نفسه من الحياة السياسية لذلك عليك انت كحاكم ادماج هؤلاء لكن الواقع مختلف وهذا ما زاد في حجم القطيعة بين الحاكم والمحكوم. في نظري الدولة هي المسؤول الاول عن هذا الواقع وعن مستقبل المشاركة الشبابية فهي من يرسم سياسة الادماج الاجتماعي
فالشباب اليوم يشعر انه مغلوب على امره وانه لم يستمتع بحريته لا في الابداع ولا في الرياضة ولا في اي شيء اخر وهذا ما يفسر العزوف علما واننا لا نستطيع النجاح بالبناء الهرمي من فوق الى تحت بل ان البناية السليمة تلك التي تُبْنى على اسس صحيحة.
زياد الزراعي
هناك فكرة عامة ضد الطبقة السياسية ففئة كبيرة من الشباب مقتنعة ان الطبقة السياسية ليس لديها ما تقدم لمجمل المشاكل المطروحة بالغياب عن التصويت امر واقع لكن في المقابل هناك جمهور واسع من المتطوعين لمراقبة سير الانتحابات هم من فئة الشباب وبالتالي الشباب رافض للتصويت نظرا لطريقة التعامل معه فمثلا ليس هناك اي حزب سياسي توجه بخطابه للشباب وحتى البرامج الانتخابية لا تستهوي الشباب فلا حديث في الحملات الانتخابية عن دور شباب من جيل رقمي وغياب الاستثمارات الخاصة بالشباب. وفي اعتقادي لم يحصل اي من ذلك في البرامج الانتخابية لان الطبقة السياسية التي تعدها هي طبقة متهرمة فهل تطلبون من شيوخ ان يقترحوا ذلك في البرامج. كما اعتبر ان فشل الحملة الانتخابية كان سببا لرفض الشباب التصويت.
مهدي الجلاصي
كثرة الوعود الانتخابية التي اطلقتها الاحزاب الحاكمة والحكومات المتعاقبة منذ الثورة الى اليوم اثرت بشكل كبير على المشاركة السياسية فاوضاع الشباب لم تتغير بل ازدادت سوءا خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من نسب بطالة وفقر عالية جدا وليس هناك اي بوادر تحسن في الأفق.
من جهة اخرى هناك شريحة واسعة من الشباب أصبحت فاقدة للثقة ليس في الطبقة السياسية فحسب بل في الدولة وهنا اتحدث أساسا عن الشباب من بينهم المنتمون للجمعيات الرياضية الذين يقمعون أسبوعيا مع كل تظاهرة رياضيا حتى قتل احدهم في حادث «تعلم عوم» الشهيرة طبعا ليست هي المحدد لكن حين يرى الشاب كيف تبذل الدولة جهودها لترضية رجال الاعمال وتصدر قوانين المصالحة والعفو لصالحهم وتمنحهم التعويضات وتعفو عن ديونهم وفِي المقابل ترسل جحافل البوليس لقمع الشباب المحتجين والمعتصمين والرياضيين لا تنتظر منه ان يثق في السلطة السياسية والدولة عموما.
رمضان بن عمر
لم يكن العزوف عن التوجه لصناديق الاقتراع خيارا مفاجئا للفئة الشابة خصوصا وان انتخابات 2014 عرفت نفس حجم المقاطعة. كان خيارا متوقعا في ظل وضع اقتصادي واجتماعي يسير كل يوم نحو الاسوء في ظل آداء محبط للطبقة السياسية الحاكمة وفي ظل اقصاء هذه الفئة من كل الأطر السياسية والمدنية وبالتالي الضوء الوحيد لهذا الشباب في هذا النفق هو حلم الهجرة. المسألة أيضا اعمق من ردة فعل على واقع محبط اقتصاديا واجتماعيا بل أيضا له ابعاد ثقافية وتربوية فهذا الشباب الذي يتوجه بالالاف للملاعب رغم ما يتعرض له من عنف ولكنه لا يحتج بالالاف على العنف الاقتصادي والاجتماعي الممارس عليه.
معز بوراوي
مع كل أسف في مرحلة انتقاليّة كهذه لا نتحدث عن عزوف الشباب فقط بل عن عزوف كلي لمختلف الشرائح العمرية بسبب غياب الثقة الكلية بين الحاكم والمحكوم. كما ان الشباب لم يعد يكترث للشان العام. وفي كل انتخابات اتضح ان شريحة الشباب لا تقبل على الصندوق. كما ان هذه الفئة العمرية ليس لديها الثقافة الكاملة والوعي الكامل حتى يكون الشاب ناشط في الشان العام بل ان الشباب اقصى نفسه من الحياة السياسية لذلك عليك انت كحاكم ادماج هؤلاء لكن الواقع مختلف وهذا ما زاد في حجم القطيعة بين الحاكم والمحكوم. في نظري الدولة هي المسؤول الاول عن هذا الواقع وعن مستقبل المشاركة الشبابية فهي من يرسم سياسة الادماج الاجتماعي
فالشباب اليوم يشعر انه مغلوب على امره وانه لم يستمتع بحريته لا في الابداع ولا في الرياضة ولا في اي شيء اخر وهذا ما يفسر العزوف علما واننا لا نستطيع النجاح بالبناء الهرمي من فوق الى تحت بل ان البناية السليمة تلك التي تُبْنى على اسس صحيحة.
زياد الزراعي
هناك فكرة عامة ضد الطبقة السياسية ففئة كبيرة من الشباب مقتنعة ان الطبقة السياسية ليس لديها ما تقدم لمجمل المشاكل المطروحة بالغياب عن التصويت امر واقع لكن في المقابل هناك جمهور واسع من المتطوعين لمراقبة سير الانتحابات هم من فئة الشباب وبالتالي الشباب رافض للتصويت نظرا لطريقة التعامل معه فمثلا ليس هناك اي حزب سياسي توجه بخطابه للشباب وحتى البرامج الانتخابية لا تستهوي الشباب فلا حديث في الحملات الانتخابية عن دور شباب من جيل رقمي وغياب الاستثمارات الخاصة بالشباب. وفي اعتقادي لم يحصل اي من ذلك في البرامج الانتخابية لان الطبقة السياسية التي تعدها هي طبقة متهرمة فهل تطلبون من شيوخ ان يقترحوا ذلك في البرامج. كما اعتبر ان فشل الحملة الانتخابية كان سببا لرفض الشباب التصويت.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-