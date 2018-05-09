كيف تؤثر الوجبات السريعة والفواكه على خصوبة المرأة ؟

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كشفت دراسة استرالية أن أكل المزيد من الفواكه مع تقليل الوجبات السريعة إلى أدنى حد يزيد من فرص حدوث الحمل. وألقت الدراسة التي شاركت فيها نساء من بريطانيا ونيوزلندة واستراليا وايرلندا الضوء على أهمية أكل الفواكه بعدما تبين أن تناولها 3 مرات فقط في الشهر يقلل احتمال الحمل.
تناول الوجبات السريعة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة 8 إلى 16 بالمائة
وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة أدالايد، وشاركت فيها 5598 امرأة معظمهن في سن الخصوبة، وأظهرت نتائجها أنه كلما زادت كمية الفواكه التي تأكلها المرأة وقلت كمية الوجبات السريعة كلما تحسنت فرص الإخصاب والحمل.
ونُشرت الدراسة في دورية “هيومان ريبروداكشن”، وأشرفت عليها البروفيسورة كلير روبرتس، وأظهرت نتائجها أن تناول الوجبات السريعة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة تتراوح بين 8 و16 بالمائة، وأن تناول الفواكه 3 مرات في الشهر يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة تتراوح بين 8 و12 بالمائة.
ولاحظ فريق البحث خلال جمع المعلومات أن النساء يهملن احتساب الأطعمة السريعة التي يطلبنها في منازلهن مثل البيتزا أو رقائق البطاطا الشيبس التي يطلبنها من السوبرماركت ضمن الوجبات السريعة غير الصحية.
كشفت دراسة استرالية أن أكل المزيد من الفواكه مع تقليل الوجبات السريعة إلى أدنى حد يزيد من فرص حدوث الحمل. وألقت الدراسة التي شاركت فيها نساء من بريطانيا ونيوزلندة واستراليا وايرلندا الضوء على أهمية أكل الفواكه بعدما تبين أن تناولها 3 مرات فقط في الشهر يقلل احتمال الحمل.
تناول الوجبات السريعة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة 8 إلى 16 بالمائة
وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة أدالايد، وشاركت فيها 5598 امرأة معظمهن في سن الخصوبة، وأظهرت نتائجها أنه كلما زادت كمية الفواكه التي تأكلها المرأة وقلت كمية الوجبات السريعة كلما تحسنت فرص الإخصاب والحمل.
ونُشرت الدراسة في دورية “هيومان ريبروداكشن”، وأشرفت عليها البروفيسورة كلير روبرتس، وأظهرت نتائجها أن تناول الوجبات السريعة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة تتراوح بين 8 و16 بالمائة، وأن تناول الفواكه 3 مرات في الشهر يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة تتراوح بين 8 و12 بالمائة.
ولاحظ فريق البحث خلال جمع المعلومات أن النساء يهملن احتساب الأطعمة السريعة التي يطلبنها في منازلهن مثل البيتزا أو رقائق البطاطا الشيبس التي يطلبنها من السوبرماركت ضمن الوجبات السريعة غير الصحية.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-