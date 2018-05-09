الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 09 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
كيف تؤثر الوجبات السريعة والفواكه على خصوبة المرأة ؟
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
منوعات
كيف تؤثر الوجبات السريعة والفواكه على خصوبة المرأة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

كشفت دراسة استرالية أن أكل المزيد من الفواكه مع تقليل الوجبات السريعة إلى أدنى حد يزيد من فرص حدوث الحمل. وألقت الدراسة التي شاركت فيها نساء من بريطانيا ونيوزلندة واستراليا وايرلندا الضوء على أهمية أكل الفواكه بعدما تبين أن تناولها 3 مرات فقط في الشهر يقلل احتمال الحمل.
تناول الوجبات السريعة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة 8 إلى 16 بالمائة
وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة أدالايد، وشاركت فيها 5598 امرأة معظمهن في سن الخصوبة، وأظهرت نتائجها أنه كلما زادت كمية الفواكه التي تأكلها المرأة وقلت كمية الوجبات السريعة كلما تحسنت فرص الإخصاب والحمل.
ونُشرت الدراسة في دورية “هيومان ريبروداكشن”، وأشرفت عليها البروفيسورة كلير روبرتس، وأظهرت نتائجها أن تناول الوجبات السريعة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة تتراوح بين 8 و16 بالمائة، وأن تناول الفواكه 3 مرات في الشهر يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة تتراوح بين 8 و12 بالمائة.
ولاحظ فريق البحث خلال جمع المعلومات أن النساء يهملن احتساب الأطعمة السريعة التي يطلبنها في منازلهن مثل البيتزا أو رقائق البطاطا الشيبس التي يطلبنها من السوبرماركت ضمن الوجبات السريعة غير الصحية.

تقرؤون أيضا
كيف تؤثر الوجبات السريعة والفواكه على خصوبة المرأة ؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشفت دراسة استرالية أن أكل المزيد من الفواكه مع تقليل الوجبات السريعة إلى أدنى حد يزيد من فرص حدوث الحمل....
المزيد >>
الأوقات المناسبة لشرب الماء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
يجهل الكثير ان للماء وقت يشرب فيه لتكون فائدته اكبر من الارتواء مثل تقليص الشهية او ايقاف الصداع و التخلص من...
المزيد >>
الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018 السّاعة 13:24
من المرجح أن يكون الخميس 17 ماي هو الأول من شهر رمضان للعام الحالي في 99٪ من الدول العربية والإسلامية، بحسب...
المزيد >>
ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض‎
07 ماي 2018 السّاعة 10:42
ضبطت فرق تفتيش مكتب العمل بالرياض في جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة وافدًا بمهنة دهان امتهن العمل في مجال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
منوعات
كيف تؤثر الوجبات السريعة والفواكه على خصوبة المرأة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

كشفت دراسة استرالية أن أكل المزيد من الفواكه مع تقليل الوجبات السريعة إلى أدنى حد يزيد من فرص حدوث الحمل. وألقت الدراسة التي شاركت فيها نساء من بريطانيا ونيوزلندة واستراليا وايرلندا الضوء على أهمية أكل الفواكه بعدما تبين أن تناولها 3 مرات فقط في الشهر يقلل احتمال الحمل.
تناول الوجبات السريعة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة 8 إلى 16 بالمائة
وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة أدالايد، وشاركت فيها 5598 امرأة معظمهن في سن الخصوبة، وأظهرت نتائجها أنه كلما زادت كمية الفواكه التي تأكلها المرأة وقلت كمية الوجبات السريعة كلما تحسنت فرص الإخصاب والحمل.
ونُشرت الدراسة في دورية “هيومان ريبروداكشن”، وأشرفت عليها البروفيسورة كلير روبرتس، وأظهرت نتائجها أن تناول الوجبات السريعة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة تتراوح بين 8 و16 بالمائة، وأن تناول الفواكه 3 مرات في الشهر يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة تتراوح بين 8 و12 بالمائة.
ولاحظ فريق البحث خلال جمع المعلومات أن النساء يهملن احتساب الأطعمة السريعة التي يطلبنها في منازلهن مثل البيتزا أو رقائق البطاطا الشيبس التي يطلبنها من السوبرماركت ضمن الوجبات السريعة غير الصحية.

تقرؤون أيضا
كيف تؤثر الوجبات السريعة والفواكه على خصوبة المرأة ؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشفت دراسة استرالية أن أكل المزيد من الفواكه مع تقليل الوجبات السريعة إلى أدنى حد يزيد من فرص حدوث الحمل....
المزيد >>
الأوقات المناسبة لشرب الماء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
يجهل الكثير ان للماء وقت يشرب فيه لتكون فائدته اكبر من الارتواء مثل تقليص الشهية او ايقاف الصداع و التخلص من...
المزيد >>
الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!
08 ماي 2018 السّاعة 13:24
من المرجح أن يكون الخميس 17 ماي هو الأول من شهر رمضان للعام الحالي في 99٪ من الدول العربية والإسلامية، بحسب...
المزيد >>
ضبط وافد بمهنة دهان يعمل في مجال طب الأسنان في الرياض‎
07 ماي 2018 السّاعة 10:42
ضبطت فرق تفتيش مكتب العمل بالرياض في جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة وافدًا بمهنة دهان امتهن العمل في مجال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
﻿