كيف تؤثر الوجبات السريعة والفواكه على خصوبة المرأة ؟

كشفت دراسة استرالية أن أكل المزيد من الفواكه مع تقليل الوجبات السريعة إلى أدنى حد يزيد من فرص حدوث الحمل. وألقت الدراسة التي شاركت فيها نساء من بريطانيا ونيوزلندة واستراليا وايرلندا الضوء على أهمية أكل الفواكه بعدما تبين أن تناولها 3 مرات فقط في الشهر يقلل احتمال الحمل.

تناول الوجبات السريعة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة 8 إلى 16 بالمائة

وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة أدالايد، وشاركت فيها 5598 امرأة معظمهن في سن الخصوبة، وأظهرت نتائجها أنه كلما زادت كمية الفواكه التي تأكلها المرأة وقلت كمية الوجبات السريعة كلما تحسنت فرص الإخصاب والحمل.

ونُشرت الدراسة في دورية “هيومان ريبروداكشن”، وأشرفت عليها البروفيسورة كلير روبرتس، وأظهرت نتائجها أن تناول الوجبات السريعة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة تتراوح بين 8 و16 بالمائة، وأن تناول الفواكه 3 مرات في الشهر يزيد فرص عدم حدوث الحمل بنسبة تتراوح بين 8 و12 بالمائة.

ولاحظ فريق البحث خلال جمع المعلومات أن النساء يهملن احتساب الأطعمة السريعة التي يطلبنها في منازلهن مثل البيتزا أو رقائق البطاطا الشيبس التي يطلبنها من السوبرماركت ضمن الوجبات السريعة غير الصحية.