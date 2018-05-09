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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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من وحي الخبرة.. الديمقراطية المحلية و بواكير النهضة الاقتصادية
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الإقتصادي
من وحي الخبرة.. الديمقراطية المحلية و بواكير النهضة الاقتصادية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

 أخيرا وبعد مخاض عسير اجتازت بلادنا محطّة محورية وهامة هي الانتخابات البلدية. ورغم حديث البعض عن قلة الإقبال أو الكلام حول بعض الإخلالات الصادرة والواردة هنا وهنا إلا أنّ الأهم من كلّ ذلك هو المجاوزة والمرور إلى محطة أخرى من الثبات والمؤسساتية.

بطبيعة الحال نرجو معها تحقيق اقتصادنا لخطوات ترتفع به إلى الأمام وترتقي به إلى النجاح خاصة وأنّ الإكثار من التشكيك في المسار الديمقراطي قد أثّر سلبا على المجال الاقتصادي وجعل المستثمر يفكّر كثيرا قبل أن ينخرط في بعث مشروعه أو يجعل الدولة تنكص على إنجاز المشاريع لعدم وضوح الرؤية. بمعنى أنّ النجاح في ما يمكن أن نسمّيه رهانا صعبا يمكن متى أحكمنا استثمار إيجابياته أن نحقّق مكاسب كونه يخلق هدوءا أكثر ويرسي مناخ ثقة أوسع. وأوسع من ذلك أنه وتحت عنوان ارتقائنا الديمقراطي يفتح لنا مجالا أوسع لحصد المنافع لا سيّما في مجال الاستثمار كون العالم المتقدّم في مجمله يقدّم تسهيلات اقتصادية إلى البلدان الأكثر ديمقراطية لاسيّما بلدان العالم الثالث التي تعتبر نماذج ديمقراطية رائدة. وحتى إن كان هذا الكلام يخالف الواقع الحقيقي للأحداث فإننا نكون قد كسبنا مناخات أوسع من الحرية وإن لم نحصد الدعم الذي يتبجّح الغرب المتقدّم كونه يقدّم إلى الدول الديمقراطية. فالديمقراطية والحرية مكاسب جمّة بإمكانها متى أحسن توظيفها أن تجنّح ببلادنا نحو التقدّم والازدهار والرفاه.
مجال آخر لا يمكن التغاضي عنه هو المكاسب الاقتصادية القريبة من المواطن متى بعثت المجالس البلدية المنتخبة والديمقراطية والمخالفة لما كان سائدا من تعيين وتشريف للمولاة من السلطة المستبدّة والذي كان وصولهم إلى رئاسة البلديات تشريفا لا تكليفا. من هذه المنجزات تواتر المشاريع المتجهة إلى كل الفئات والأفراد وتطال مجالات البيئة والإعمار والرياضة والترفيه والطفولة. بل إنّ بعض البلديات قد تنفتح على أبعد من ذلك إذ قد تفتح صفحات من التعاون مع القطاع الخاص عبر المساندة وخلق الحوافز المشجّعة إلى غير ذلك من طرائق وأساليب تجعل من البلدية رافدا هاما للانتعاش الاقتصادي.

أ. سناء السخيري رئيسة الغرفة الوطنية للشحن والنقل الجوي
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الإقتصادي
من وحي الخبرة.. الديمقراطية المحلية و بواكير النهضة الاقتصادية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

 أخيرا وبعد مخاض عسير اجتازت بلادنا محطّة محورية وهامة هي الانتخابات البلدية. ورغم حديث البعض عن قلة الإقبال أو الكلام حول بعض الإخلالات الصادرة والواردة هنا وهنا إلا أنّ الأهم من كلّ ذلك هو المجاوزة والمرور إلى محطة أخرى من الثبات والمؤسساتية.

بطبيعة الحال نرجو معها تحقيق اقتصادنا لخطوات ترتفع به إلى الأمام وترتقي به إلى النجاح خاصة وأنّ الإكثار من التشكيك في المسار الديمقراطي قد أثّر سلبا على المجال الاقتصادي وجعل المستثمر يفكّر كثيرا قبل أن ينخرط في بعث مشروعه أو يجعل الدولة تنكص على إنجاز المشاريع لعدم وضوح الرؤية. بمعنى أنّ النجاح في ما يمكن أن نسمّيه رهانا صعبا يمكن متى أحكمنا استثمار إيجابياته أن نحقّق مكاسب كونه يخلق هدوءا أكثر ويرسي مناخ ثقة أوسع. وأوسع من ذلك أنه وتحت عنوان ارتقائنا الديمقراطي يفتح لنا مجالا أوسع لحصد المنافع لا سيّما في مجال الاستثمار كون العالم المتقدّم في مجمله يقدّم تسهيلات اقتصادية إلى البلدان الأكثر ديمقراطية لاسيّما بلدان العالم الثالث التي تعتبر نماذج ديمقراطية رائدة. وحتى إن كان هذا الكلام يخالف الواقع الحقيقي للأحداث فإننا نكون قد كسبنا مناخات أوسع من الحرية وإن لم نحصد الدعم الذي يتبجّح الغرب المتقدّم كونه يقدّم إلى الدول الديمقراطية. فالديمقراطية والحرية مكاسب جمّة بإمكانها متى أحسن توظيفها أن تجنّح ببلادنا نحو التقدّم والازدهار والرفاه.
مجال آخر لا يمكن التغاضي عنه هو المكاسب الاقتصادية القريبة من المواطن متى بعثت المجالس البلدية المنتخبة والديمقراطية والمخالفة لما كان سائدا من تعيين وتشريف للمولاة من السلطة المستبدّة والذي كان وصولهم إلى رئاسة البلديات تشريفا لا تكليفا. من هذه المنجزات تواتر المشاريع المتجهة إلى كل الفئات والأفراد وتطال مجالات البيئة والإعمار والرياضة والترفيه والطفولة. بل إنّ بعض البلديات قد تنفتح على أبعد من ذلك إذ قد تفتح صفحات من التعاون مع القطاع الخاص عبر المساندة وخلق الحوافز المشجّعة إلى غير ذلك من طرائق وأساليب تجعل من البلدية رافدا هاما للانتعاش الاقتصادي.

أ. سناء السخيري رئيسة الغرفة الوطنية للشحن والنقل الجوي
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
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