من وحي الخبرة.. الديمقراطية المحلية و بواكير النهضة الاقتصادية

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أخيرا وبعد مخاض عسير اجتازت بلادنا محطّة محورية وهامة هي الانتخابات البلدية. ورغم حديث البعض عن قلة الإقبال أو الكلام حول بعض الإخلالات الصادرة والواردة هنا وهنا إلا أنّ الأهم من كلّ ذلك هو المجاوزة والمرور إلى محطة أخرى من الثبات والمؤسساتية.
بطبيعة الحال نرجو معها تحقيق اقتصادنا لخطوات ترتفع به إلى الأمام وترتقي به إلى النجاح خاصة وأنّ الإكثار من التشكيك في المسار الديمقراطي قد أثّر سلبا على المجال الاقتصادي وجعل المستثمر يفكّر كثيرا قبل أن ينخرط في بعث مشروعه أو يجعل الدولة تنكص على إنجاز المشاريع لعدم وضوح الرؤية. بمعنى أنّ النجاح في ما يمكن أن نسمّيه رهانا صعبا يمكن متى أحكمنا استثمار إيجابياته أن نحقّق مكاسب كونه يخلق هدوءا أكثر ويرسي مناخ ثقة أوسع. وأوسع من ذلك أنه وتحت عنوان ارتقائنا الديمقراطي يفتح لنا مجالا أوسع لحصد المنافع لا سيّما في مجال الاستثمار كون العالم المتقدّم في مجمله يقدّم تسهيلات اقتصادية إلى البلدان الأكثر ديمقراطية لاسيّما بلدان العالم الثالث التي تعتبر نماذج ديمقراطية رائدة. وحتى إن كان هذا الكلام يخالف الواقع الحقيقي للأحداث فإننا نكون قد كسبنا مناخات أوسع من الحرية وإن لم نحصد الدعم الذي يتبجّح الغرب المتقدّم كونه يقدّم إلى الدول الديمقراطية. فالديمقراطية والحرية مكاسب جمّة بإمكانها متى أحسن توظيفها أن تجنّح ببلادنا نحو التقدّم والازدهار والرفاه.
مجال آخر لا يمكن التغاضي عنه هو المكاسب الاقتصادية القريبة من المواطن متى بعثت المجالس البلدية المنتخبة والديمقراطية والمخالفة لما كان سائدا من تعيين وتشريف للمولاة من السلطة المستبدّة والذي كان وصولهم إلى رئاسة البلديات تشريفا لا تكليفا. من هذه المنجزات تواتر المشاريع المتجهة إلى كل الفئات والأفراد وتطال مجالات البيئة والإعمار والرياضة والترفيه والطفولة. بل إنّ بعض البلديات قد تنفتح على أبعد من ذلك إذ قد تفتح صفحات من التعاون مع القطاع الخاص عبر المساندة وخلق الحوافز المشجّعة إلى غير ذلك من طرائق وأساليب تجعل من البلدية رافدا هاما للانتعاش الاقتصادي.
أخيرا وبعد مخاض عسير اجتازت بلادنا محطّة محورية وهامة هي الانتخابات البلدية. ورغم حديث البعض عن قلة الإقبال أو الكلام حول بعض الإخلالات الصادرة والواردة هنا وهنا إلا أنّ الأهم من كلّ ذلك هو المجاوزة والمرور إلى محطة أخرى من الثبات والمؤسساتية.
بطبيعة الحال نرجو معها تحقيق اقتصادنا لخطوات ترتفع به إلى الأمام وترتقي به إلى النجاح خاصة وأنّ الإكثار من التشكيك في المسار الديمقراطي قد أثّر سلبا على المجال الاقتصادي وجعل المستثمر يفكّر كثيرا قبل أن ينخرط في بعث مشروعه أو يجعل الدولة تنكص على إنجاز المشاريع لعدم وضوح الرؤية. بمعنى أنّ النجاح في ما يمكن أن نسمّيه رهانا صعبا يمكن متى أحكمنا استثمار إيجابياته أن نحقّق مكاسب كونه يخلق هدوءا أكثر ويرسي مناخ ثقة أوسع. وأوسع من ذلك أنه وتحت عنوان ارتقائنا الديمقراطي يفتح لنا مجالا أوسع لحصد المنافع لا سيّما في مجال الاستثمار كون العالم المتقدّم في مجمله يقدّم تسهيلات اقتصادية إلى البلدان الأكثر ديمقراطية لاسيّما بلدان العالم الثالث التي تعتبر نماذج ديمقراطية رائدة. وحتى إن كان هذا الكلام يخالف الواقع الحقيقي للأحداث فإننا نكون قد كسبنا مناخات أوسع من الحرية وإن لم نحصد الدعم الذي يتبجّح الغرب المتقدّم كونه يقدّم إلى الدول الديمقراطية. فالديمقراطية والحرية مكاسب جمّة بإمكانها متى أحسن توظيفها أن تجنّح ببلادنا نحو التقدّم والازدهار والرفاه.
مجال آخر لا يمكن التغاضي عنه هو المكاسب الاقتصادية القريبة من المواطن متى بعثت المجالس البلدية المنتخبة والديمقراطية والمخالفة لما كان سائدا من تعيين وتشريف للمولاة من السلطة المستبدّة والذي كان وصولهم إلى رئاسة البلديات تشريفا لا تكليفا. من هذه المنجزات تواتر المشاريع المتجهة إلى كل الفئات والأفراد وتطال مجالات البيئة والإعمار والرياضة والترفيه والطفولة. بل إنّ بعض البلديات قد تنفتح على أبعد من ذلك إذ قد تفتح صفحات من التعاون مع القطاع الخاص عبر المساندة وخلق الحوافز المشجّعة إلى غير ذلك من طرائق وأساليب تجعل من البلدية رافدا هاما للانتعاش الاقتصادي.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-