عزوف عن التصويت في بلديات 2018:شبابنا لا يبالي بالشأن السياسي... لماذا ؟

عدم تحمس الشباب للتصويت في الانتخابات البلدية المنتظمة يوم 6 ماي أعاد الى السطح السؤال حول مآلات عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة العامة فهل نحن أمام تصحّر تونسي جديد؟

تونس ـ الشروق:

قبل ثماني سنوات كان الشباب حطب الثورة الاجتماعية التي أطاحت بنظام بن علي اذ اسهمت المسيرات العفويّة للشباب المهمّش والمعطل عن العمل في المطالبة بالتشغيل وبالحرية والكرامة والتي قادها معطّلون عن العمل ممن طالت بطالتهم وخاصة من خرّيجي الجامعات لوضع حد للدكتاتورية وبالتالي نجح الشباب فيما عجز عن فعله معارضو بن علي في الداخل والخارج. حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه الدراسات الرسمية تتحدث عن عزوف واضح للشباب عن المشاركة في الحياة العامة.

ولئن بدت مشاركته غير مرضية في انتخابات 2011 و2014 شهدت انتخابات 2018 غيابا واضحا للحضور الشبابي في مكاتب الاقتراع فكيف يمكن ان نفهم هذا العزوف الشبابي؟ هل هو رفض للمشاركة في الحياة العامة؟ وان كان كذلك كيف نفهم تنازل الشباب عن مواطنته النشطة؟ وماهي الاسباب التي سهّلت مقاطعته للشأن العام؟

غياب «الدربي»

رفض محمد الجويلي الاستاذ والباحث في علم الاجتماع استخدام مصطلح «عزوف» معتبرا انه مصطلح تعتمده الاحزاب السياسية تعبيرا منها عن اللوم لعدم التصويت وفيه معنى سلبي وكانه يشير الى استقالة الشباب من الشان العام والحال ان ما حصل هو رفض الذهاب لصناديق الاقتراع وهذا موقف.

واوضح ان الشباب ليس غائبا عن الشان العام بل هو موجود وفاعل من خلال مشاركته في الحراك الاجتماعي والحركات الاحتجاجيّة مثل حركة مانيش مسامح وكذلك من خلال ما يعبر عنه في الفايسبوك ومشاركته في المجتمع المدني الا ان رفضه للانتخابات فيه موقف من الديمقراطية التمثيلية اذ هو اصبح يرفض ذلك لاحقيته في زمام المبادرة.

قال ايضا إن سنة 2011 كانت سنة الاكتشاف بالنسبة للشباب فهو كما ساهم في الثورة حاول المساهمة في البناء وبعد ثلاث سنوات اكتشف الشباب ان حكام تلك المرحلة لن ينجحوا في تطبيق شعارات الثورة حيث اتسمت المرحلة بالاغتيال السياسي وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي شعر جزء كبير من الشباب بانه غير معني بالثورة وبالانتقال الديمقراطي وظهر ذلك من خلال التحركات الاحتجاجية.

اما في انتخابات 2014 كان هناك «دربي» سياسي بين النهضة والنداء اسهم في ابقاء الحماسة لدى الشباب الناخب الا ان هذا «الدربي» غاب عن الانتخابات البلدية في مناخ توافقي جعل الحملة الانتخابية تمر «باهتة» وكاننا في مباراة ودّية لم تستهو الشباب وبالتالي لم يكن هناك اي مؤشّر لمعركة انتخابيّة. كما ان للرفض دوافع لها علاقة بحصيلة السبع سنوات من الوعود العجاف وعدم ثقة في الديمقراطية التمثيلية وفقدان التعبئة والحماسة بين الاحزاب.

استقالة الشباب

من جهته اعتبر الناشط الحقوقي عبد الله اللطيفي ان عدم إقبال الشباب على التصويت مردّه الوضع العام والذي فيه الكثير من الاحباط بسبب عدم وجود برامج واقعيّة لمعالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية لدى جميع الاحزاب سواء منها الحاكمة او ايضا المعارضة وكذلك سببه تقصير الشباب وغياب الوعي لديه بممارسة حقه في المواطنة النشيطة على الاقل من حيث التسجيل في الانتخابات فهناك من الشباب من يجهل صلاحيات المجلس البلدي كما ان الاحزاب ماتزال لديها ممارسات تقليدية فيها هيمنة للمركز على الجهات فبرامج بعض القائمات في الجهات تمت صياغتها على المستوى مركزي فهل يعقل ان يتحدث برنامج قائمة نداء تونس مثلا في حاسي الفريد عن صيانة المنشآت الرياضية ! هل توجد اصلا هذه المنشآت كي تتم صيانتها؟

وقال ايضا ان الشباب ليس له امكانيات مادية لتشكيل قائمات بل انه كان ايضا في اخر المراتب في القائمات الحزبية وتلك عقلية تقليدية عريقة في الاحزاب. كما انتقد اللطيفي استقالة الشباب من الشان العام عموما فالمقاطعة بالنسبة له هي موقف لكن هذا الموقف لا يمنع من التوجه نحو القائمات في حملاتها الانتخابية للمشاركة في النقاش وشخصيا فعلت ذلك ونبهت قائمات اكبر الاحزاب في اجتماعاتهم العامة الى انهم يطرحون مسائل لا تمس المشاكل العميقة في مدينتي معتمديّة ماجل بالعباس من ذلك عدم اكتراثهم لملف الفساد في العقارات.

واكد انه ليس متشائما بخصوص مشاركة الشباب في الحياة العامة وباعتبار حصيلة نتائج الانتخابات حيث حصل الشباب على مقاعد في المجالس البلدية وحيث خُلِقَ نوع من التواصل بين الشباب من شانه ان يدفعهم للنجاح في الانتخابات التشريعية المقبلة وطبعا بعد 20 سنة لن نجد الطبقة السياسية الحالية بل سنجد طبقة فيها جيل جديد قد يكون من بينه من ورثوا الانتماء السياسي فحسب وهم هؤلاء من هم بصدد التصويت دون الاطلاع على البرامج. والمطلوب من المنظمات الشبابية ومن التنسيقات الشبابية داخل الاحزاب هو فرض صوت الشباب فشاب ليس فاعلا في داخل حزبه هو شاب غير فاعل وطنيا.

أسماء سحبون