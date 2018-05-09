ديونها تفاقمت ومردوديتها انعدمت... المؤسسات العمومية ضررها على الاقتصاد اكثر من نفعها

في الوقت الذي تغرق فيه المؤسسات العمومية التونسية من كل القطاعات في مستنقع المديونية والعجز حتى عن الايفاء بالتزاماتها تجاه عمالها مما جعلها تتحول الى عبء ثقيل جدا على الدولة التي تعاني ما تعانيه من تراجع في النمو وعجز مدقع على صنع الثروة ما وضعها في موقف محرج امام المواطنين الذين تكالبت عليهم مصاعب الحياة وارهقتهم وايضا احرجها امام المؤسسات المالية العالمية مما جعل تصنيفات وكالات الائتمان لبلادنا تنحدر الى الحضيض... في هذا الوقت مازال البعض في تونس يتحدث عن ان التفريط في الؤسسات العمومية خط احمر وانه يشخذ اسلحته لخوض معركة ضارية من اجل منع التفويت فيها.

«منطق» عكس المنطق

اجمع كل الخبراء ان وضعية المؤسسات العمومية التونسية تجازت كل الخطوط الحمراء اذ وصلت خسائرها الى 7000 مليون دينار وهذا الكم الهائل من الخسائر سيتواصل في ظل ارتفاع اعداد عمالها وموظفيها ليصل الى 190 ألف شخص وهو ما جعل كتلة الاجور بها تلامس 11240 مليون دينار والاكيد انه امام ارتفاع اعداد المعطلين عن العمل لن تصمد الدولة في قرارها بتجميد الانتدابات في المؤسسات العمومية كما انه مع ارتفاع الاسعار لن تجد بدا من مهادنة اتحاد الشغل في مطالبه بالترفيع في الاجور في المفاوضات القادمة لتجنب اي هزات اجتماعية كالتي مرت بها البلاد في مفتتح هذه السنة وهو ما يعني ان ازمة المؤسسات العمومية ستستفحل اكثر فاكثر. وكل هذا يجعل الحديث عن التمسك بها ضربا من مخالفة المنطق او كانه حث للحكومة على مسك الجمر بيديها وان لا تسعى الى معالجة ما اصابها من حروق بسببه.

الخوصصة حالة «عالمية»

تتحدث بعض الاطراف عن الخوصصة والتفويت في المؤسسات العمومية المفلسة والتي تكلف الدولة ما لا طاقة لها به وكانها جريمة في حق البلاد والعباد في حين ان عديد الدول في العالم حتى القوية منها اقتصاديا سارت اشواطا طويلة في التخلص من المؤسسات العامة وذلك منذ تسعينات القرن الماضي حين قررت عديد الدول اولها بريطانيا التي كانت سباقة في التفويت في مؤسساتها العمومية ثم تبعتها فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وكندا وحذت حذوها انذاك دول كانت تعد فقيرة مثل الأرجنتين والبرازيل والشيلي وبنغلاديش وباكستان وتركيا ونيجيريا وغيرها . هذه الموجة من السير نحو الخوصصة فرضتها رؤية واقعية لمسؤولي تلك الدول التي اما انها ازماتها الاقتصادية استفحلت و ديونها تفاقمت وهو ما يخص البلدان النامية انذاك او تلك التي احست بخطورة تمشيها الاقتصادي وما يمكن ان يجره عليها من ويلات ان واصلت السير فيه فاختارت المضي قدما في سياسة الانقاذ من خلال تلبية الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لإعادة جدولة ديونها وتتجنب ارتفاع منسوب خدمة تلك الديون ومشاكل ميزان دفوعاتها، وهذا يمر حتما عبر إعادة هيكلية إقتصادياتها بالتفويت في المؤسسات العمومية اما تفويتا كاملا او بفتح الباب امام المساثمرين الاجانب لتملك حصص في راسمالها وهو ما عني إعادة توزيع للأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض الانشاطة الاقتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص.

عائدات مهمة

بالقاء نظرة بسيطة على اقتصاديات الدول التي سارت في نهج الخوصصة نجد انها حققت عائدات مهمة جنبتها ما تعيشه بلادنا من ازمة اقتصادية خانقة ونحن هنا لا نتحدث عن بريطانيا ونظيراتها من القوى العظمى التي تستبق الامور وتسترشرف الاوضاع فتنقذ نفسها قبل وقوع الكارثة بل نتحدث عن دول كانت اوضاعها في تسعينات القرن الماضي مشابهة لتونس مثا نيجيريا وتركيا والارجنتين وغيرها من البلدان التي تعتبر الى حد ما "فقيرة" اذ نجحت في التخفيف من الأعباء التي تتحملها ميزانياتها بسبب دعمها للمرسسات العمومية الخاسرة بل انها وجهت ما كانت ستنفقه لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة وتطوير البنى التحتية كما تطورت اسواقها المالية بفضل الحركية التي ادخلتها عليها عمليات التفويت في مقادير مهمة من راس مال المؤسسات المنهكة وخلقت مناخا مناسبا للاستثمار واستقطبت المستمثرين الاجانب قبل المحليين للعمل فيها.

التجربة... ليست غريبة عن تونس

ان التفويت في المؤسسات العمومية ليست تجربة غريبة عن تونس اذ طرحت منذ عهد الوزير الاول الاسبق المرحوم الهادي نويرة رائد الاقتصاد الليبرالي في تونس كما يتذكر الجميع انه في أواخر ثمانينيات القرن الماضي كانت بلادنا تمر بأزمة اقتصادية حادة دفعت الدولة الى الدخول في برنامج اصلاحي قام اساسا على التفويت في عديد المؤسسات العمومية إما بصفة كلية أو بصفة جزئية من خلال فسح المجال أمام القطاع الخاص ليمتلك حصصا ما في اسهم مؤسسات عمومية وحققت التجربة عائدات مهمة للبلاد لا يمكن انكارها اذ كانت نسبة النمو تلامس 4 بالمائة ان لم تتجاوزها احيانا رغم ان تجربة تلك السنوات كانت بها عديد الهنات اهمها غياب الحوكمة والمراقبة عند التفويت .. هذه التجربة كتن من المفترض ان تتواصل الا ان اندلاع الثورة عطلها بسبب رفض اتحاد الشغل لها كما رفض حتى الشراكة بين القطاعين العام والخاص رغم علمه ان الدولة لن تستطيع فعل شيء لانقاذ اقتصاد البلاد وان الوضعية الحالية تدفعها الى مزيد الاقتراض وايضا رغم ان الخوصصة صارت واقعا معيشا في تونس من خلال انصراف نسبة هامة من عامة الشعب الى التعامل مع القطاع الخاص في التعليم بكل اصنافه وايضا في الصحة. ويبرر اتحاد الشغل رفضه للخوصصة على اعتبار انها شر مطلق وانها استغناء عن آلاف العمال في حين ان عديد القوانين الصادرة منذ الثورة نظمت المسالة بصورة تحفظ حقوق جميع الاطراف اضافة الى ان اهم اهداف الخوصصة هي تحسين مستوى الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات العامة المتعثرة او الخاسرة وتعزيز قدراتها التنافسية كما انها توفر عائدات مالية كافية للدولة من خلال بيع المؤسسات تغنيها عن الاقتراض بشروط مجحفة ليس أقلها ارتفاع نسبة الفوائد اضافة الى تخفيض حجم النفقات الموجهة الى دعم المؤسسات العامة الخاسرة بل انها ستخفف العبء على الطبقات الضعيفة من خلال التخفيف من الضغوط الجبائية المسلطة عليها التي التجأت اليها الدولة خاصة في السنوات الاخيرة كحل لتغطية جزء من نفقات الدولة.





عادل الطياري