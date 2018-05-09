أجنـــــدا

القمّة الإفريقية لسلسلة الكُتل

تنعقد من 11 إلى 14 ماي القمة الإفريقية الأولى لسلسلة الكتل بتنظيم من البنك المركزي التونسي ومؤسسة "باريس-أوروبلايس" وشركة "تالان" التونسية-الفرنسية، ليس فقط لتمكين كل محافظي البنوك المركزية الإفريقية من اللقاء للتشاور وتبادل التجارب بل كذلك لأجل مناظرة قارّية تهم كل المبرمجين الإفريقيين "هاكاتلون".

منتدى المندوبين التجاريين بميلانو

فيما قررت الجمعية الإيطالية للمندوبين التجاريين تنظيم ملتقاها السنوي بمدينة ميلانو من 22 إلى 24 نوفمبر لغرض اختيار مهنيين في القطاع يمثلون بلدانهم في أيطاليا، يعكف منذ الآن مركز النهوض بالصادرات على الإعداد لمشاركة كل المهتمين من كل القطاعات التونسية ذات العلاقة. ويهدف تدخّل المركز إلى توحيد المشاركة التونسية لإعطاء أوفر الحظوظ إلى المشاركين.

المعرض الدولي لبوردو

يحتضن قصر المعارض بمدينة بوردو الفرنسية دورة 2018 لمعرضها الدولي من 12 إلى 21 ماي وهو عبارة عن ملتقى للطرق لميادين اقتصادية متعددة حيث آخر الصيحات في قطاعات الترفيه والسكن والذوق والخدمات والتغذية والتزويق والأثاث والإضاءة... على مساحة ضخمة تمتد على 200 ألف متر مربع تمثل جمعا هائلا من الفرص للمهنيين والمستثمرين.

أسبوع قطاع الصحة بباريس

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس الصالون العالمي للتكنولوجيات المتطورة في ميدان الصحة من 29 إلى 31 ماي حيث يسخَّر هذا الصالون الرائد للتجهيزات والحلول والتكنولوجيا الموجهة لإدارة وتعصير مؤسسات الصحة، سواء كانت مختصة أو ذات طابع اجتماعي. أما القطاعات ذات الاهتمام فهي التقنيات والتجهيزات الطبية ومهن الصحة والصيدلة والمستحضرات وأدوات وخدمات المساعدة على القرار والإدارة.

مريم عمر