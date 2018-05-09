أجنـــــدا

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20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
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20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
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19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
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18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
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17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
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17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
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القمّة الإفريقية لسلسلة الكُتل
تنعقد من 11 إلى 14 ماي القمة الإفريقية الأولى لسلسلة الكتل بتنظيم من البنك المركزي التونسي ومؤسسة "باريس-أوروبلايس" وشركة "تالان" التونسية-الفرنسية، ليس فقط لتمكين كل محافظي البنوك المركزية الإفريقية من اللقاء للتشاور وتبادل التجارب بل كذلك لأجل مناظرة قارّية تهم كل المبرمجين الإفريقيين "هاكاتلون".
منتدى المندوبين التجاريين بميلانو
فيما قررت الجمعية الإيطالية للمندوبين التجاريين تنظيم ملتقاها السنوي بمدينة ميلانو من 22 إلى 24 نوفمبر لغرض اختيار مهنيين في القطاع يمثلون بلدانهم في أيطاليا، يعكف منذ الآن مركز النهوض بالصادرات على الإعداد لمشاركة كل المهتمين من كل القطاعات التونسية ذات العلاقة. ويهدف تدخّل المركز إلى توحيد المشاركة التونسية لإعطاء أوفر الحظوظ إلى المشاركين.
المعرض الدولي لبوردو
يحتضن قصر المعارض بمدينة بوردو الفرنسية دورة 2018 لمعرضها الدولي من 12 إلى 21 ماي وهو عبارة عن ملتقى للطرق لميادين اقتصادية متعددة حيث آخر الصيحات في قطاعات الترفيه والسكن والذوق والخدمات والتغذية والتزويق والأثاث والإضاءة... على مساحة ضخمة تمتد على 200 ألف متر مربع تمثل جمعا هائلا من الفرص للمهنيين والمستثمرين.
أسبوع قطاع الصحة بباريس
تحتضن العاصمة الفرنسية باريس الصالون العالمي للتكنولوجيات المتطورة في ميدان الصحة من 29 إلى 31 ماي حيث يسخَّر هذا الصالون الرائد للتجهيزات والحلول والتكنولوجيا الموجهة لإدارة وتعصير مؤسسات الصحة، سواء كانت مختصة أو ذات طابع اجتماعي. أما القطاعات ذات الاهتمام فهي التقنيات والتجهيزات الطبية ومهن الصحة والصيدلة والمستحضرات وأدوات وخدمات المساعدة على القرار والإدارة.
مريم عمر
القمّة الإفريقية لسلسلة الكُتل
تنعقد من 11 إلى 14 ماي القمة الإفريقية الأولى لسلسلة الكتل بتنظيم من البنك المركزي التونسي ومؤسسة "باريس-أوروبلايس" وشركة "تالان" التونسية-الفرنسية، ليس فقط لتمكين كل محافظي البنوك المركزية الإفريقية من اللقاء للتشاور وتبادل التجارب بل كذلك لأجل مناظرة قارّية تهم كل المبرمجين الإفريقيين "هاكاتلون".
منتدى المندوبين التجاريين بميلانو
فيما قررت الجمعية الإيطالية للمندوبين التجاريين تنظيم ملتقاها السنوي بمدينة ميلانو من 22 إلى 24 نوفمبر لغرض اختيار مهنيين في القطاع يمثلون بلدانهم في أيطاليا، يعكف منذ الآن مركز النهوض بالصادرات على الإعداد لمشاركة كل المهتمين من كل القطاعات التونسية ذات العلاقة. ويهدف تدخّل المركز إلى توحيد المشاركة التونسية لإعطاء أوفر الحظوظ إلى المشاركين.
المعرض الدولي لبوردو
يحتضن قصر المعارض بمدينة بوردو الفرنسية دورة 2018 لمعرضها الدولي من 12 إلى 21 ماي وهو عبارة عن ملتقى للطرق لميادين اقتصادية متعددة حيث آخر الصيحات في قطاعات الترفيه والسكن والذوق والخدمات والتغذية والتزويق والأثاث والإضاءة... على مساحة ضخمة تمتد على 200 ألف متر مربع تمثل جمعا هائلا من الفرص للمهنيين والمستثمرين.
أسبوع قطاع الصحة بباريس
تحتضن العاصمة الفرنسية باريس الصالون العالمي للتكنولوجيات المتطورة في ميدان الصحة من 29 إلى 31 ماي حيث يسخَّر هذا الصالون الرائد للتجهيزات والحلول والتكنولوجيا الموجهة لإدارة وتعصير مؤسسات الصحة، سواء كانت مختصة أو ذات طابع اجتماعي. أما القطاعات ذات الاهتمام فهي التقنيات والتجهيزات الطبية ومهن الصحة والصيدلة والمستحضرات وأدوات وخدمات المساعدة على القرار والإدارة.
مريم عمر
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-