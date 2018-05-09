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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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الإقتصادي
أجنـــــدا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

القمّة الإفريقية لسلسلة الكُتل
تنعقد من 11 إلى 14 ماي القمة الإفريقية الأولى لسلسلة الكتل بتنظيم من البنك المركزي التونسي ومؤسسة "باريس-أوروبلايس" وشركة "تالان" التونسية-الفرنسية، ليس فقط لتمكين كل محافظي البنوك المركزية الإفريقية من اللقاء للتشاور وتبادل التجارب بل كذلك لأجل مناظرة قارّية تهم كل المبرمجين الإفريقيين "هاكاتلون".
منتدى المندوبين التجاريين بميلانو
فيما قررت الجمعية الإيطالية للمندوبين التجاريين تنظيم ملتقاها السنوي بمدينة ميلانو من 22 إلى 24 نوفمبر لغرض اختيار مهنيين في القطاع يمثلون بلدانهم في أيطاليا، يعكف منذ الآن مركز النهوض بالصادرات على الإعداد لمشاركة كل المهتمين من كل القطاعات التونسية ذات العلاقة. ويهدف تدخّل المركز إلى توحيد المشاركة التونسية لإعطاء أوفر الحظوظ إلى المشاركين.
المعرض الدولي لبوردو
يحتضن قصر المعارض بمدينة بوردو الفرنسية دورة 2018 لمعرضها الدولي من 12 إلى 21 ماي وهو عبارة عن ملتقى للطرق لميادين اقتصادية متعددة حيث آخر الصيحات في قطاعات الترفيه والسكن والذوق والخدمات والتغذية والتزويق والأثاث والإضاءة... على مساحة ضخمة تمتد على 200 ألف متر مربع تمثل جمعا هائلا من الفرص للمهنيين والمستثمرين.
أسبوع قطاع الصحة بباريس
تحتضن العاصمة الفرنسية باريس الصالون العالمي للتكنولوجيات المتطورة في ميدان الصحة من 29 إلى 31 ماي حيث يسخَّر هذا الصالون الرائد للتجهيزات والحلول والتكنولوجيا الموجهة لإدارة وتعصير مؤسسات الصحة، سواء كانت مختصة أو ذات طابع اجتماعي. أما القطاعات ذات الاهتمام فهي التقنيات والتجهيزات الطبية ومهن الصحة والصيدلة والمستحضرات وأدوات وخدمات المساعدة على القرار والإدارة.
مريم عمر

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الإقتصادي
أجنـــــدا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

القمّة الإفريقية لسلسلة الكُتل
تنعقد من 11 إلى 14 ماي القمة الإفريقية الأولى لسلسلة الكتل بتنظيم من البنك المركزي التونسي ومؤسسة "باريس-أوروبلايس" وشركة "تالان" التونسية-الفرنسية، ليس فقط لتمكين كل محافظي البنوك المركزية الإفريقية من اللقاء للتشاور وتبادل التجارب بل كذلك لأجل مناظرة قارّية تهم كل المبرمجين الإفريقيين "هاكاتلون".
منتدى المندوبين التجاريين بميلانو
فيما قررت الجمعية الإيطالية للمندوبين التجاريين تنظيم ملتقاها السنوي بمدينة ميلانو من 22 إلى 24 نوفمبر لغرض اختيار مهنيين في القطاع يمثلون بلدانهم في أيطاليا، يعكف منذ الآن مركز النهوض بالصادرات على الإعداد لمشاركة كل المهتمين من كل القطاعات التونسية ذات العلاقة. ويهدف تدخّل المركز إلى توحيد المشاركة التونسية لإعطاء أوفر الحظوظ إلى المشاركين.
المعرض الدولي لبوردو
يحتضن قصر المعارض بمدينة بوردو الفرنسية دورة 2018 لمعرضها الدولي من 12 إلى 21 ماي وهو عبارة عن ملتقى للطرق لميادين اقتصادية متعددة حيث آخر الصيحات في قطاعات الترفيه والسكن والذوق والخدمات والتغذية والتزويق والأثاث والإضاءة... على مساحة ضخمة تمتد على 200 ألف متر مربع تمثل جمعا هائلا من الفرص للمهنيين والمستثمرين.
أسبوع قطاع الصحة بباريس
تحتضن العاصمة الفرنسية باريس الصالون العالمي للتكنولوجيات المتطورة في ميدان الصحة من 29 إلى 31 ماي حيث يسخَّر هذا الصالون الرائد للتجهيزات والحلول والتكنولوجيا الموجهة لإدارة وتعصير مؤسسات الصحة، سواء كانت مختصة أو ذات طابع اجتماعي. أما القطاعات ذات الاهتمام فهي التقنيات والتجهيزات الطبية ومهن الصحة والصيدلة والمستحضرات وأدوات وخدمات المساعدة على القرار والإدارة.
مريم عمر

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09 ماي 2018 السّاعة 21:00
قبل بضعة أيام من ظهور وثيقة قرطاج 2 في بُعدها الاقتصادي الذي يُنتظَر أن يتبلور في حوالي 100 إجراء صدر توصيف ضاف...
المزيد >>
بسبب تعطل عشرات المشاريع الاستثمارية بقفصة.. «تنويع» القاعدة الاقتصادية متوقّف
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان الحديث عن تنويع القاعدة الاقتصادية بولاية قفصة منذ سنوات-
المزيد >>
عين على الاقتصاد.. ما معنى الإستثمار الإستراتيجي؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
فيما يتواصل احتدام المواقف بين دافع لفكرة خوْصصة بعض المؤسسات العمومية ومندّد بها، برزت بصفة طبيعية عدة...
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مؤسسة بيات للشباب تطلق النسخة الثانية من مسابقة «بلوم ماستار»
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تنظم مؤسسة بيات للشباب "biat fondation" النسخة الثانية من مسابقة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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