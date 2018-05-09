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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

حركة تونس إلى الأمام

أعلنت وزارة العلاقة مع الهيآت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم حزب «حركة تونس إلى الأمام» لمؤسسه عبيد البريكي، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية. ولاحظت الوزارة، وفق بلاغ، أنّ العدد الجملي للأحزاب السياسية أصبح، بعد الاعلان عن تأسيس الحزب الجديد، 212 حزبا.

حركة النهضة

أكّد زياد لعذاري الأمين العام لحركة النهضة أنّ النهضة اليوم هي حركة جديدة ومتجددة ضخّت فيها دماء جديدة وكفاءات من كل الاختصاصات، وأضاف:» نحن في حركة النهضة في خدمة جميع مواطنينا وندعو التونسيين للتفاعل بكثافة مع الأحزاب حتى نتمكن معا من بلورة حلول لمشاكلنا خاصة الاقتصادية منها، والعديد من أصدقائنا وشركائنا في العالم عبروا عن تقديرهم وتحيتهم للتجربة المتميزة التي يصنعها الشعب التونسي وما تمثله من أمل لعديد الشعوب في العالم».

حراك تونس الإرادة

 إثر نشر ممثل احدى قائمات الحزب في ولاية سيدي بوزيد (سيدي علي بن عون) لوثيقة اتفاق مبدئي مع ممثلي قائمتي النهضة والنداء بخصوص تحالف محلي لادارة الشأن البلدي في مجلسهم المنتخب، اكد حزب الحراك في بلاغ أمضاه امينه العام عماد الدائمي على أن ذلك الاتفاق كان اجتهادا محليا لا ينسجم مع التوجهات العامة للحزب التي تقضي بعدم اقامة تحالفات سياسية مع الأطراف الممثلة للمنظومة القديمة وبالتالي تم التخلي عنه فورا.

نداء تونس

قال وسام السعيدي القيادي في نداء تونس أنّ رئيس قائمة النداء في بلدية تونس كمال ايدير سيكون شيخا لمدينة تونس، وأضاف: «لن نتحالف مع حركة النهضة في بلدية تونس ولسنا في حاجة لتحالف مع النهضة كي يكون إيدير شيخا، وحركة نداء تونس لا تنوي التحالف على المستوى الوطني مع حركة النهضة في علاقة بالعمل البلدي».

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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

حركة تونس إلى الأمام

أعلنت وزارة العلاقة مع الهيآت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم حزب «حركة تونس إلى الأمام» لمؤسسه عبيد البريكي، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية. ولاحظت الوزارة، وفق بلاغ، أنّ العدد الجملي للأحزاب السياسية أصبح، بعد الاعلان عن تأسيس الحزب الجديد، 212 حزبا.

حركة النهضة

أكّد زياد لعذاري الأمين العام لحركة النهضة أنّ النهضة اليوم هي حركة جديدة ومتجددة ضخّت فيها دماء جديدة وكفاءات من كل الاختصاصات، وأضاف:» نحن في حركة النهضة في خدمة جميع مواطنينا وندعو التونسيين للتفاعل بكثافة مع الأحزاب حتى نتمكن معا من بلورة حلول لمشاكلنا خاصة الاقتصادية منها، والعديد من أصدقائنا وشركائنا في العالم عبروا عن تقديرهم وتحيتهم للتجربة المتميزة التي يصنعها الشعب التونسي وما تمثله من أمل لعديد الشعوب في العالم».

حراك تونس الإرادة

 إثر نشر ممثل احدى قائمات الحزب في ولاية سيدي بوزيد (سيدي علي بن عون) لوثيقة اتفاق مبدئي مع ممثلي قائمتي النهضة والنداء بخصوص تحالف محلي لادارة الشأن البلدي في مجلسهم المنتخب، اكد حزب الحراك في بلاغ أمضاه امينه العام عماد الدائمي على أن ذلك الاتفاق كان اجتهادا محليا لا ينسجم مع التوجهات العامة للحزب التي تقضي بعدم اقامة تحالفات سياسية مع الأطراف الممثلة للمنظومة القديمة وبالتالي تم التخلي عنه فورا.

نداء تونس

قال وسام السعيدي القيادي في نداء تونس أنّ رئيس قائمة النداء في بلدية تونس كمال ايدير سيكون شيخا لمدينة تونس، وأضاف: «لن نتحالف مع حركة النهضة في بلدية تونس ولسنا في حاجة لتحالف مع النهضة كي يكون إيدير شيخا، وحركة نداء تونس لا تنوي التحالف على المستوى الوطني مع حركة النهضة في علاقة بالعمل البلدي».

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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