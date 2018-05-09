بنـــــــــــــك الأمــــــــــان يقــــــــــــــرر توزيـــــــــع أربــــــــــــــاح المساهميـــــــــن

أعلن بنك الأمان، في بيان له نشر على موقع هيئة السوق المالية، أن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 27 أفريل 2018، قررت توزيع أرباح بعنوان سنة 2017 بقيمة 1,250 دينار متكونة من مرابيح سنة 2017 والتي تبلغ 0,720 د ومرابيح سابقة تعود لسنة 2014 تبلغ 0,530 د. وسيقع الدفع بداية من يوم الاثنين 7 ماي 2018، حسب المصدر ذاته.