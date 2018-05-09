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بنـــــــــــــك الأمــــــــــان يقــــــــــــــرر توزيـــــــــع أربــــــــــــــاح المساهميـــــــــن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
أعلن بنك الأمان، في بيان له نشر على موقع هيئة السوق المالية، أن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 27 أفريل 2018، قررت توزيع أرباح بعنوان سنة 2017 بقيمة 1,250 دينار متكونة من مرابيح سنة 2017 والتي تبلغ 0,720 د ومرابيح سابقة تعود لسنة 2014 تبلغ 0,530 د. وسيقع الدفع بداية من يوم الاثنين 7 ماي 2018، حسب المصدر ذاته.
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بنـــــــــــــك الأمــــــــــان يقــــــــــــــرر توزيـــــــــع أربــــــــــــــاح المساهميـــــــــن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
أعلن بنك الأمان، في بيان له نشر على موقع هيئة السوق المالية، أن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 27 أفريل 2018، قررت توزيع أرباح بعنوان سنة 2017 بقيمة 1,250 دينار متكونة من مرابيح سنة 2017 والتي تبلغ 0,720 د ومرابيح سابقة تعود لسنة 2014 تبلغ 0,530 د. وسيقع الدفع بداية من يوم الاثنين 7 ماي 2018، حسب المصدر ذاته.
آفاق الاقتصاد التونسي .. صندوق النقد «يرجّح» كفّة التطورات السلبية
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
قبل بضعة أيام من ظهور وثيقة قرطاج 2 في بُعدها الاقتصادي الذي يُنتظَر أن يتبلور في حوالي 100 إجراء صدر توصيف ضاف...المزيد >>
بسبب تعطل عشرات المشاريع الاستثمارية بقفصة.. «تنويع» القاعدة الاقتصادية متوقّف
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان الحديث عن تنويع القاعدة الاقتصادية بولاية قفصة منذ سنوات-المزيد >>
عين على الاقتصاد.. ما معنى الإستثمار الإستراتيجي؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
فيما يتواصل احتدام المواقف بين دافع لفكرة خوْصصة بعض المؤسسات العمومية ومندّد بها، برزت بصفة طبيعية عدة...المزيد >>
مؤسسة بيات للشباب تطلق النسخة الثانية من مسابقة «بلوم ماستار»
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تنظم مؤسسة بيات للشباب "biat fondation" النسخة الثانية من مسابقةالمزيد >>
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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