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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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الإقتصادي
بنـــــــــــــك الأمــــــــــان يقــــــــــــــرر توزيـــــــــع أربــــــــــــــاح المساهميـــــــــن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

أعلن بنك الأمان، في بيان له نشر على موقع هيئة السوق المالية، أن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 27 أفريل 2018، قررت توزيع أرباح بعنوان سنة 2017 بقيمة 1,250 دينار متكونة من مرابيح سنة 2017 والتي تبلغ 0,720 د ومرابيح سابقة تعود لسنة 2014 تبلغ 0,530 د. وسيقع الدفع بداية من يوم الاثنين 7 ماي 2018، حسب المصدر ذاته.

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الإقتصادي
بنـــــــــــــك الأمــــــــــان يقــــــــــــــرر توزيـــــــــع أربــــــــــــــاح المساهميـــــــــن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

أعلن بنك الأمان، في بيان له نشر على موقع هيئة السوق المالية، أن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 27 أفريل 2018، قررت توزيع أرباح بعنوان سنة 2017 بقيمة 1,250 دينار متكونة من مرابيح سنة 2017 والتي تبلغ 0,720 د ومرابيح سابقة تعود لسنة 2014 تبلغ 0,530 د. وسيقع الدفع بداية من يوم الاثنين 7 ماي 2018، حسب المصدر ذاته.

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09 ماي 2018 السّاعة 21:00
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بسبب تعطل عشرات المشاريع الاستثمارية بقفصة.. «تنويع» القاعدة الاقتصادية متوقّف
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان الحديث عن تنويع القاعدة الاقتصادية بولاية قفصة منذ سنوات-
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عين على الاقتصاد.. ما معنى الإستثمار الإستراتيجي؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
فيما يتواصل احتدام المواقف بين دافع لفكرة خوْصصة بعض المؤسسات العمومية ومندّد بها، برزت بصفة طبيعية عدة...
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مؤسسة بيات للشباب تطلق النسخة الثانية من مسابقة «بلوم ماستار»
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تنظم مؤسسة بيات للشباب "biat fondation" النسخة الثانية من مسابقة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
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