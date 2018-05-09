جلسة عامة خارقة للعادة لشركة سيتي كار

أعلنت شركة سيتي كار في بيان لها نشر على موقع هيئة السوق المالية أن مجلس ادارتها قرر عقد جلسة عامة عادية بتاريخ 5 جوان 2018 واقترح توزيع أرباح تقدر بـ0,920 دينارا للسهم الواحد للنشاط المالي لسنة 2017 وقرر المجلس أيضا عقد جلسة عامة خارقة للعادة بنفس التاريخ لتجديد قرار إضافة نشاط تجارة توزيع السيارات المستعملة في نظام المؤسسة. اما البيانات المالية لسنة 2017 فتبين أن النتيجة الخام للمؤسسة والمجموعة بلغت على التوالي 13,5 م.د و14,8 م.د لتتطور مقارنة بسنة 2016 بنسبة -4،1 بالمائة و2،8 بالمائة.