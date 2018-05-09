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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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جلسة عامة خارقة للعادة لشركة سيتي كار
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الإقتصادي
جلسة عامة خارقة للعادة لشركة سيتي كار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

أعلنت شركة سيتي كار في بيان لها نشر على موقع هيئة السوق المالية أن مجلس ادارتها قرر عقد جلسة عامة عادية بتاريخ 5 جوان 2018 واقترح توزيع أرباح تقدر بـ0,920 دينارا للسهم الواحد للنشاط المالي لسنة 2017 وقرر المجلس أيضا عقد جلسة عامة خارقة للعادة بنفس التاريخ لتجديد قرار إضافة نشاط تجارة توزيع السيارات المستعملة في نظام المؤسسة. اما البيانات المالية لسنة 2017 فتبين أن النتيجة الخام للمؤسسة والمجموعة بلغت على التوالي 13,5 م.د و14,8 م.د لتتطور مقارنة بسنة 2016 بنسبة -4،1 بالمائة و2،8 بالمائة.

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الإقتصادي
جلسة عامة خارقة للعادة لشركة سيتي كار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

أعلنت شركة سيتي كار في بيان لها نشر على موقع هيئة السوق المالية أن مجلس ادارتها قرر عقد جلسة عامة عادية بتاريخ 5 جوان 2018 واقترح توزيع أرباح تقدر بـ0,920 دينارا للسهم الواحد للنشاط المالي لسنة 2017 وقرر المجلس أيضا عقد جلسة عامة خارقة للعادة بنفس التاريخ لتجديد قرار إضافة نشاط تجارة توزيع السيارات المستعملة في نظام المؤسسة. اما البيانات المالية لسنة 2017 فتبين أن النتيجة الخام للمؤسسة والمجموعة بلغت على التوالي 13,5 م.د و14,8 م.د لتتطور مقارنة بسنة 2016 بنسبة -4،1 بالمائة و2،8 بالمائة.

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آفاق الاقتصاد التونسي .. صندوق النقد «يرجّح» كفّة التطورات السلبية
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
قبل بضعة أيام من ظهور وثيقة قرطاج 2 في بُعدها الاقتصادي الذي يُنتظَر أن يتبلور في حوالي 100 إجراء صدر توصيف ضاف...
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بسبب تعطل عشرات المشاريع الاستثمارية بقفصة.. «تنويع» القاعدة الاقتصادية متوقّف
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
كان الحديث عن تنويع القاعدة الاقتصادية بولاية قفصة منذ سنوات-
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عين على الاقتصاد.. ما معنى الإستثمار الإستراتيجي؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
فيما يتواصل احتدام المواقف بين دافع لفكرة خوْصصة بعض المؤسسات العمومية ومندّد بها، برزت بصفة طبيعية عدة...
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09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تنظم مؤسسة بيات للشباب "biat fondation" النسخة الثانية من مسابقة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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