من ذكريات مناضل وطني (147):محمد الكيلاني:كيف أسّسنــا الحزب رغم المنع؟

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بعد أن تراجع بن علي عن موقفه وقبل بان يناقشوا معنا مبدأ تقديم طلب تأشيرة الحزب إلى وزارة الداخلية وليس عن طريق البريد قبلنا مبدأ النقاش حول البرنامج الذي سيتضمنه الملف والقوانين الأساسية للحزب.
دام النقاش حول البرنامج قرابة ستة أشهر وعملوا بكل الطرق على تحجيم البرنامج لكن في النهاية وباستثناء بعض الكلمات والصيغ فان البرنامج بقي كما هو بما في ذلك وصف الانتقال الديمقراطي في تونس بأنه لم يحدث وأن ما بني كان نظاما سياسيا دكتاتوريا بما في ذلك كلمة الدكتاتورية كانت موجودة وان هذا النظام كان في حاجة إلى إصلاحات جوهرية لتمر الجمهورية من طابعها الدكتاتوري إلى الديمقراطية.
كما تمسكنا بنمط التنمية وحتى إن استغرقت النقاشات الكثير من الوقت إلا انه لم تكن لها أهمية وكان تركيز النظام على الجانب السياسي أكثر إلى أن انتهينا تقريبا في 17 أكتوبر 2007 وقبلوا بان نقدم ملفنا وفعلنا ذلك وحضر خمسة أشخاص وكان معي حسان التوكابري وطارق شامخ ونوفل الزيادي وفرحات الرداوي.
أردت ان أقول انه وكخلاصة لذلك المسار فان الحاكم لا يغرق في الاستبداد أو التحكم إلا إذا وجد أناسا إما تفر من النقاش وتدعه وتعارضه من خارج المنظومة أو تدخل في المنظومة وتقبل بإمرته لكننا قبلنا بالتواجد داخل المنظومة لكن في موقع المعارض ومن المواقع التي نريدها وليس التي يريدها النظام وإلا فان الالتحاق بالتجمع يكون أفضل.
عندما تمسكنا بطلبنا وضغطنا واتصلنا بأناس وأقنعنا الكثيرين قبل تقديم طلب التأشيرة ورغم كم النقاشات التي حصلت إلا أن طلبنا قبل كما هو.
أن تناقش من داخل المنظومة أو من خارجها هذا يختلف حسب درجة تمسكك بمشروعك، والمسالة ليست مرتبطة بمعارضتك فقط والدليل عندما نعود إلى 2004 عندما خضنا الانتخابات كانت ضربة كبيرة ورجة داخل منظومة الحكم لأنه ظهر بالكاشف أمام الشعب أن هناك أناسا رافضون لنظام الحكم وبإمكانهم تقديم الأفضل.
في 17 أكتوبر 2007 تم استقبالنا في وزارة الداخلية وتقدمنا بطلبنا ومن الطبيعي أن ننتظر ثلاثة أشهر حسب القانون لكن في اليوم الأخير اتصلوا بحسان التوكابري باعتباره ممثلنا القانوني في علاقة بالإجراءات واعلموه أن مطلبنا تم رفضه وأننا منذ ذلك اليوم في وضع غير قانوني إن قمنا بأعمال باسم الحزب.
في الواقع كان ذلك الحيز الذي أخذناه من المساحة السياسية في وجودنا القانوني في فترة انتظار التأشيرة استغللناها لإصدار المبادئ العامة لبرنامجنا في كتاب وأصدرنا أيضا بياننا التأسيسي وبرنامجنا المرحلي وبدأنا في العمل والاتصال بالناس وكنا أيضا طبعنا لدى رفيقنا حسان الوثائق التأسيسية والقانون الأساسي للحزب.
بحكم التوزيع الذي قمنا به في تلك الفترة أصبح الحزب الاشتراكي اليساري له وجود واقعي ملموس وأي تراجع من قبل السلطة لمنعنا من النشاط أو غيره أصبحت العملية أصعب بالنسبة إليه.
بعد أن تراجع بن علي عن موقفه وقبل بان يناقشوا معنا مبدأ تقديم طلب تأشيرة الحزب إلى وزارة الداخلية وليس عن طريق البريد قبلنا مبدأ النقاش حول البرنامج الذي سيتضمنه الملف والقوانين الأساسية للحزب.
دام النقاش حول البرنامج قرابة ستة أشهر وعملوا بكل الطرق على تحجيم البرنامج لكن في النهاية وباستثناء بعض الكلمات والصيغ فان البرنامج بقي كما هو بما في ذلك وصف الانتقال الديمقراطي في تونس بأنه لم يحدث وأن ما بني كان نظاما سياسيا دكتاتوريا بما في ذلك كلمة الدكتاتورية كانت موجودة وان هذا النظام كان في حاجة إلى إصلاحات جوهرية لتمر الجمهورية من طابعها الدكتاتوري إلى الديمقراطية.
كما تمسكنا بنمط التنمية وحتى إن استغرقت النقاشات الكثير من الوقت إلا انه لم تكن لها أهمية وكان تركيز النظام على الجانب السياسي أكثر إلى أن انتهينا تقريبا في 17 أكتوبر 2007 وقبلوا بان نقدم ملفنا وفعلنا ذلك وحضر خمسة أشخاص وكان معي حسان التوكابري وطارق شامخ ونوفل الزيادي وفرحات الرداوي.
أردت ان أقول انه وكخلاصة لذلك المسار فان الحاكم لا يغرق في الاستبداد أو التحكم إلا إذا وجد أناسا إما تفر من النقاش وتدعه وتعارضه من خارج المنظومة أو تدخل في المنظومة وتقبل بإمرته لكننا قبلنا بالتواجد داخل المنظومة لكن في موقع المعارض ومن المواقع التي نريدها وليس التي يريدها النظام وإلا فان الالتحاق بالتجمع يكون أفضل.
عندما تمسكنا بطلبنا وضغطنا واتصلنا بأناس وأقنعنا الكثيرين قبل تقديم طلب التأشيرة ورغم كم النقاشات التي حصلت إلا أن طلبنا قبل كما هو.
أن تناقش من داخل المنظومة أو من خارجها هذا يختلف حسب درجة تمسكك بمشروعك، والمسالة ليست مرتبطة بمعارضتك فقط والدليل عندما نعود إلى 2004 عندما خضنا الانتخابات كانت ضربة كبيرة ورجة داخل منظومة الحكم لأنه ظهر بالكاشف أمام الشعب أن هناك أناسا رافضون لنظام الحكم وبإمكانهم تقديم الأفضل.
في 17 أكتوبر 2007 تم استقبالنا في وزارة الداخلية وتقدمنا بطلبنا ومن الطبيعي أن ننتظر ثلاثة أشهر حسب القانون لكن في اليوم الأخير اتصلوا بحسان التوكابري باعتباره ممثلنا القانوني في علاقة بالإجراءات واعلموه أن مطلبنا تم رفضه وأننا منذ ذلك اليوم في وضع غير قانوني إن قمنا بأعمال باسم الحزب.
في الواقع كان ذلك الحيز الذي أخذناه من المساحة السياسية في وجودنا القانوني في فترة انتظار التأشيرة استغللناها لإصدار المبادئ العامة لبرنامجنا في كتاب وأصدرنا أيضا بياننا التأسيسي وبرنامجنا المرحلي وبدأنا في العمل والاتصال بالناس وكنا أيضا طبعنا لدى رفيقنا حسان الوثائق التأسيسية والقانون الأساسي للحزب.
بحكم التوزيع الذي قمنا به في تلك الفترة أصبح الحزب الاشتراكي اليساري له وجود واقعي ملموس وأي تراجع من قبل السلطة لمنعنا من النشاط أو غيره أصبحت العملية أصعب بالنسبة إليه.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
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-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-