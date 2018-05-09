من ذكريات مناضل وطني (147):محمد الكيلاني:كيف أسّسنــا الحزب رغم المنع؟

بعد أن تراجع بن علي عن موقفه وقبل بان يناقشوا معنا مبدأ تقديم طلب تأشيرة الحزب إلى وزارة الداخلية وليس عن طريق البريد قبلنا مبدأ النقاش حول البرنامج الذي سيتضمنه الملف والقوانين الأساسية للحزب.

دام النقاش حول البرنامج قرابة ستة أشهر وعملوا بكل الطرق على تحجيم البرنامج لكن في النهاية وباستثناء بعض الكلمات والصيغ فان البرنامج بقي كما هو بما في ذلك وصف الانتقال الديمقراطي في تونس بأنه لم يحدث وأن ما بني كان نظاما سياسيا دكتاتوريا بما في ذلك كلمة الدكتاتورية كانت موجودة وان هذا النظام كان في حاجة إلى إصلاحات جوهرية لتمر الجمهورية من طابعها الدكتاتوري إلى الديمقراطية.

كما تمسكنا بنمط التنمية وحتى إن استغرقت النقاشات الكثير من الوقت إلا انه لم تكن لها أهمية وكان تركيز النظام على الجانب السياسي أكثر إلى أن انتهينا تقريبا في 17 أكتوبر 2007 وقبلوا بان نقدم ملفنا وفعلنا ذلك وحضر خمسة أشخاص وكان معي حسان التوكابري وطارق شامخ ونوفل الزيادي وفرحات الرداوي.

أردت ان أقول انه وكخلاصة لذلك المسار فان الحاكم لا يغرق في الاستبداد أو التحكم إلا إذا وجد أناسا إما تفر من النقاش وتدعه وتعارضه من خارج المنظومة أو تدخل في المنظومة وتقبل بإمرته لكننا قبلنا بالتواجد داخل المنظومة لكن في موقع المعارض ومن المواقع التي نريدها وليس التي يريدها النظام وإلا فان الالتحاق بالتجمع يكون أفضل.

عندما تمسكنا بطلبنا وضغطنا واتصلنا بأناس وأقنعنا الكثيرين قبل تقديم طلب التأشيرة ورغم كم النقاشات التي حصلت إلا أن طلبنا قبل كما هو.

أن تناقش من داخل المنظومة أو من خارجها هذا يختلف حسب درجة تمسكك بمشروعك، والمسالة ليست مرتبطة بمعارضتك فقط والدليل عندما نعود إلى 2004 عندما خضنا الانتخابات كانت ضربة كبيرة ورجة داخل منظومة الحكم لأنه ظهر بالكاشف أمام الشعب أن هناك أناسا رافضون لنظام الحكم وبإمكانهم تقديم الأفضل.

في 17 أكتوبر 2007 تم استقبالنا في وزارة الداخلية وتقدمنا بطلبنا ومن الطبيعي أن ننتظر ثلاثة أشهر حسب القانون لكن في اليوم الأخير اتصلوا بحسان التوكابري باعتباره ممثلنا القانوني في علاقة بالإجراءات واعلموه أن مطلبنا تم رفضه وأننا منذ ذلك اليوم في وضع غير قانوني إن قمنا بأعمال باسم الحزب.

في الواقع كان ذلك الحيز الذي أخذناه من المساحة السياسية في وجودنا القانوني في فترة انتظار التأشيرة استغللناها لإصدار المبادئ العامة لبرنامجنا في كتاب وأصدرنا أيضا بياننا التأسيسي وبرنامجنا المرحلي وبدأنا في العمل والاتصال بالناس وكنا أيضا طبعنا لدى رفيقنا حسان الوثائق التأسيسية والقانون الأساسي للحزب.

بحكم التوزيع الذي قمنا به في تلك الفترة أصبح الحزب الاشتراكي اليساري له وجود واقعي ملموس وأي تراجع من قبل السلطة لمنعنا من النشاط أو غيره أصبحت العملية أصعب بالنسبة إليه.