أولا وأخيرا:ترقيات من «قفّاف» الى «صنادقي»

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قل لي أي القائمات انتخبت؟ أقول لك من أي قبيلة ديمقراطية أنت رغم كثرة قبائلنا الديمقراطية وديمقراطياتها الأكثر وإن كان أعظمها شأنا هي ديمقراطية الصندوق الانتخابي ذاك الذي لا تخلو منه حملة انتخابية ويسبق كل صناديق الاقتراع في تقبّل الأصوات وجمعها وأعنى به صندوق «الكردونة» الديمقراطي.
بحلاوة سكره وشايه وبنّة شوكوتومه ومعجون طماطمة وحرارة هريسة ولحم «براكيسه» وعجوله وعنزه ودجاجه بالمقرونة بزيت الصوجا الشفاف في عرس شيوخ البلد على الديمقراطية على العرف الجاري على نخب عزوف الشباب.
انتهى العرس ولم يبق في الساحة الا موكبان وزبالة عازمة موكب لتقبل التهاني بالعروس مفضوضة البكّارة وموكب لتقبل العزاء في فقدان عذريتها.
وزبالة «العرّاسة» من مناشير وشعارات ولوائح ولافتات وبرامج ومخططات ومطويات وصور العرسان في الأوساخ تسبح ولسان الحال يقول: «الوضع المناسب في المكان المناسب» ولا عزاء لـ«تركتور البلدية» الا النواح على ما حل بمجرورته من نكد وضيق صدر بفضلات الديمقراطية.
انتهت مرحلة القفّة الانتخابية التي نشأت في حضنها الديمقراطية وترعرعت ولم يعد حجرها قادرا على احتضانها وحل محلها الصندوق الانتخابي الذي ارتقى بمن فاض عليهم المال والأعمال من درجة «قفّاف» الى مرتبة «صنادقي». انتهى العرس الانتخابي وقالوا انهم قطعو بالعروس مسافة أخرى نحو برّ الأمان وللأمانة لم أر قافلة تسير وإنما سمعت كلابا تنبح.
قل لي أي القائمات انتخبت؟ أقول لك من أي قبيلة ديمقراطية أنت رغم كثرة قبائلنا الديمقراطية وديمقراطياتها الأكثر وإن كان أعظمها شأنا هي ديمقراطية الصندوق الانتخابي ذاك الذي لا تخلو منه حملة انتخابية ويسبق كل صناديق الاقتراع في تقبّل الأصوات وجمعها وأعنى به صندوق «الكردونة» الديمقراطي.
بحلاوة سكره وشايه وبنّة شوكوتومه ومعجون طماطمة وحرارة هريسة ولحم «براكيسه» وعجوله وعنزه ودجاجه بالمقرونة بزيت الصوجا الشفاف في عرس شيوخ البلد على الديمقراطية على العرف الجاري على نخب عزوف الشباب.
انتهى العرس ولم يبق في الساحة الا موكبان وزبالة عازمة موكب لتقبل التهاني بالعروس مفضوضة البكّارة وموكب لتقبل العزاء في فقدان عذريتها.
وزبالة «العرّاسة» من مناشير وشعارات ولوائح ولافتات وبرامج ومخططات ومطويات وصور العرسان في الأوساخ تسبح ولسان الحال يقول: «الوضع المناسب في المكان المناسب» ولا عزاء لـ«تركتور البلدية» الا النواح على ما حل بمجرورته من نكد وضيق صدر بفضلات الديمقراطية.
انتهت مرحلة القفّة الانتخابية التي نشأت في حضنها الديمقراطية وترعرعت ولم يعد حجرها قادرا على احتضانها وحل محلها الصندوق الانتخابي الذي ارتقى بمن فاض عليهم المال والأعمال من درجة «قفّاف» الى مرتبة «صنادقي». انتهى العرس الانتخابي وقالوا انهم قطعو بالعروس مسافة أخرى نحو برّ الأمان وللأمانة لم أر قافلة تسير وإنما سمعت كلابا تنبح.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-