أولا وأخيرا:ترقيات من «قفّاف» الى «صنادقي»

قل لي أي القائمات انتخبت؟ أقول لك من أي قبيلة ديمقراطية أنت رغم كثرة قبائلنا الديمقراطية وديمقراطياتها الأكثر وإن كان أعظمها شأنا هي ديمقراطية الصندوق الانتخابي ذاك الذي لا تخلو منه حملة انتخابية ويسبق كل صناديق الاقتراع في تقبّل الأصوات وجمعها وأعنى به صندوق «الكردونة» الديمقراطي.

بحلاوة سكره وشايه وبنّة شوكوتومه ومعجون طماطمة وحرارة هريسة ولحم «براكيسه» وعجوله وعنزه ودجاجه بالمقرونة بزيت الصوجا الشفاف في عرس شيوخ البلد على الديمقراطية على العرف الجاري على نخب عزوف الشباب.

انتهى العرس ولم يبق في الساحة الا موكبان وزبالة عازمة موكب لتقبل التهاني بالعروس مفضوضة البكّارة وموكب لتقبل العزاء في فقدان عذريتها.

وزبالة «العرّاسة» من مناشير وشعارات ولوائح ولافتات وبرامج ومخططات ومطويات وصور العرسان في الأوساخ تسبح ولسان الحال يقول: «الوضع المناسب في المكان المناسب» ولا عزاء لـ«تركتور البلدية» الا النواح على ما حل بمجرورته من نكد وضيق صدر بفضلات الديمقراطية.

انتهت مرحلة القفّة الانتخابية التي نشأت في حضنها الديمقراطية وترعرعت ولم يعد حجرها قادرا على احتضانها وحل محلها الصندوق الانتخابي الذي ارتقى بمن فاض عليهم المال والأعمال من درجة «قفّاف» الى مرتبة «صنادقي». انتهى العرس الانتخابي وقالوا انهم قطعو بالعروس مسافة أخرى نحو برّ الأمان وللأمانة لم أر قافلة تسير وإنما سمعت كلابا تنبح.

بقلم: مسعود الكوكي