مؤسسة بيات للشباب تطلق النسخة الثانية من مسابقة «بلوم ماستار»

تنظم مؤسسة بيات للشباب "biat fondation" النسخة الثانية من مسابقة "bloom masters" الخاصة ببعث المشاريع وقد بلغت المرحلة الأخيرة حيث سيقع الإعلان عن النتائج النهائية يوم 5 ماي الجاري بعد ان تم فتح باب المشاركة في هذه المسابقة منذ شهر جانفي الفارط حيث قام 1200 مشارك بالتسجيل وفي مرحلة لاحقة وقع اختيار 355 مشروع فقط وأن هذه المسابقة تنقسم إلى 3 مجالات وهي المشاريع المجددة والمؤسسات الإجتماعية ومن لديهم أفكار مشاريع ووقع توفير المتابعة والتكوين والتأطير اللازم لهؤلاء الشباب حيث قام بتأمينه كفاءات معروفة على المستوى العالمي.