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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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السياسي
القائمات المستقلة تتصدر المرتبة الاولى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

بعد عمليات الفرز والجميع الآلية واليدوية يصبح الترتيب كالآتي حسب النتائج الجزئية باستثناء بلدية المظيلة وذلك وفق ما أكده عضو هيئة الانتخابات رياض بوحوش.
القائمات المستقلة 32.27%
النهضة 28.64%
نداء تونس 20.85%
التيار الديمقراطي 4.19%
الجبهة الشعبية 3.95%
الاتحاد المدني 1.77%
مشروع تونس 1.44%
الحزب الدستوري الحر 1.38%
حراك تونس الإرادة 1.33%
حركة الشعب 1.33%
حزب افاق 1.06%
بقية المترشحين دون الـ1%

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السياسي
القائمات المستقلة تتصدر المرتبة الاولى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

بعد عمليات الفرز والجميع الآلية واليدوية يصبح الترتيب كالآتي حسب النتائج الجزئية باستثناء بلدية المظيلة وذلك وفق ما أكده عضو هيئة الانتخابات رياض بوحوش.
القائمات المستقلة 32.27%
النهضة 28.64%
نداء تونس 20.85%
التيار الديمقراطي 4.19%
الجبهة الشعبية 3.95%
الاتحاد المدني 1.77%
مشروع تونس 1.44%
الحزب الدستوري الحر 1.38%
حراك تونس الإرادة 1.33%
حركة الشعب 1.33%
حزب افاق 1.06%
بقية المترشحين دون الـ1%

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هل تتخلى عبد الرحيم لفائدة «إيدير» مقابل توزيرها في الحكومة القادمة؟
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09 ماي 2018 السّاعة 21:00
ما يزال هناك الكثير من الوقت حتى تستلم المجالس...
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تحاليل «الشروق»:ما بعد الانتخابات البلدية:مشهد سياسيّ جديد يتشكّل؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
وضعت الانتخابات البلدية أوزارها, وبدأت تتّضح...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
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