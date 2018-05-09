عين على الاقتصاد.. ما معنى الإستثمار الإستراتيجي؟

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فيما يتواصل احتدام المواقف بين دافع لفكرة خوْصصة بعض المؤسسات العمومية ومندّد بها، برزت بصفة طبيعية عدة تساؤلات حول منطق الدولة التونسية في هذا الميدان ومعنى الإستثمار الإستراتيجي في مُجمل فلسفتها الإقتصادية. للإجابة عليها، لا بدّ من تناول المسألة من زاويتين.
للدولة والقطاعات الإستراتيجية في تونس حقيقة أولى كشفتها آخر الأرقام التي تفيد بأن مجموعة الشركات التي تمتلكها اليوم والتي تناهز 216 شركة في 21 قطاعا (طاقة، صناعة، صحة، خدمات...) تعاني من خسائر مالية كبرى ارتفعت إلى 2.85 مليار دينار بين سنتيْ 2014 و 2016 وتدعو إلى إنفاق ما لا يقلّ عن 2.65 مليار دينار في السنة للمحافظة على توازناتها.
أما الحقيقة الثانية فهي تذهب إلى أبعد من الوضع الاقتصادي الصعب لتتطرّق إلى النمط التقليدي في العقيدة الاقتصادية التونسية، حيث يبدو أن صناع القرار شبه معزولون عما يحدث منذ سنين في ميدان الإستثمار الإستراتيجي ففي ميدان الطاقة مثلا لم تعد الدول المتقدمة تستثمر إلا في القطاع النووي تاركة الباقي الذي هو كل ما يهم الطاقات التقليدية وحتى الطاقات المتجددة إلى مستثمرين خواص، مكتفية بالرقابة العادية وبجني ثمار نصيبها من أرباح المؤسسات الخاصة. ومما يجلب الإنتباه بشدّة هو اتجاه تلك الدول بكل قواها إلى مجمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال من خلال إحداث صناديق استثمارية ضخمة ليس لها مثيل في التاريخ الاقتصادي للمساهمة في مؤسسات التكنولوجيا للأسواق الناشئة. وليست هذه دول مثل أمريكا فحسب بل لقد بلغ التنافس على تلك المؤسسات إلى الصين والهند وحتى سنغافورة والمملكة السعودية أين يتمّ توجيه رأس المال المغامر إلى مكامن في السوق العالمية لم يكن أحد يلتفت إليها مثل تطبيقات حجز سيارات الأجرة والشاحنات والدراجات وأشياء أخرى ربما أكثر غرابة للمتفرج الذي لا يلتفت إلى تحليلات المستشرفين. ولفهم ما إذا كنا كتونسيين قادرين على فهم ما يجري، هناك سؤال بسيط يكفي الإجابة عليه بصراحة: هل من المستبعد حقا في تونس العثور على شركات قادرة على تكرار نماذج أمازون وناتفليكس وفايسبوك؟
فيما يتواصل احتدام المواقف بين دافع لفكرة خوْصصة بعض المؤسسات العمومية ومندّد بها، برزت بصفة طبيعية عدة تساؤلات حول منطق الدولة التونسية في هذا الميدان ومعنى الإستثمار الإستراتيجي في مُجمل فلسفتها الإقتصادية. للإجابة عليها، لا بدّ من تناول المسألة من زاويتين.
للدولة والقطاعات الإستراتيجية في تونس حقيقة أولى كشفتها آخر الأرقام التي تفيد بأن مجموعة الشركات التي تمتلكها اليوم والتي تناهز 216 شركة في 21 قطاعا (طاقة، صناعة، صحة، خدمات...) تعاني من خسائر مالية كبرى ارتفعت إلى 2.85 مليار دينار بين سنتيْ 2014 و 2016 وتدعو إلى إنفاق ما لا يقلّ عن 2.65 مليار دينار في السنة للمحافظة على توازناتها.
أما الحقيقة الثانية فهي تذهب إلى أبعد من الوضع الاقتصادي الصعب لتتطرّق إلى النمط التقليدي في العقيدة الاقتصادية التونسية، حيث يبدو أن صناع القرار شبه معزولون عما يحدث منذ سنين في ميدان الإستثمار الإستراتيجي ففي ميدان الطاقة مثلا لم تعد الدول المتقدمة تستثمر إلا في القطاع النووي تاركة الباقي الذي هو كل ما يهم الطاقات التقليدية وحتى الطاقات المتجددة إلى مستثمرين خواص، مكتفية بالرقابة العادية وبجني ثمار نصيبها من أرباح المؤسسات الخاصة. ومما يجلب الإنتباه بشدّة هو اتجاه تلك الدول بكل قواها إلى مجمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال من خلال إحداث صناديق استثمارية ضخمة ليس لها مثيل في التاريخ الاقتصادي للمساهمة في مؤسسات التكنولوجيا للأسواق الناشئة. وليست هذه دول مثل أمريكا فحسب بل لقد بلغ التنافس على تلك المؤسسات إلى الصين والهند وحتى سنغافورة والمملكة السعودية أين يتمّ توجيه رأس المال المغامر إلى مكامن في السوق العالمية لم يكن أحد يلتفت إليها مثل تطبيقات حجز سيارات الأجرة والشاحنات والدراجات وأشياء أخرى ربما أكثر غرابة للمتفرج الذي لا يلتفت إلى تحليلات المستشرفين. ولفهم ما إذا كنا كتونسيين قادرين على فهم ما يجري، هناك سؤال بسيط يكفي الإجابة عليه بصراحة: هل من المستبعد حقا في تونس العثور على شركات قادرة على تكرار نماذج أمازون وناتفليكس وفايسبوك؟
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-