عين على الاقتصاد.. ما معنى الإستثمار الإستراتيجي؟

فيما يتواصل احتدام المواقف بين دافع لفكرة خوْصصة بعض المؤسسات العمومية ومندّد بها، برزت بصفة طبيعية عدة تساؤلات حول منطق الدولة التونسية في هذا الميدان ومعنى الإستثمار الإستراتيجي في مُجمل فلسفتها الإقتصادية. للإجابة عليها، لا بدّ من تناول المسألة من زاويتين.

للدولة والقطاعات الإستراتيجية في تونس حقيقة أولى كشفتها آخر الأرقام التي تفيد بأن مجموعة الشركات التي تمتلكها اليوم والتي تناهز 216 شركة في 21 قطاعا (طاقة، صناعة، صحة، خدمات...) تعاني من خسائر مالية كبرى ارتفعت إلى 2.85 مليار دينار بين سنتيْ 2014 و 2016 وتدعو إلى إنفاق ما لا يقلّ عن 2.65 مليار دينار في السنة للمحافظة على توازناتها.

أما الحقيقة الثانية فهي تذهب إلى أبعد من الوضع الاقتصادي الصعب لتتطرّق إلى النمط التقليدي في العقيدة الاقتصادية التونسية، حيث يبدو أن صناع القرار شبه معزولون عما يحدث منذ سنين في ميدان الإستثمار الإستراتيجي ففي ميدان الطاقة مثلا لم تعد الدول المتقدمة تستثمر إلا في القطاع النووي تاركة الباقي الذي هو كل ما يهم الطاقات التقليدية وحتى الطاقات المتجددة إلى مستثمرين خواص، مكتفية بالرقابة العادية وبجني ثمار نصيبها من أرباح المؤسسات الخاصة. ومما يجلب الإنتباه بشدّة هو اتجاه تلك الدول بكل قواها إلى مجمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال من خلال إحداث صناديق استثمارية ضخمة ليس لها مثيل في التاريخ الاقتصادي للمساهمة في مؤسسات التكنولوجيا للأسواق الناشئة. وليست هذه دول مثل أمريكا فحسب بل لقد بلغ التنافس على تلك المؤسسات إلى الصين والهند وحتى سنغافورة والمملكة السعودية أين يتمّ توجيه رأس المال المغامر إلى مكامن في السوق العالمية لم يكن أحد يلتفت إليها مثل تطبيقات حجز سيارات الأجرة والشاحنات والدراجات وأشياء أخرى ربما أكثر غرابة للمتفرج الذي لا يلتفت إلى تحليلات المستشرفين. ولفهم ما إذا كنا كتونسيين قادرين على فهم ما يجري، هناك سؤال بسيط يكفي الإجابة عليه بصراحة: هل من المستبعد حقا في تونس العثور على شركات قادرة على تكرار نماذج أمازون وناتفليكس وفايسبوك؟





مريم عمر