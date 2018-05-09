تفاصيل النتائج الأولية للانتخابات البلدية

-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
تونس (الشروق)
أكد امس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في ندوة الصحفية عن انطلاق مجلس الهيئة في اعداد القرارات الترتيبية للاعلان عن النتائج الاولية المفصلة من خلال ذكر المسجلين وعدد الاوراق الصحيحة والملغاة والبيضاء وعدد القائمات التي تحصلت على مقاعد وتسميتها وذلك على ضوء تقارير الرقابة للحملة والاجراءات الشكلية المتعلقة بالقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية التي لها علاقة مباشرة باسناد المقاعد. كما اعلنت الهيئة عن النتائج الجزئية لعدد من البلديات والدوائر البلدية بعدد من الولايات وفي ما يلي نتائجها:
تونس2
بلدية سيدي بوسعيد:
حركة نداء تونس: 50.66 بالمائة
قائمة سيدي بوسعيد اصالة ومستقبل: 12.43 بالمائة
قائمة المنارة: 12.76 بالمائة
حركة النهضة: 9.57 بالمائة
قائمة الصلاح: 4.88 بالمائة
الاتحاد المدني: 9.71 بالمائة
بلدية قرطاج
نداء تونس: 4 مقاعد
قائمة حماة قرطاج: 3 مقاعد
قائمة قرطاج جنة : 3 مقاعد
قائمة اجيال: 3 مقاعد
حركة النهضة: 3 مقاعد
قائمة قرطاج الحرية: 2 مقاعد
بلديات بن عروس
بلدية بومهل:
حركة النهضة: 1801 صوت
نداء تونس: 1265 صوت
قائمة بوهمل امانة: 1336 صوت
التيار الديمقراطي: 870 صوت
الاتحاد المدني: 619 صوت
بلدية نعسان
قائمة المنارة: 796 صوت
قائمة المبادرة: 320 صوت
نداء تونس: 537 صوت
حركة النهضة: 1074 صوت
قائمة التحدي: 290 صوت
بلدية المحمدية:
حركة النهضة: 4455 صوت
نداء تونس: 1136 صوت
المبادرة: 914 صوت
التيار الديمقراطي: 522 صوت
الجبهة الشعبية: 368 صوت
بلدية الزهراء
قائمة الرؤية: 2622 صوت
حركة النهضة: 1446 صوت
قائمة الزهراء الجميلة: 1370 صوت
نداء تونس: 1091 صوت
الجبهة الشعبية: 457 صوت
الحزب الدستوري الحر: 384 صوت
مشروع تونس: 344 صوت
الحزب الاشتراكي: 134 صوت
بلدية الخليدية:
حركة النهضة: 944 صوت
نداء تونس: 844 صوت
الخليدية تجمعنا: 471 صوت
البناء والاصلاح والتعمير: 505 صوت
قائمة الامل: 106 صوت
بلدية فوشانة:
حركة النهضة: 2444 صوت
نداء تونس: 971 صوت
المبادرة: 1861 صوت
الجبهة الشعبية: 467 صوت
قائمة النزاهة: 274 صوت
الجيل الجديد: 268 صوت
قائمة الامل: 827 صوت
مشروع تونس: 277 صوت
قائمة فك بلاصتك: 283 صوت
بلدية مقرين:
قائمة «الكفاءة»: 7 مقاعد
حركة النهضة : 5 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
قائمة «المواطنة المسؤولة»: 4 مقاعد
قائمة «الرقي المدني»:2 مقاعد
قائمة «الصدق والانجاز» 1 مقعد
قائمة «مقرين التحدي» 1 مقعد
بلدية المروج
قائمة حركة النهضة: 12 مقعدا
قائمة شباب المروج: 6 مقاعد
نداء تونس: 6 مقاعد
التيار الديمقراطي: 6 مقاعد
الجبهة الشعبية: 3 مقاعد
قائمة المروج خضراء وجميلة: 2 مقاعد
قائمة الاتحاد المدني: مقعد واحد
بلدية حمام الانف
نداء تونس: 2821 صوت
قائمة الوفاق والفرسان: 121 صوت
حركة النهضة: 2365 صوت
الاتحاد المدني: 476 صوت
حمام الانف في عينينا: 807 صوت
بلديات اريانة:
بلدية المنيهلة
نداء تونس: 1591 صوت
نعم نستطيع: 481 صوت
النهضة: 3337 صوت
نداء الواجب: 533 صوت
المنيهلة اولا: 460 صوت
الحزب الدستوري الحر: 370 صوت
بلدية سيدي ثابت:
نداء تونس : 884 صوت
التيار الديمقراطي: 352 صوت
النهضة: 1240 صوت
قائمة الوفاق: 351 صوت
بلديات المنستير
بلدية الساحلين -معتمر:
حركة النهضة : 1502 صوت
قائمة العهد 1109 صوت
نداء تونس: 1004 صوت
قائمة الزيتونة : 667 صوت
بلدية بنان بوضر:
قائمة الازدهار: 1201 صوت
نداء تونس : 759 صوت
قائمة بنان تجمعنا 662 صوت
حركة النهضة : 643 صوت
قائمة ريادة بنان بوضر : 488 صوت
بلدية بوحجر:
آفاق تونس: 742 صوت
قائمة بوحجر للجميع : 484 صوت
نداء تونس : 392 صوت
حركة النهضة : 278 صوت
بلدية قصيبة المديوني :
قائمة كلنا قصيبة المديوني: 1902 صوت
نداء تونس : 775 صوت
حركة النهضة : 706 صوت
بلدية طوزة:
قائمة طوزة الغد 817 صوت
قائمة الارتقاء : 772 صوت
نداء تونس: 252 صوت
حركة النهضة : 120 صوت
بلدية خنيس :
قائمة المدينة :991 صوت
حركة النهضة : 841 صوت
نداء تونس: 441 صوت
حراك تونس الارادة: 162 صوت
بلدية زاوية قنطش:
نداء تونس : 410 صوت
حركة النهضة : 323 صوت
نور المستقبل 317 صوت
قائمة الأجيال الصاعدة: 314 صوت
آفاق تونس: 263 صوت
بلدية غنادة:
نداء تونس : 733 صوت
قائمة كفاءات :610 صوت
حركة النهضة : 244 صوت
آفاق تونس : 156 صوت
بلدية منزل حياة:
نحو غد أفضل :1450 صوت
قائمة الحياة والأرض :465 صوت
قائمة الأجيال الجديدة 374 صوت
نداء تونس : 329 صوت
بلدية مصدور منزل حرب:
نداء تونس : 795 صوت
المواطنون الأحرار : 572 صوت
حركة النهضة : 274 صوت
قوتنا في محبتنا: 61 صوت
بلدية عميرة الفحول:
قائمة المواطنة : 359 صوت
قائمة الشموخ: 298 صوت
نداء تونس : 275 صوت
الفحول اولا: 173 صوت
قائمة الطموح: 138 صوت
حركة النهضة : 109 صوت
بلدية زرمدين :
حركة النهضة :980 صوت
مشروع تونس: 778 صوت
نداء تونس : 607 صوت
حراك تونس الارادة : 485 صوت
قائمة إعادة الامل: 382 صوت
بلدية منزل النور :
حركة النهضة : 1650 صوت
نداء تونس : 1069 صوت
قائمة الدوامسية : 372 صوت
بلدية بنبلة منارة:
نداء تونس : 910 صوت
حركة النهضة : 880 صوت
قائمة الأخوة : 601 صوت
قائمة العزيمة والثبات: 512 صوت
بلدية عميرة الحجاج :
حركة نداء تونس : 790 صوت
عميرة الحجاج اولا: 255 صوت
حركة النهضة : 254 صوت
بلدية قصر هلال:
قائمة الأمانة: 2451 صوت
قائمة التحدي : 2329 صوت
نداء تونس: 1922 صوت
حركة النهضة: 1271 صوت
قائمة مدينتي : 656 صوت
بلدية المكنين:
نداء تونس: 2424
الإقلاع : 1554
قائمة ما فاتنا شي : 1483
قائمة حركة النهضة: 1370
قائمة صوت الواجب: 901
بلدية البقالطة :
قائمة نحبك يا بقالطة: 690 صوت
حركة نداء تونس : 668 صوت
قائمة الإصلاح : : 639 صوت
مستقبل بلادي : 514 صوت
حركة النهضة : 511 صوت
قائمة الإقلاع: 343صوت
بلدية عميرة التوازرة:
قائمة اتحاد شباب عميرة: 466 صوت
نداء تونس : 351 صوت
حركة النهضة : 296 صوت
قائمة المستقبل : 208 صوت
قائمة آفاق تونس : 201 صوت
بلدية منزل فارسي:
قائمة الفرسان : 368 صوت
قائمة الاصالة: 299 صوت
قائمة حركة النهضة : 213 صوت
قائمة الجيل الذهبي: 172
قائمة نداء تونس: 49 صوت
بلدية سيدي بنور:
قائمة المستقبل: 513 صوت
نداء تونس : 286 صوت
قائمة الأمل: 256 صوت
قائمة حركة النهضة : 57 صوت
بلدية صيادة:
نداء تونس : 1890 صوت
حركة النهضة : 735 صوت
قائمة الوفاق: 441 صوت
حراك تونس الارادة : 342 صوت
آفاق تونس : 273 صوت
بلدية بني حسان:
قائمة حب بلادك : 632 صوت
قائمة الإنجاز : 578 صوت
حركة النهضة : 494 صوت
نداء تونس : 428 صوت
مشروع تونس : 302 صوت
بلدية لمطة:
قائمة الشروق: 838 صوت
نداء تونس : 589 صوت
الجبهة الشعبية : 220 صوت
حركة النهضة : 122 صوت
بلدية الشراحيل :
قائمة النمو: 503 صوت
حركة النهضة : 244 صوت
نداء تونس : 134 صوت
بلدية الوردانين :
نداء تونس : 1608 صوت
قائمة ورد: 1451 صوت
حركة النهضة : 1225 صوت
قائمة الأمل : 618 صوت
بلدية منزل كامل:
نداء تونس : 846 صوت
حركة النهضة : 620 صوت
قائمة الأمل : 273 صوت
بلدية سيدي عامر - مسجد عيسى:
قائمة المستقبل: 661صوت
نداء تونس : 647 صوت
حركة النهضة : 351 صوت
القائمة المستقلة للشباب : 272 صوت
بلديات نابل1 :
بلدية بني خيار:
النهضة :2014 صوت
نداء تونس: 1892 صوت
قائمة الشباب :1060 صوت
قائمة بني خيار تتجدد :970 صوت
الجبهة الشعبية :338 صوت
بلدية منزل حر :
نداء تونس: 781 صوت
قائمة الأمل 434صوت
النهضة: 353صوت
قائمة الانفتاح 134صوت
بلدية الصمعة :
حركة النهضة: 939صوت
نداء تونس: 540 صوت
قائمة كلنا الصمعة :629 صوت
قائمة بلادي امانة: 421 صوت
بلدية المعمورة
قائمة المعمورة إلى الأمام: 891 صوت
حركة النهضة: 768 صوت
قائمة طموح المعمورة: 738 صوت
قائمة شباب المعمورة المستقل: 468صوت
نداء تونس: 149 صوت
بلدية دار علوش:
قائمة المتوسط: 865 صوت
نداء تونس: 309صوت
حركة مشروع تونس: 298 صوت
حركة النهضة: 203 صوت
بلدية منزل تميم:
حركة النهضة: 1488 صوت
قائمة منزل تميم الى الامام: 1417صوت
الحزب الدستوري الحر: 1179 صوت
بلدية ازمور:
نداء تونس: 982 صوت
حركة النهضة: 558 صوت
بلدية الميدة
حركة نداء تونس: 1658 صوت
حركة النهضة: 1221صوت
المبادرة: 612صوت
الجبهة الشعبية: 474 صوت
بلدية تازغران -زاوية المقايز - بوكريم
قائمة الامل: 1140 صوت
النهضة :986 صوت
الحزب الاشتراكي: 497 صوت
نداء تونس: 454 صوت
بلدية دار شعبان
حركة النهضة: 2822 صوت
نداء تونس: 2112صوت
قائمة الامان: 1749صوت
قائمة الامل: 1314صوت
قائمة داركم :1293 صوت
بلدية قليبية :
قائمة قليبة في عينينا: 3156صوت
نداء تونس: 1379 صوت
حركة النهضة :1262صوت
الحزب الدستوري الحر: 1041صوت
قائمة قليبية العزيزة: 685 صوت
بلدية قربة
حركة النهضة: 1935صوت
التيار الديمقراطي: 1632 صوت
قائمة الازدهار: 1603صوت
بلدية نابل
حركة النهضة: 3283 صوت
قائمة نابل في القلب: 1997 صوت
نداء تونس: 3845 صوت
قائمة نابل في العلالي: صوت 712
الحزب الحر الدستوري: 1739 صوت
قائمة كلنا نابل :474 صوت
التيار الديمقراطي: 887 صوت
نابل مشروعنا :615 صوت
الجبهة الشعبية: 931 صوت
الاتحاد المدني: 292صوت
قائمة من هنا نبدأ :681صوت
بلدية الهوارية
نداء تونس: 1200 صوت
قائمة التحدي: 339 صوت
حركة النهضة :964صوت
الجبهة الشعبية: 663 صوت
القائمة المستقلة نخدمو بلادنا 490
قائمة الآفاق: 238صوت
بلديات نابل 2:
بلدية قرمبالية
حركة النهضة: 1986 صوت
اتحاد شباب قرمبالية: 338صوت
قائمة قرمبالية الغد:1431صوت
الجبهة الشعبية: 536صوت
نداء تونس:2408صوت
الاتحاد المدني:1088صوت
بلدية منزل بوزلفة
حركة النهضة: 1653صوت
نداء تونس1707:صوت
التيار الديمقراطي:501صوت
الوفاء للوطن: 411صوت
مشروع تونس:397صوت
الحزب الدستوري الحر: 828صوت
صوت الواجب: 840صوت
بلدية بوعرقوب
النهضة: 1088صوت
قائمة الانطلاقة: 876 صوت
الجبهة الشعبية: 342 صوت
نداء تونس:1376 صوت
افاق بوعرقوب: 338 صوت
الارادة والعمل: 1506صوت
بلدية الحمامات
النهضة: 2995صوت
افاق الحمامات: 2351 صوت
نداء تونس:2237 صوت
مشروع تونس:2017 صوت
سواعد الاحرار:1691 صوت
قائمة الحمامات اولا: 1125صوت
قائمة التحدي: 812 صوت
التيار الديمقراطي:493 صوت
الجبهة الشعبية: 485 صوت
برج الحمامات: 365 صوت
نداء تونس:422 صوت
غدوة خير:2226 صوت
حركة النهضة: 203 صوت
بلدية بلدية سليمان
النهضة: 2202 صوت
سليمان المزيانة :1821صوت
الجبهة الشعبية: 439 صوت
المبارة:489 صوت
قائمة الامل:126 صوت
التيار الديمقراطي:471 صوت
المستقبل:844 صوت
الحزب الاشتراكي:109 صوت
نداء تونس:1721 صوت
حركة مشروع تونس:647 صوت
سليمان في القلب:176 صوت
بلدية الشريفات
قائمة مستقبل الشريفات: 959 صوت
النهضة :167 صوت
الجبهة الشعبية: 133صوت
قائمة الميزان:490صوت
قائمة نرتقي:545صوت
قائمة الكرامة:377 صوت
نداء تونس:299صوت
بلدية تاكلسة
التقدمية للنضال الاجتماعي:883 صوت
النهضة: 1574صوت
المصداقية...الاداء...الكفاءة: 246صوت
الجبهة الشعبية :569صوت
الارادة: 263صوت
نداء تونس: 1594صوت
الإقلاع بتاكلسة: 433
بلدية سيدي الجديدي
النهضة: 399 صوت
نداء تونس:295 صوت
قائمة النسور:88صوت
قائمة الحرية :402 صوت
قائمة المستقبل اولا: 365 صوت
قائمة الامل: 168صوت
مشروع تونس: 179 صوت
بلدية فندق الجديد سلتان
النهضة :1274 صوت
نداء تونس:1204 صوت
الجبهة الشعبية: 309 صوت
الاتحاد: 1039 صوت
قائمة الأول الجديد: 739 صوت
بلدية قربص:
قائمة الورد: 429 صوت
النهضة: 141 صوت
نداء تونس: 168 صوت
قائمة النزاهة:151 صوت
قائمة الثبات:290 صوت
بلدية زاوية الجديدي
غدوة خير: 2226 صوت
نداء تونس: 422 صوت
حركة النهضة 203 صوت
بلديات سوسة
بلدية شط مريم
النهضة: 343 صوت
آفاق تونس: 339 صوت
نداء تونس: 297 صوت
قائمة أحرار شط مريم :293صوت
قائمة فلوكة الشط: 275 صوت
بلدية هرقلة
قائمة هرقلة أمانة : 780 صوت
قائمة الأمل: 559 صوت
نداء تونس: 525 صوت
النهضة :438 صوت
الدائرة البلدية سوسة
نداء تونس: 6947 صوت
النهضة: 6473 صوت
الحزب الدستوري الحر: 2998 صوت
قائمة سوسة للجميع: 2967:صوت
التيار الديمقراطي: 2165صوت
الجبهة الشعبية: 1864صوت
قائمة بني وطني: 1488 صوت
بلدية الزهور
قائمة زهور الغد: 1138 صوت
قائمة المستقبل أفضل: 903 صوات
النهضة :598 صوت
نداء تونس: 541 صوت
آفاق تونس: 117 صوت
بلدية القلعة الصغرى
النهضة: 1410 صوت
قائمة التحدي: 1151 صوت
نداء تونس: 999 صوت
قائمة لازمنا ناقفو للقلعة: 953 صوت
القائمة المستقلة قادمون 513
قائمة الاقلاع: 473 صوت
بلدية سيدي الهاني
النهضة: 929
نداء تونس: 1226
بلدية القريمات هيشر
قائمة الأمل : 958 صوت
قائمة أولاد بلادي: 1056 صوت
نداء تونس: 509 صوت
النهضة: 652 صوت
قائمة الحياة:563 صوت
بلدية كندار
النهضة :1549صوت
نداء تونس: 1143 صوت
مشروع تونس: 235 صوت
قائمة المستقبل لكندار:437 صوت
التيار الديمقراطي: 225 صوت
قائمة كندار للجميع:150 صوت
بلدية المسعدين
النهضة 1185 صوت
قائمة الكفاءة والانجاز: 1061 صوت
نداء تونس 266 صوت
بلدية القصيبة الثريات
قائمة التحدي :1483 صوت
النهضة :601 صوت
قائمة بني وطني: 337 صوت
قائمة الإصلاح والمصالحة: 131 صوت
قائمة الأمل: 181 صوت
نداء تونس: 315 صوت
بلدية زاوية سوسة
نداء تونس: 1476 صوت
النهضة :1063 صون
الاتحاد الشعبي الجمهوري: 746 صوت
بلدية حمام سوسة
قائمة المواطنة المستقبلية الحمام: 2030 صوت
نداء تونس: 1651 صوت
النهضة: 1138 صوت
مشروع تونس: 677 صوت
قائمة الأمل: 776 صوت
الجبهة الشعبية: 790 صوت
أفاق تونس: 1958 صوت
قائمة بعيدا عن الاحزاب نفيدو البلاد: 235 صوت
قائمة المبادرة: 2536
بلدية مساكن
النهضة: 4877 صوت
قائمة مساكن تريد: 1084 صوت
قائمة طريق الرقي: 881 صوت
التيار الديمقراطي: 1509 صوت
نداء تونس: 1791 صوت
الجبهة الشعبية: 693 صوت
الاتحاد المدني: 829 صوت
بلدية النفيضة
قائمة النفيضة المستقبل: 1823 صوت
النهضة: 1411 صوت
نداء تونس: 1248 صوت
مشروع تونس:230 صوت
قائمة الغد افضل: 244 صوت
التيار الديمقراطي: 335 صوت
الجبهة الشعبية: 1153 صوت
قائمة الصفاء: 495 صوت
بلدية بوفيشة
النهضة: 2009 صوت
قائمة العمل : 486 صوت
نداء تونس: 2052 صوت
التيار الديمقراطي: 471 صوت
قائمة «كلنا توانسا» :136 صوت
قائمة بوفيشة الامل: 880 صوت
قائمة بوفيشة : 209 صوت
بلديات صفاقس 1
بلدية قرقنة : 18 مقعدا
قائمة كلنا قرقنة : 4 مقاعد
قائمة شراع قرقنة : 3 مقاعد
حركة النهضة : 3 مقاعد
نداء تونس : 3 مقاعد
الجبهة الشعبية : 3 مقاعد
قائمة اجباء الجزيرة : 2 مقاعد
بلدية العامرة : 24 مقعدا
حركة النهضة : 14 مقعدا
قائمة الاقلاع : 5 مقاعد
نداء تونس : 5 مقاعد
بلدية جبنيانة : 24 مقعدا
حركة النهضة : 9 مقاعد
الجبهة الشعبية : 8 مقاعد
نداء تونس : 7 مقاعد
بلدية الحزق - اللوزة : 18 مقعدا
حركة النهضة : 10 مقاعد
نداء تونس : 5 مقاعد
الجبهة الشعبية : 3 مقاعد
بلدية الحنشة : 24 مقعدا
حركة النهضة : 8 مقاعد
قائمة الحنشة للجميع : 5 مقاعد
نداء تونس : 4 مقاعد
الحزب الدستوري الحر : 3 مقاعد
مشروع تونس : 2 مقاعد
قائمة الشباب الاحرار : 2 مقاعد
بلدية النصر : 18 مقعدا
حركة النهضة : 7 مقاعد
نداء تونس : 5 مقاعد
قائمة النصر المستقلة : 4 مقاعد
قائمة ورود الربيع التونسي : 2 مقاعد
بلدية الناظور سيدي علي بلعابد : 18 مقعدا
حركة النهضة : 9 مقاعد
نداء تونس : 3 مقاعد
حركة الشعب : 2 مقاعد
لم الشمل : 2 مقاعد
الجبهة الشعبية : 2 مقاعد
بلدية بئر علي بن خليفة : 18 مقعدا
حركة النهضة : 7 مقاعد
قائمة الامل : 4 مقاعد
نداء تونس : 3 مقاعد
قائمة بئر علي بن خليفة : 2 مقاعد
الجبهة الشعبية : 2 مقاعد
بلديات صفاقس2
بلدية عقارب : 24 مقعدا
نداء تونس : 9 مقاعد
حركة النهضة : 7 مقاعد
قائمة التقدم : 6 مقاعد
قائمة مشروعنا : 2 مقاعد
بلدية المحرص : 24 مقعدا
قائمة محرص الغد :9 مقاعد
نداء تونس : 6 مقاعد
قائمة اليد في اليد : 3 مقاعد
قائمة مواطنون : 3 مقاعد
حركة النهضة : 3 مقاعد
بلدية الصخيرة : 24 مقعدا
قائمة الامانة : 6 مقاعد
نداء تونس : 5 مقاعد
قائمة مها نرتقي : 3 مقاعد
حركة النهضة : 3 مقاعد
قائمة الياسمين : 3 مقاعد
الصخيرة تجمعنا : 2 مقاعد
العدالة : 2 مقاعد
بلديات جندوبة:
بلدية عين الصبح
قائمة الإقلاع : 927 صوت
قائمة النجاة: 454 صوت
قائمة البناء والتأسيس : 671 صوت
حركة النهضة: 364 صوت
حركة نداء تونس: 166 صوت
حراك تونس الإرادة: 208 صوت
الجبهة الشعبية :137 صوت
بلدية بوسالم
نداء تونس: 1768 صوت
قائمة السبولة: 1874 صوت
حركة النهضة :1481 صوت
قائمة الأمل: 650 صوت
الجبهة الشعبية: 355 صوت
بلدية بلطة بوعوان
نداء تونس: 1363 صوت
النهضة: 963 صوت
قائمة أمل نحو غد أفضل: 235 صوت
الجبهة الشعبية : 184 صوت
بلدية بني مطير فرنانة
النهضة: 377 صوت
نداء تونس: 401 صوت
قائمة حقنا : 247 صوت
قائمة أمل : 177 صوت
بلدية طبرقة
قائمة صوت طبرقة: 1284 صوت
قائمة طبرقة كيفما نحبوها :679 صوت
نداء تونس: 884 صوت
حركة النهضة: 1547 صوت
التيار الديمقراطي: 192 صوت
حركة الشعب: 344 صوت
الجبهة الشعبية: 371 صوت
بلدية فرنانة
نداء تونس: 885 صوت
النهضة: 1317 صوت
قائمة معا المستقلة: 646 صوت
بلدية عين دراهم
النهضة: 1158 صوت
نداء تونس : 1221 صوت
الجبهة الشعبية :767 صوت
بلدية وادي مليز
نداء تونس: 1705 صوت
حركة النهضة: 940 صوت
الجبهة الشعبية: 308 صوت
قائمة التنمية :244 صوت
بلدية جندوبة
نداء تونس: 3045 صوت
النهضة: 3523 صوت
حركة الشعب: 1331 صوت
قائمة شباب جندوبة المستقل: 476 صوت
حركة مشروع تونس: 351 صوت
قائمة فك بلاصتك: 296 صوت
قائمة سوق الأربعاء: 403 صوت
الجبهة الشعبية: 752 صوتا
بلدية سوق السبت
حركة النهضة: 539 صوت
نداء تونس : 353 صوت
مشروع تونس: 634 صوت
بلدية القلعة المعدن فرقصان
حركة النهضة :329 صوت
نداء تونس: 192 صوت
الجبهة الشعبية: 217 صوت
قائمة السنبلة : 445 صوت
قائمة العمل : 308 صوت
بلدية الخمايرية
نداء تونس: 1449 صوت
النهضة: 539 صوت
بلدية الجواودة
النهضة: 685 صوتا
نداء تونس: 510 صوت
قائمة الشروق : 222 صوت
بلديات الكاف
بلدية الكاف
نداء تونس: 2889 صوت
قائمة الكاف غدوة: 2014 صوت
حركة النهضة: 1477 صوت
الجبهة الشعبية: 1376 صوت
قائمة المستقلون الأحرار: 734 صوت
القائمة افاق المشروع الوطني: 520 صوت
الحزب الاشتراكي: 465 صوت
قائمة الكاف يناديكم: 474 صوت
بلدية الدهماني
حركة النهضة: 1354 صوت
نداء تونس : 1352 صوت
الجبهة الشعبية :565 صوت
الحزب الدستوري الحر: 372 صوت
قائمة الإصلاح والتجديد: 281 صوت
حزب المستقبل :214 صوت
بلدية القلعة الخصبة
قائمة النهوض: 553 صوت
حركة النهضة: 369 صوت
قائمة الأصالة : 363 صوت
نداء تونس: 236 صوت
التيار الديمقراطي: 236 صوت
قائمة النور: 213 صوت
قائمة الوفاق: 79 صوت
بلدية ساقية سيدي يوسف
حركة النهضة: 968 صوت
نداء تونس: 776 صوت
قائمة الوفاء للشهداء : 629 صوت
بلدية قلعة سنان
النهضة: صوتان
نداء تونس: 656 صوت
الحزب الدستوري الحر: 510 صوت
حركة مشروع تونس: 368 صوت
العمل والبناء قائمة مستقلة: 304 صوت
الجبهة الشعبية: 143 صوت
بلدية القصور :
قائمة شباب القصور : 313 صوت
حركة النهضة: 605 صوت
نداء تونس: 549 صوت
حركة مشروع تونس: 369 صوت
حركة الشعب: 306 صوت
قائمة أحرار القصور: 419 صوت
بلدية نبر :
نداء تونس: 677 صوت
حركة النهضة: 590 صوتا
قائمة نبر المستقبل: 381 صوت
الجبهة الشعبية: 116 صوت
قائمة نبر تجمعنا: 928 صوت
حركة مشروع تونس: 47 صوت
بلدية السرس :
قائمة الأمل: 1026 صوت
حركة النهضة: 674 صوت
نداء تونس: 1212 صوت
بلدية الجريصة :
نداء تونس: 899 صوت
حركة النهضة: 392 صوت
قائمة المناجم: 206 صوت
قائمة الأصالة : 208 صوت
الجبهة الشعبية: 181: صوت
بلدية الطويرف :
نداء تونس: 658 صوت
حركة النهضة: 397 صوت
قائمة الانتصار للطويرف اولا: 141 صوت
بلديات قفصة
بلدية بلخير:
حركة النهضة: 7 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
قائمة بلخير الموحدة: 4 مقاعد
قائمة الشباب عماد البلاد: 2 مقاعد
مشروع تونس: مقعد
بلدية الرديف :
الجبهة الشعبية: 7مقاعد
النهضة: 5مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
حركة الشعب: 3 مقاعد
قائمة السهم: 2 مقاعد
قائمة القلعة :2 مقاعد
مشروع تونس: 1 مقعد
قائمة اللمة: مقعد
دائرة لالة :
النهضة : 6 مقاعد
قائمة الانطلاقة : 5 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
مشروع تونس : مقعد
دائرة أم العرائس:
النهضة: 4 مقاعد
قائمة كلنا أم العرائس: 4 مقاعد
نداء تونس : 3مقاعد
قائمة المنجم :3 مقاعد
حراك تونس الإرادة : 2 مقاعد
التيار الديمقراطي: 2 مقاعد
دائرة سيدي عيش:
قائمة سيدي عيش للجميع: 5 مقاعد
قائمة الاختيار الأفضل: 3 مقاعد
قائمة فبحيث تحيا سيدي عيش : 3مقاعد
النهضة :3 مقاعد
نداء تونس: 2مقاعد
قائمة سيدي عيش أولا : 2مقاعد
دائرة القصر:
حركة النهضة: 7 مقاعد
قائمة الحكم المحلي: 7 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
حركة الشعب: 2 مقاعد
قائمة يد وحدة :2 مقاعد
دائرة القطار :
قائمة التواصل: 7 مقاعد
حركة النهضة :4 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
قائمة رؤيتنا تفوق نظافة مدينتنا : 2 مقاعد
نداء تونس: 2 مقاعد
حركة الشعب: مقعد
دائرة المتلوي :
حركة النهضة: 4 مقاعد
قائمة البناء والتجديد: 4 مقاعد
قائمة الإقلاع: 4 مقاعد
قائمة المتلوي مستقبلنا: 3 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
قائمة الأمل: 2 مقاعد
قائمة المتلوي أولا: 2 مقاعد
تونس الإرادة: مقعد
قائمة المحبة: مقعد
دائرة سيدي بوبكر :
نداء تونس: 2 مقاعد
قائمة العمل والمثابرة: 2 مقاعد
النهضة: 2 مقاعد
قائمة النظرة الثاقبة: 2 مقاعد
قائمة الأصالة: 2مقاعد
قائمة النجاح: 2 مقاعد
دائرة السند:
حركة النهضة : 4 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
قائمة جذور وأجنحة: 3مقاعد
قائمة الرؤية الجديدة :2 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
قائمة البلدية للجميع: مقعد
قائمة الزيتونة: مقعد
الحزب الاشتراكي:مقعد
دائرة زانوش :
قائمة الأمل : 4 مقاعد
المستقلة للعمل والتنمية: 4مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
حركة النهضة: 3 مقاعد
قائمة مستقلون: 3 مقاعد
بلدية قفصة :
حركة النهضة : 10 مقاعد
نداء تونس: 9 مقاعد
قائمة قفصة الجميلة: 6 مقاعد
الجبهة الشعبية: 3 مقاعد
الاتحاد المدني: 2 مقاعد
التيار الديمقراطي: 3 مقاعد
قائمة قفصة الجديدة: 3 مقاعد
تونس (الشروق)
أكد امس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في ندوة الصحفية عن انطلاق مجلس الهيئة في اعداد القرارات الترتيبية للاعلان عن النتائج الاولية المفصلة من خلال ذكر المسجلين وعدد الاوراق الصحيحة والملغاة والبيضاء وعدد القائمات التي تحصلت على مقاعد وتسميتها وذلك على ضوء تقارير الرقابة للحملة والاجراءات الشكلية المتعلقة بالقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية التي لها علاقة مباشرة باسناد المقاعد. كما اعلنت الهيئة عن النتائج الجزئية لعدد من البلديات والدوائر البلدية بعدد من الولايات وفي ما يلي نتائجها:
تونس2
بلدية سيدي بوسعيد:
حركة نداء تونس: 50.66 بالمائة
قائمة سيدي بوسعيد اصالة ومستقبل: 12.43 بالمائة
قائمة المنارة: 12.76 بالمائة
حركة النهضة: 9.57 بالمائة
قائمة الصلاح: 4.88 بالمائة
الاتحاد المدني: 9.71 بالمائة
بلدية قرطاج
نداء تونس: 4 مقاعد
قائمة حماة قرطاج: 3 مقاعد
قائمة قرطاج جنة : 3 مقاعد
قائمة اجيال: 3 مقاعد
حركة النهضة: 3 مقاعد
قائمة قرطاج الحرية: 2 مقاعد
بلديات بن عروس
بلدية بومهل:
حركة النهضة: 1801 صوت
نداء تونس: 1265 صوت
قائمة بوهمل امانة: 1336 صوت
التيار الديمقراطي: 870 صوت
الاتحاد المدني: 619 صوت
بلدية نعسان
قائمة المنارة: 796 صوت
قائمة المبادرة: 320 صوت
نداء تونس: 537 صوت
حركة النهضة: 1074 صوت
قائمة التحدي: 290 صوت
بلدية المحمدية:
حركة النهضة: 4455 صوت
نداء تونس: 1136 صوت
المبادرة: 914 صوت
التيار الديمقراطي: 522 صوت
الجبهة الشعبية: 368 صوت
بلدية الزهراء
قائمة الرؤية: 2622 صوت
حركة النهضة: 1446 صوت
قائمة الزهراء الجميلة: 1370 صوت
نداء تونس: 1091 صوت
الجبهة الشعبية: 457 صوت
الحزب الدستوري الحر: 384 صوت
مشروع تونس: 344 صوت
الحزب الاشتراكي: 134 صوت
بلدية الخليدية:
حركة النهضة: 944 صوت
نداء تونس: 844 صوت
الخليدية تجمعنا: 471 صوت
البناء والاصلاح والتعمير: 505 صوت
قائمة الامل: 106 صوت
بلدية فوشانة:
حركة النهضة: 2444 صوت
نداء تونس: 971 صوت
المبادرة: 1861 صوت
الجبهة الشعبية: 467 صوت
قائمة النزاهة: 274 صوت
الجيل الجديد: 268 صوت
قائمة الامل: 827 صوت
مشروع تونس: 277 صوت
قائمة فك بلاصتك: 283 صوت
بلدية مقرين:
قائمة «الكفاءة»: 7 مقاعد
حركة النهضة : 5 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
قائمة «المواطنة المسؤولة»: 4 مقاعد
قائمة «الرقي المدني»:2 مقاعد
قائمة «الصدق والانجاز» 1 مقعد
قائمة «مقرين التحدي» 1 مقعد
بلدية المروج
قائمة حركة النهضة: 12 مقعدا
قائمة شباب المروج: 6 مقاعد
نداء تونس: 6 مقاعد
التيار الديمقراطي: 6 مقاعد
الجبهة الشعبية: 3 مقاعد
قائمة المروج خضراء وجميلة: 2 مقاعد
قائمة الاتحاد المدني: مقعد واحد
بلدية حمام الانف
نداء تونس: 2821 صوت
قائمة الوفاق والفرسان: 121 صوت
حركة النهضة: 2365 صوت
الاتحاد المدني: 476 صوت
حمام الانف في عينينا: 807 صوت
بلديات اريانة:
بلدية المنيهلة
نداء تونس: 1591 صوت
نعم نستطيع: 481 صوت
النهضة: 3337 صوت
نداء الواجب: 533 صوت
المنيهلة اولا: 460 صوت
الحزب الدستوري الحر: 370 صوت
بلدية سيدي ثابت:
نداء تونس : 884 صوت
التيار الديمقراطي: 352 صوت
النهضة: 1240 صوت
قائمة الوفاق: 351 صوت
بلديات المنستير
بلدية الساحلين -معتمر:
حركة النهضة : 1502 صوت
قائمة العهد 1109 صوت
نداء تونس: 1004 صوت
قائمة الزيتونة : 667 صوت
بلدية بنان بوضر:
قائمة الازدهار: 1201 صوت
نداء تونس : 759 صوت
قائمة بنان تجمعنا 662 صوت
حركة النهضة : 643 صوت
قائمة ريادة بنان بوضر : 488 صوت
بلدية بوحجر:
آفاق تونس: 742 صوت
قائمة بوحجر للجميع : 484 صوت
نداء تونس : 392 صوت
حركة النهضة : 278 صوت
بلدية قصيبة المديوني :
قائمة كلنا قصيبة المديوني: 1902 صوت
نداء تونس : 775 صوت
حركة النهضة : 706 صوت
بلدية طوزة:
قائمة طوزة الغد 817 صوت
قائمة الارتقاء : 772 صوت
نداء تونس: 252 صوت
حركة النهضة : 120 صوت
بلدية خنيس :
قائمة المدينة :991 صوت
حركة النهضة : 841 صوت
نداء تونس: 441 صوت
حراك تونس الارادة: 162 صوت
بلدية زاوية قنطش:
نداء تونس : 410 صوت
حركة النهضة : 323 صوت
نور المستقبل 317 صوت
قائمة الأجيال الصاعدة: 314 صوت
آفاق تونس: 263 صوت
بلدية غنادة:
نداء تونس : 733 صوت
قائمة كفاءات :610 صوت
حركة النهضة : 244 صوت
آفاق تونس : 156 صوت
بلدية منزل حياة:
نحو غد أفضل :1450 صوت
قائمة الحياة والأرض :465 صوت
قائمة الأجيال الجديدة 374 صوت
نداء تونس : 329 صوت
بلدية مصدور منزل حرب:
نداء تونس : 795 صوت
المواطنون الأحرار : 572 صوت
حركة النهضة : 274 صوت
قوتنا في محبتنا: 61 صوت
بلدية عميرة الفحول:
قائمة المواطنة : 359 صوت
قائمة الشموخ: 298 صوت
نداء تونس : 275 صوت
الفحول اولا: 173 صوت
قائمة الطموح: 138 صوت
حركة النهضة : 109 صوت
بلدية زرمدين :
حركة النهضة :980 صوت
مشروع تونس: 778 صوت
نداء تونس : 607 صوت
حراك تونس الارادة : 485 صوت
قائمة إعادة الامل: 382 صوت
بلدية منزل النور :
حركة النهضة : 1650 صوت
نداء تونس : 1069 صوت
قائمة الدوامسية : 372 صوت
بلدية بنبلة منارة:
نداء تونس : 910 صوت
حركة النهضة : 880 صوت
قائمة الأخوة : 601 صوت
قائمة العزيمة والثبات: 512 صوت
بلدية عميرة الحجاج :
حركة نداء تونس : 790 صوت
عميرة الحجاج اولا: 255 صوت
حركة النهضة : 254 صوت
بلدية قصر هلال:
قائمة الأمانة: 2451 صوت
قائمة التحدي : 2329 صوت
نداء تونس: 1922 صوت
حركة النهضة: 1271 صوت
قائمة مدينتي : 656 صوت
بلدية المكنين:
نداء تونس: 2424
الإقلاع : 1554
قائمة ما فاتنا شي : 1483
قائمة حركة النهضة: 1370
قائمة صوت الواجب: 901
بلدية البقالطة :
قائمة نحبك يا بقالطة: 690 صوت
حركة نداء تونس : 668 صوت
قائمة الإصلاح : : 639 صوت
مستقبل بلادي : 514 صوت
حركة النهضة : 511 صوت
قائمة الإقلاع: 343صوت
بلدية عميرة التوازرة:
قائمة اتحاد شباب عميرة: 466 صوت
نداء تونس : 351 صوت
حركة النهضة : 296 صوت
قائمة المستقبل : 208 صوت
قائمة آفاق تونس : 201 صوت
بلدية منزل فارسي:
قائمة الفرسان : 368 صوت
قائمة الاصالة: 299 صوت
قائمة حركة النهضة : 213 صوت
قائمة الجيل الذهبي: 172
قائمة نداء تونس: 49 صوت
بلدية سيدي بنور:
قائمة المستقبل: 513 صوت
نداء تونس : 286 صوت
قائمة الأمل: 256 صوت
قائمة حركة النهضة : 57 صوت
بلدية صيادة:
نداء تونس : 1890 صوت
حركة النهضة : 735 صوت
قائمة الوفاق: 441 صوت
حراك تونس الارادة : 342 صوت
آفاق تونس : 273 صوت
بلدية بني حسان:
قائمة حب بلادك : 632 صوت
قائمة الإنجاز : 578 صوت
حركة النهضة : 494 صوت
نداء تونس : 428 صوت
مشروع تونس : 302 صوت
بلدية لمطة:
قائمة الشروق: 838 صوت
نداء تونس : 589 صوت
الجبهة الشعبية : 220 صوت
حركة النهضة : 122 صوت
بلدية الشراحيل :
قائمة النمو: 503 صوت
حركة النهضة : 244 صوت
نداء تونس : 134 صوت
بلدية الوردانين :
نداء تونس : 1608 صوت
قائمة ورد: 1451 صوت
حركة النهضة : 1225 صوت
قائمة الأمل : 618 صوت
بلدية منزل كامل:
نداء تونس : 846 صوت
حركة النهضة : 620 صوت
قائمة الأمل : 273 صوت
بلدية سيدي عامر - مسجد عيسى:
قائمة المستقبل: 661صوت
نداء تونس : 647 صوت
حركة النهضة : 351 صوت
القائمة المستقلة للشباب : 272 صوت
بلديات نابل1 :
بلدية بني خيار:
النهضة :2014 صوت
نداء تونس: 1892 صوت
قائمة الشباب :1060 صوت
قائمة بني خيار تتجدد :970 صوت
الجبهة الشعبية :338 صوت
بلدية منزل حر :
نداء تونس: 781 صوت
قائمة الأمل 434صوت
النهضة: 353صوت
قائمة الانفتاح 134صوت
بلدية الصمعة :
حركة النهضة: 939صوت
نداء تونس: 540 صوت
قائمة كلنا الصمعة :629 صوت
قائمة بلادي امانة: 421 صوت
بلدية المعمورة
قائمة المعمورة إلى الأمام: 891 صوت
حركة النهضة: 768 صوت
قائمة طموح المعمورة: 738 صوت
قائمة شباب المعمورة المستقل: 468صوت
نداء تونس: 149 صوت
بلدية دار علوش:
قائمة المتوسط: 865 صوت
نداء تونس: 309صوت
حركة مشروع تونس: 298 صوت
حركة النهضة: 203 صوت
بلدية منزل تميم:
حركة النهضة: 1488 صوت
قائمة منزل تميم الى الامام: 1417صوت
الحزب الدستوري الحر: 1179 صوت
بلدية ازمور:
نداء تونس: 982 صوت
حركة النهضة: 558 صوت
بلدية الميدة
حركة نداء تونس: 1658 صوت
حركة النهضة: 1221صوت
المبادرة: 612صوت
الجبهة الشعبية: 474 صوت
بلدية تازغران -زاوية المقايز - بوكريم
قائمة الامل: 1140 صوت
النهضة :986 صوت
الحزب الاشتراكي: 497 صوت
نداء تونس: 454 صوت
بلدية دار شعبان
حركة النهضة: 2822 صوت
نداء تونس: 2112صوت
قائمة الامان: 1749صوت
قائمة الامل: 1314صوت
قائمة داركم :1293 صوت
بلدية قليبية :
قائمة قليبة في عينينا: 3156صوت
نداء تونس: 1379 صوت
حركة النهضة :1262صوت
الحزب الدستوري الحر: 1041صوت
قائمة قليبية العزيزة: 685 صوت
بلدية قربة
حركة النهضة: 1935صوت
التيار الديمقراطي: 1632 صوت
قائمة الازدهار: 1603صوت
بلدية نابل
حركة النهضة: 3283 صوت
قائمة نابل في القلب: 1997 صوت
نداء تونس: 3845 صوت
قائمة نابل في العلالي: صوت 712
الحزب الحر الدستوري: 1739 صوت
قائمة كلنا نابل :474 صوت
التيار الديمقراطي: 887 صوت
نابل مشروعنا :615 صوت
الجبهة الشعبية: 931 صوت
الاتحاد المدني: 292صوت
قائمة من هنا نبدأ :681صوت
بلدية الهوارية
نداء تونس: 1200 صوت
قائمة التحدي: 339 صوت
حركة النهضة :964صوت
الجبهة الشعبية: 663 صوت
القائمة المستقلة نخدمو بلادنا 490
قائمة الآفاق: 238صوت
بلديات نابل 2:
بلدية قرمبالية
حركة النهضة: 1986 صوت
اتحاد شباب قرمبالية: 338صوت
قائمة قرمبالية الغد:1431صوت
الجبهة الشعبية: 536صوت
نداء تونس:2408صوت
الاتحاد المدني:1088صوت
بلدية منزل بوزلفة
حركة النهضة: 1653صوت
نداء تونس1707:صوت
التيار الديمقراطي:501صوت
الوفاء للوطن: 411صوت
مشروع تونس:397صوت
الحزب الدستوري الحر: 828صوت
صوت الواجب: 840صوت
بلدية بوعرقوب
النهضة: 1088صوت
قائمة الانطلاقة: 876 صوت
الجبهة الشعبية: 342 صوت
نداء تونس:1376 صوت
افاق بوعرقوب: 338 صوت
الارادة والعمل: 1506صوت
بلدية الحمامات
النهضة: 2995صوت
افاق الحمامات: 2351 صوت
نداء تونس:2237 صوت
مشروع تونس:2017 صوت
سواعد الاحرار:1691 صوت
قائمة الحمامات اولا: 1125صوت
قائمة التحدي: 812 صوت
التيار الديمقراطي:493 صوت
الجبهة الشعبية: 485 صوت
برج الحمامات: 365 صوت
نداء تونس:422 صوت
غدوة خير:2226 صوت
حركة النهضة: 203 صوت
بلدية بلدية سليمان
النهضة: 2202 صوت
سليمان المزيانة :1821صوت
الجبهة الشعبية: 439 صوت
المبارة:489 صوت
قائمة الامل:126 صوت
التيار الديمقراطي:471 صوت
المستقبل:844 صوت
الحزب الاشتراكي:109 صوت
نداء تونس:1721 صوت
حركة مشروع تونس:647 صوت
سليمان في القلب:176 صوت
بلدية الشريفات
قائمة مستقبل الشريفات: 959 صوت
النهضة :167 صوت
الجبهة الشعبية: 133صوت
قائمة الميزان:490صوت
قائمة نرتقي:545صوت
قائمة الكرامة:377 صوت
نداء تونس:299صوت
بلدية تاكلسة
التقدمية للنضال الاجتماعي:883 صوت
النهضة: 1574صوت
المصداقية...الاداء...الكفاءة: 246صوت
الجبهة الشعبية :569صوت
الارادة: 263صوت
نداء تونس: 1594صوت
الإقلاع بتاكلسة: 433
بلدية سيدي الجديدي
النهضة: 399 صوت
نداء تونس:295 صوت
قائمة النسور:88صوت
قائمة الحرية :402 صوت
قائمة المستقبل اولا: 365 صوت
قائمة الامل: 168صوت
مشروع تونس: 179 صوت
بلدية فندق الجديد سلتان
النهضة :1274 صوت
نداء تونس:1204 صوت
الجبهة الشعبية: 309 صوت
الاتحاد: 1039 صوت
قائمة الأول الجديد: 739 صوت
بلدية قربص:
قائمة الورد: 429 صوت
النهضة: 141 صوت
نداء تونس: 168 صوت
قائمة النزاهة:151 صوت
قائمة الثبات:290 صوت
بلدية زاوية الجديدي
غدوة خير: 2226 صوت
نداء تونس: 422 صوت
حركة النهضة 203 صوت
بلديات سوسة
بلدية شط مريم
النهضة: 343 صوت
آفاق تونس: 339 صوت
نداء تونس: 297 صوت
قائمة أحرار شط مريم :293صوت
قائمة فلوكة الشط: 275 صوت
بلدية هرقلة
قائمة هرقلة أمانة : 780 صوت
قائمة الأمل: 559 صوت
نداء تونس: 525 صوت
النهضة :438 صوت
الدائرة البلدية سوسة
نداء تونس: 6947 صوت
النهضة: 6473 صوت
الحزب الدستوري الحر: 2998 صوت
قائمة سوسة للجميع: 2967:صوت
التيار الديمقراطي: 2165صوت
الجبهة الشعبية: 1864صوت
قائمة بني وطني: 1488 صوت
بلدية الزهور
قائمة زهور الغد: 1138 صوت
قائمة المستقبل أفضل: 903 صوات
النهضة :598 صوت
نداء تونس: 541 صوت
آفاق تونس: 117 صوت
بلدية القلعة الصغرى
النهضة: 1410 صوت
قائمة التحدي: 1151 صوت
نداء تونس: 999 صوت
قائمة لازمنا ناقفو للقلعة: 953 صوت
القائمة المستقلة قادمون 513
قائمة الاقلاع: 473 صوت
بلدية سيدي الهاني
النهضة: 929
نداء تونس: 1226
بلدية القريمات هيشر
قائمة الأمل : 958 صوت
قائمة أولاد بلادي: 1056 صوت
نداء تونس: 509 صوت
النهضة: 652 صوت
قائمة الحياة:563 صوت
بلدية كندار
النهضة :1549صوت
نداء تونس: 1143 صوت
مشروع تونس: 235 صوت
قائمة المستقبل لكندار:437 صوت
التيار الديمقراطي: 225 صوت
قائمة كندار للجميع:150 صوت
بلدية المسعدين
النهضة 1185 صوت
قائمة الكفاءة والانجاز: 1061 صوت
نداء تونس 266 صوت
بلدية القصيبة الثريات
قائمة التحدي :1483 صوت
النهضة :601 صوت
قائمة بني وطني: 337 صوت
قائمة الإصلاح والمصالحة: 131 صوت
قائمة الأمل: 181 صوت
نداء تونس: 315 صوت
بلدية زاوية سوسة
نداء تونس: 1476 صوت
النهضة :1063 صون
الاتحاد الشعبي الجمهوري: 746 صوت
بلدية حمام سوسة
قائمة المواطنة المستقبلية الحمام: 2030 صوت
نداء تونس: 1651 صوت
النهضة: 1138 صوت
مشروع تونس: 677 صوت
قائمة الأمل: 776 صوت
الجبهة الشعبية: 790 صوت
أفاق تونس: 1958 صوت
قائمة بعيدا عن الاحزاب نفيدو البلاد: 235 صوت
قائمة المبادرة: 2536
بلدية مساكن
النهضة: 4877 صوت
قائمة مساكن تريد: 1084 صوت
قائمة طريق الرقي: 881 صوت
التيار الديمقراطي: 1509 صوت
نداء تونس: 1791 صوت
الجبهة الشعبية: 693 صوت
الاتحاد المدني: 829 صوت
بلدية النفيضة
قائمة النفيضة المستقبل: 1823 صوت
النهضة: 1411 صوت
نداء تونس: 1248 صوت
مشروع تونس:230 صوت
قائمة الغد افضل: 244 صوت
التيار الديمقراطي: 335 صوت
الجبهة الشعبية: 1153 صوت
قائمة الصفاء: 495 صوت
بلدية بوفيشة
النهضة: 2009 صوت
قائمة العمل : 486 صوت
نداء تونس: 2052 صوت
التيار الديمقراطي: 471 صوت
قائمة «كلنا توانسا» :136 صوت
قائمة بوفيشة الامل: 880 صوت
قائمة بوفيشة : 209 صوت
بلديات صفاقس 1
بلدية قرقنة : 18 مقعدا
قائمة كلنا قرقنة : 4 مقاعد
قائمة شراع قرقنة : 3 مقاعد
حركة النهضة : 3 مقاعد
نداء تونس : 3 مقاعد
الجبهة الشعبية : 3 مقاعد
قائمة اجباء الجزيرة : 2 مقاعد
بلدية العامرة : 24 مقعدا
حركة النهضة : 14 مقعدا
قائمة الاقلاع : 5 مقاعد
نداء تونس : 5 مقاعد
بلدية جبنيانة : 24 مقعدا
حركة النهضة : 9 مقاعد
الجبهة الشعبية : 8 مقاعد
نداء تونس : 7 مقاعد
بلدية الحزق - اللوزة : 18 مقعدا
حركة النهضة : 10 مقاعد
نداء تونس : 5 مقاعد
الجبهة الشعبية : 3 مقاعد
بلدية الحنشة : 24 مقعدا
حركة النهضة : 8 مقاعد
قائمة الحنشة للجميع : 5 مقاعد
نداء تونس : 4 مقاعد
الحزب الدستوري الحر : 3 مقاعد
مشروع تونس : 2 مقاعد
قائمة الشباب الاحرار : 2 مقاعد
بلدية النصر : 18 مقعدا
حركة النهضة : 7 مقاعد
نداء تونس : 5 مقاعد
قائمة النصر المستقلة : 4 مقاعد
قائمة ورود الربيع التونسي : 2 مقاعد
بلدية الناظور سيدي علي بلعابد : 18 مقعدا
حركة النهضة : 9 مقاعد
نداء تونس : 3 مقاعد
حركة الشعب : 2 مقاعد
لم الشمل : 2 مقاعد
الجبهة الشعبية : 2 مقاعد
بلدية بئر علي بن خليفة : 18 مقعدا
حركة النهضة : 7 مقاعد
قائمة الامل : 4 مقاعد
نداء تونس : 3 مقاعد
قائمة بئر علي بن خليفة : 2 مقاعد
الجبهة الشعبية : 2 مقاعد
بلديات صفاقس2
بلدية عقارب : 24 مقعدا
نداء تونس : 9 مقاعد
حركة النهضة : 7 مقاعد
قائمة التقدم : 6 مقاعد
قائمة مشروعنا : 2 مقاعد
بلدية المحرص : 24 مقعدا
قائمة محرص الغد :9 مقاعد
نداء تونس : 6 مقاعد
قائمة اليد في اليد : 3 مقاعد
قائمة مواطنون : 3 مقاعد
حركة النهضة : 3 مقاعد
بلدية الصخيرة : 24 مقعدا
قائمة الامانة : 6 مقاعد
نداء تونس : 5 مقاعد
قائمة مها نرتقي : 3 مقاعد
حركة النهضة : 3 مقاعد
قائمة الياسمين : 3 مقاعد
الصخيرة تجمعنا : 2 مقاعد
العدالة : 2 مقاعد
بلديات جندوبة:
بلدية عين الصبح
قائمة الإقلاع : 927 صوت
قائمة النجاة: 454 صوت
قائمة البناء والتأسيس : 671 صوت
حركة النهضة: 364 صوت
حركة نداء تونس: 166 صوت
حراك تونس الإرادة: 208 صوت
الجبهة الشعبية :137 صوت
بلدية بوسالم
نداء تونس: 1768 صوت
قائمة السبولة: 1874 صوت
حركة النهضة :1481 صوت
قائمة الأمل: 650 صوت
الجبهة الشعبية: 355 صوت
بلدية بلطة بوعوان
نداء تونس: 1363 صوت
النهضة: 963 صوت
قائمة أمل نحو غد أفضل: 235 صوت
الجبهة الشعبية : 184 صوت
بلدية بني مطير فرنانة
النهضة: 377 صوت
نداء تونس: 401 صوت
قائمة حقنا : 247 صوت
قائمة أمل : 177 صوت
بلدية طبرقة
قائمة صوت طبرقة: 1284 صوت
قائمة طبرقة كيفما نحبوها :679 صوت
نداء تونس: 884 صوت
حركة النهضة: 1547 صوت
التيار الديمقراطي: 192 صوت
حركة الشعب: 344 صوت
الجبهة الشعبية: 371 صوت
بلدية فرنانة
نداء تونس: 885 صوت
النهضة: 1317 صوت
قائمة معا المستقلة: 646 صوت
بلدية عين دراهم
النهضة: 1158 صوت
نداء تونس : 1221 صوت
الجبهة الشعبية :767 صوت
بلدية وادي مليز
نداء تونس: 1705 صوت
حركة النهضة: 940 صوت
الجبهة الشعبية: 308 صوت
قائمة التنمية :244 صوت
بلدية جندوبة
نداء تونس: 3045 صوت
النهضة: 3523 صوت
حركة الشعب: 1331 صوت
قائمة شباب جندوبة المستقل: 476 صوت
حركة مشروع تونس: 351 صوت
قائمة فك بلاصتك: 296 صوت
قائمة سوق الأربعاء: 403 صوت
الجبهة الشعبية: 752 صوتا
بلدية سوق السبت
حركة النهضة: 539 صوت
نداء تونس : 353 صوت
مشروع تونس: 634 صوت
بلدية القلعة المعدن فرقصان
حركة النهضة :329 صوت
نداء تونس: 192 صوت
الجبهة الشعبية: 217 صوت
قائمة السنبلة : 445 صوت
قائمة العمل : 308 صوت
بلدية الخمايرية
نداء تونس: 1449 صوت
النهضة: 539 صوت
بلدية الجواودة
النهضة: 685 صوتا
نداء تونس: 510 صوت
قائمة الشروق : 222 صوت
بلديات الكاف
بلدية الكاف
نداء تونس: 2889 صوت
قائمة الكاف غدوة: 2014 صوت
حركة النهضة: 1477 صوت
الجبهة الشعبية: 1376 صوت
قائمة المستقلون الأحرار: 734 صوت
القائمة افاق المشروع الوطني: 520 صوت
الحزب الاشتراكي: 465 صوت
قائمة الكاف يناديكم: 474 صوت
بلدية الدهماني
حركة النهضة: 1354 صوت
نداء تونس : 1352 صوت
الجبهة الشعبية :565 صوت
الحزب الدستوري الحر: 372 صوت
قائمة الإصلاح والتجديد: 281 صوت
حزب المستقبل :214 صوت
بلدية القلعة الخصبة
قائمة النهوض: 553 صوت
حركة النهضة: 369 صوت
قائمة الأصالة : 363 صوت
نداء تونس: 236 صوت
التيار الديمقراطي: 236 صوت
قائمة النور: 213 صوت
قائمة الوفاق: 79 صوت
بلدية ساقية سيدي يوسف
حركة النهضة: 968 صوت
نداء تونس: 776 صوت
قائمة الوفاء للشهداء : 629 صوت
بلدية قلعة سنان
النهضة: صوتان
نداء تونس: 656 صوت
الحزب الدستوري الحر: 510 صوت
حركة مشروع تونس: 368 صوت
العمل والبناء قائمة مستقلة: 304 صوت
الجبهة الشعبية: 143 صوت
بلدية القصور :
قائمة شباب القصور : 313 صوت
حركة النهضة: 605 صوت
نداء تونس: 549 صوت
حركة مشروع تونس: 369 صوت
حركة الشعب: 306 صوت
قائمة أحرار القصور: 419 صوت
بلدية نبر :
نداء تونس: 677 صوت
حركة النهضة: 590 صوتا
قائمة نبر المستقبل: 381 صوت
الجبهة الشعبية: 116 صوت
قائمة نبر تجمعنا: 928 صوت
حركة مشروع تونس: 47 صوت
بلدية السرس :
قائمة الأمل: 1026 صوت
حركة النهضة: 674 صوت
نداء تونس: 1212 صوت
بلدية الجريصة :
نداء تونس: 899 صوت
حركة النهضة: 392 صوت
قائمة المناجم: 206 صوت
قائمة الأصالة : 208 صوت
الجبهة الشعبية: 181: صوت
بلدية الطويرف :
نداء تونس: 658 صوت
حركة النهضة: 397 صوت
قائمة الانتصار للطويرف اولا: 141 صوت
بلديات قفصة
بلدية بلخير:
حركة النهضة: 7 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
قائمة بلخير الموحدة: 4 مقاعد
قائمة الشباب عماد البلاد: 2 مقاعد
مشروع تونس: مقعد
بلدية الرديف :
الجبهة الشعبية: 7مقاعد
النهضة: 5مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
حركة الشعب: 3 مقاعد
قائمة السهم: 2 مقاعد
قائمة القلعة :2 مقاعد
مشروع تونس: 1 مقعد
قائمة اللمة: مقعد
دائرة لالة :
النهضة : 6 مقاعد
قائمة الانطلاقة : 5 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
مشروع تونس : مقعد
دائرة أم العرائس:
النهضة: 4 مقاعد
قائمة كلنا أم العرائس: 4 مقاعد
نداء تونس : 3مقاعد
قائمة المنجم :3 مقاعد
حراك تونس الإرادة : 2 مقاعد
التيار الديمقراطي: 2 مقاعد
دائرة سيدي عيش:
قائمة سيدي عيش للجميع: 5 مقاعد
قائمة الاختيار الأفضل: 3 مقاعد
قائمة فبحيث تحيا سيدي عيش : 3مقاعد
النهضة :3 مقاعد
نداء تونس: 2مقاعد
قائمة سيدي عيش أولا : 2مقاعد
دائرة القصر:
حركة النهضة: 7 مقاعد
قائمة الحكم المحلي: 7 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
حركة الشعب: 2 مقاعد
قائمة يد وحدة :2 مقاعد
دائرة القطار :
قائمة التواصل: 7 مقاعد
حركة النهضة :4 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
قائمة رؤيتنا تفوق نظافة مدينتنا : 2 مقاعد
نداء تونس: 2 مقاعد
حركة الشعب: مقعد
دائرة المتلوي :
حركة النهضة: 4 مقاعد
قائمة البناء والتجديد: 4 مقاعد
قائمة الإقلاع: 4 مقاعد
قائمة المتلوي مستقبلنا: 3 مقاعد
نداء تونس: 3 مقاعد
قائمة الأمل: 2 مقاعد
قائمة المتلوي أولا: 2 مقاعد
تونس الإرادة: مقعد
قائمة المحبة: مقعد
دائرة سيدي بوبكر :
نداء تونس: 2 مقاعد
قائمة العمل والمثابرة: 2 مقاعد
النهضة: 2 مقاعد
قائمة النظرة الثاقبة: 2 مقاعد
قائمة الأصالة: 2مقاعد
قائمة النجاح: 2 مقاعد
دائرة السند:
حركة النهضة : 4 مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
قائمة جذور وأجنحة: 3مقاعد
قائمة الرؤية الجديدة :2 مقاعد
الجبهة الشعبية: 2 مقاعد
قائمة البلدية للجميع: مقعد
قائمة الزيتونة: مقعد
الحزب الاشتراكي:مقعد
دائرة زانوش :
قائمة الأمل : 4 مقاعد
المستقلة للعمل والتنمية: 4مقاعد
نداء تونس: 4 مقاعد
حركة النهضة: 3 مقاعد
قائمة مستقلون: 3 مقاعد
بلدية قفصة :
حركة النهضة : 10 مقاعد
نداء تونس: 9 مقاعد
قائمة قفصة الجميلة: 6 مقاعد
الجبهة الشعبية: 3 مقاعد
الاتحاد المدني: 2 مقاعد
التيار الديمقراطي: 3 مقاعد
قائمة قفصة الجديدة: 3 مقاعد
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-