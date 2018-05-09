تفاصيل النتائج الأولية للانتخابات البلدية

تونس (الشروق)

أكد امس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في ندوة الصحفية عن انطلاق مجلس الهيئة في اعداد القرارات الترتيبية للاعلان عن النتائج الاولية المفصلة من خلال ذكر المسجلين وعدد الاوراق الصحيحة والملغاة والبيضاء وعدد القائمات التي تحصلت على مقاعد وتسميتها وذلك على ضوء تقارير الرقابة للحملة والاجراءات الشكلية المتعلقة بالقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية التي لها علاقة مباشرة باسناد المقاعد. كما اعلنت الهيئة عن النتائج الجزئية لعدد من البلديات والدوائر البلدية بعدد من الولايات وفي ما يلي نتائجها:

تونس2

بلدية سيدي بوسعيد:

حركة نداء تونس: 50.66 بالمائة

قائمة سيدي بوسعيد اصالة ومستقبل: 12.43 بالمائة

قائمة المنارة: 12.76 بالمائة

حركة النهضة: 9.57 بالمائة

قائمة الصلاح: 4.88 بالمائة

الاتحاد المدني: 9.71 بالمائة

بلدية قرطاج

نداء تونس: 4 مقاعد

قائمة حماة قرطاج: 3 مقاعد

قائمة قرطاج جنة : 3 مقاعد

قائمة اجيال: 3 مقاعد

حركة النهضة: 3 مقاعد

قائمة قرطاج الحرية: 2 مقاعد

بلديات بن عروس

بلدية بومهل:

حركة النهضة: 1801 صوت

نداء تونس: 1265 صوت

قائمة بوهمل امانة: 1336 صوت

التيار الديمقراطي: 870 صوت

الاتحاد المدني: 619 صوت

بلدية نعسان

قائمة المنارة: 796 صوت

قائمة المبادرة: 320 صوت

نداء تونس: 537 صوت

حركة النهضة: 1074 صوت

قائمة التحدي: 290 صوت

بلدية المحمدية:

حركة النهضة: 4455 صوت

نداء تونس: 1136 صوت

المبادرة: 914 صوت

التيار الديمقراطي: 522 صوت

الجبهة الشعبية: 368 صوت

بلدية الزهراء

قائمة الرؤية: 2622 صوت

حركة النهضة: 1446 صوت

قائمة الزهراء الجميلة: 1370 صوت

نداء تونس: 1091 صوت

الجبهة الشعبية: 457 صوت

الحزب الدستوري الحر: 384 صوت

مشروع تونس: 344 صوت

الحزب الاشتراكي: 134 صوت

بلدية الخليدية:

حركة النهضة: 944 صوت

نداء تونس: 844 صوت

الخليدية تجمعنا: 471 صوت

البناء والاصلاح والتعمير: 505 صوت

قائمة الامل: 106 صوت

بلدية فوشانة:

حركة النهضة: 2444 صوت

نداء تونس: 971 صوت

المبادرة: 1861 صوت

الجبهة الشعبية: 467 صوت

قائمة النزاهة: 274 صوت

الجيل الجديد: 268 صوت

قائمة الامل: 827 صوت

مشروع تونس: 277 صوت

قائمة فك بلاصتك: 283 صوت

بلدية مقرين:

قائمة «الكفاءة»: 7 مقاعد

حركة النهضة : 5 مقاعد

نداء تونس: 4 مقاعد

قائمة «المواطنة المسؤولة»: 4 مقاعد

قائمة «الرقي المدني»:2 مقاعد

قائمة «الصدق والانجاز» 1 مقعد

قائمة «مقرين التحدي» 1 مقعد

بلدية المروج

قائمة حركة النهضة: 12 مقعدا

قائمة شباب المروج: 6 مقاعد

نداء تونس: 6 مقاعد

التيار الديمقراطي: 6 مقاعد

الجبهة الشعبية: 3 مقاعد

قائمة المروج خضراء وجميلة: 2 مقاعد

قائمة الاتحاد المدني: مقعد واحد

بلدية حمام الانف

نداء تونس: 2821 صوت

قائمة الوفاق والفرسان: 121 صوت

حركة النهضة: 2365 صوت

الاتحاد المدني: 476 صوت

حمام الانف في عينينا: 807 صوت

بلديات اريانة:

بلدية المنيهلة

نداء تونس: 1591 صوت

نعم نستطيع: 481 صوت

النهضة: 3337 صوت

نداء الواجب: 533 صوت

المنيهلة اولا: 460 صوت

الحزب الدستوري الحر: 370 صوت

بلدية سيدي ثابت:

نداء تونس : 884 صوت

التيار الديمقراطي: 352 صوت

النهضة: 1240 صوت

قائمة الوفاق: 351 صوت

بلديات المنستير

بلدية الساحلين -معتمر:

حركة النهضة : 1502 صوت

قائمة العهد 1109 صوت

نداء تونس: 1004 صوت

قائمة الزيتونة : 667 صوت

بلدية بنان بوضر:

قائمة الازدهار: 1201 صوت

نداء تونس : 759 صوت

قائمة بنان تجمعنا 662 صوت

حركة النهضة : 643 صوت

قائمة ريادة بنان بوضر : 488 صوت

بلدية بوحجر:

آفاق تونس: 742 صوت

قائمة بوحجر للجميع : 484 صوت

نداء تونس : 392 صوت

حركة النهضة : 278 صوت

بلدية قصيبة المديوني :

قائمة كلنا قصيبة المديوني: 1902 صوت

نداء تونس : 775 صوت

حركة النهضة : 706 صوت

بلدية طوزة:

قائمة طوزة الغد 817 صوت

قائمة الارتقاء : 772 صوت

نداء تونس: 252 صوت

حركة النهضة : 120 صوت

بلدية خنيس :

قائمة المدينة :991 صوت

حركة النهضة : 841 صوت

نداء تونس: 441 صوت

حراك تونس الارادة: 162 صوت

بلدية زاوية قنطش:

نداء تونس : 410 صوت

حركة النهضة : 323 صوت

نور المستقبل 317 صوت

قائمة الأجيال الصاعدة: 314 صوت

آفاق تونس: 263 صوت

بلدية غنادة:

نداء تونس : 733 صوت

قائمة كفاءات :610 صوت

حركة النهضة : 244 صوت

آفاق تونس : 156 صوت

بلدية منزل حياة:

نحو غد أفضل :1450 صوت

قائمة الحياة والأرض :465 صوت

قائمة الأجيال الجديدة 374 صوت

نداء تونس : 329 صوت

بلدية مصدور منزل حرب:

نداء تونس : 795 صوت

المواطنون الأحرار : 572 صوت

حركة النهضة : 274 صوت

قوتنا في محبتنا: 61 صوت

بلدية عميرة الفحول:

قائمة المواطنة : 359 صوت

قائمة الشموخ: 298 صوت

نداء تونس : 275 صوت

الفحول اولا: 173 صوت

قائمة الطموح: 138 صوت

حركة النهضة : 109 صوت

بلدية زرمدين :

حركة النهضة :980 صوت

مشروع تونس: 778 صوت

نداء تونس : 607 صوت

حراك تونس الارادة : 485 صوت

قائمة إعادة الامل: 382 صوت

بلدية منزل النور :

حركة النهضة : 1650 صوت

نداء تونس : 1069 صوت

قائمة الدوامسية : 372 صوت

بلدية بنبلة منارة:

نداء تونس : 910 صوت

حركة النهضة : 880 صوت

قائمة الأخوة : 601 صوت

قائمة العزيمة والثبات: 512 صوت

بلدية عميرة الحجاج :

حركة نداء تونس : 790 صوت

عميرة الحجاج اولا: 255 صوت

حركة النهضة : 254 صوت

بلدية قصر هلال:

قائمة الأمانة: 2451 صوت

قائمة التحدي : 2329 صوت

نداء تونس: 1922 صوت

حركة النهضة: 1271 صوت

قائمة مدينتي : 656 صوت

بلدية المكنين:

نداء تونس: 2424

الإقلاع : 1554

قائمة ما فاتنا شي : 1483

قائمة حركة النهضة: 1370

قائمة صوت الواجب: 901

بلدية البقالطة :

قائمة نحبك يا بقالطة: 690 صوت

حركة نداء تونس : 668 صوت

قائمة الإصلاح : : 639 صوت

مستقبل بلادي : 514 صوت

حركة النهضة : 511 صوت

قائمة الإقلاع: 343صوت

بلدية عميرة التوازرة:

قائمة اتحاد شباب عميرة: 466 صوت

نداء تونس : 351 صوت

حركة النهضة : 296 صوت

قائمة المستقبل : 208 صوت

قائمة آفاق تونس : 201 صوت

بلدية منزل فارسي:

قائمة الفرسان : 368 صوت

قائمة الاصالة: 299 صوت

قائمة حركة النهضة : 213 صوت

قائمة الجيل الذهبي: 172

قائمة نداء تونس: 49 صوت

بلدية سيدي بنور:

قائمة المستقبل: 513 صوت

نداء تونس : 286 صوت

قائمة الأمل: 256 صوت

قائمة حركة النهضة : 57 صوت

بلدية صيادة:

نداء تونس : 1890 صوت

حركة النهضة : 735 صوت

قائمة الوفاق: 441 صوت

حراك تونس الارادة : 342 صوت

آفاق تونس : 273 صوت

بلدية بني حسان:

قائمة حب بلادك : 632 صوت

قائمة الإنجاز : 578 صوت

حركة النهضة : 494 صوت

نداء تونس : 428 صوت

مشروع تونس : 302 صوت

بلدية لمطة:

قائمة الشروق: 838 صوت

نداء تونس : 589 صوت

الجبهة الشعبية : 220 صوت

حركة النهضة : 122 صوت

بلدية الشراحيل :

قائمة النمو: 503 صوت

حركة النهضة : 244 صوت

نداء تونس : 134 صوت

بلدية الوردانين :

نداء تونس : 1608 صوت

قائمة ورد: 1451 صوت

حركة النهضة : 1225 صوت

قائمة الأمل : 618 صوت

بلدية منزل كامل:

نداء تونس : 846 صوت

حركة النهضة : 620 صوت

قائمة الأمل : 273 صوت

بلدية سيدي عامر - مسجد عيسى:

قائمة المستقبل: 661صوت

نداء تونس : 647 صوت

حركة النهضة : 351 صوت

القائمة المستقلة للشباب : 272 صوت

بلديات نابل1 :

بلدية بني خيار:

النهضة :2014 صوت

نداء تونس: 1892 صوت

قائمة الشباب :1060 صوت

قائمة بني خيار تتجدد :970 صوت

الجبهة الشعبية :338 صوت

بلدية منزل حر :

نداء تونس: 781 صوت

قائمة الأمل 434صوت

النهضة: 353صوت

قائمة الانفتاح 134صوت

بلدية الصمعة :

حركة النهضة: 939صوت

نداء تونس: 540 صوت

قائمة كلنا الصمعة :629 صوت

قائمة بلادي امانة: 421 صوت

بلدية المعمورة

قائمة المعمورة إلى الأمام: 891 صوت

حركة النهضة: 768 صوت

قائمة طموح المعمورة: 738 صوت

قائمة شباب المعمورة المستقل: 468صوت

نداء تونس: 149 صوت

بلدية دار علوش:

قائمة المتوسط: 865 صوت

نداء تونس: 309صوت

حركة مشروع تونس: 298 صوت

حركة النهضة: 203 صوت

بلدية منزل تميم:

حركة النهضة: 1488 صوت

قائمة منزل تميم الى الامام: 1417صوت

الحزب الدستوري الحر: 1179 صوت

بلدية ازمور:

نداء تونس: 982 صوت

حركة النهضة: 558 صوت

بلدية الميدة

حركة نداء تونس: 1658 صوت

حركة النهضة: 1221صوت

المبادرة: 612صوت

الجبهة الشعبية: 474 صوت

بلدية تازغران -زاوية المقايز - بوكريم

قائمة الامل: 1140 صوت

النهضة :986 صوت

الحزب الاشتراكي: 497 صوت

نداء تونس: 454 صوت

بلدية دار شعبان

حركة النهضة: 2822 صوت

نداء تونس: 2112صوت

قائمة الامان: 1749صوت

قائمة الامل: 1314صوت

قائمة داركم :1293 صوت

بلدية قليبية :

قائمة قليبة في عينينا: 3156صوت

نداء تونس: 1379 صوت

حركة النهضة :1262صوت

الحزب الدستوري الحر: 1041صوت

قائمة قليبية العزيزة: 685 صوت

بلدية قربة

حركة النهضة: 1935صوت

التيار الديمقراطي: 1632 صوت

قائمة الازدهار: 1603صوت

بلدية نابل

حركة النهضة: 3283 صوت

قائمة نابل في القلب: 1997 صوت

نداء تونس: 3845 صوت

قائمة نابل في العلالي: صوت 712

الحزب الحر الدستوري: 1739 صوت

قائمة كلنا نابل :474 صوت

التيار الديمقراطي: 887 صوت

نابل مشروعنا :615 صوت

الجبهة الشعبية: 931 صوت

الاتحاد المدني: 292صوت

قائمة من هنا نبدأ :681صوت

بلدية الهوارية

نداء تونس: 1200 صوت

قائمة التحدي: 339 صوت

حركة النهضة :964صوت

الجبهة الشعبية: 663 صوت

القائمة المستقلة نخدمو بلادنا 490

قائمة الآفاق: 238صوت

بلديات نابل 2:

بلدية قرمبالية

حركة النهضة: 1986 صوت

اتحاد شباب قرمبالية: 338صوت

قائمة قرمبالية الغد:1431صوت

الجبهة الشعبية: 536صوت

نداء تونس:2408صوت

الاتحاد المدني:1088صوت

بلدية منزل بوزلفة

حركة النهضة: 1653صوت

نداء تونس1707:صوت

التيار الديمقراطي:501صوت

الوفاء للوطن: 411صوت

مشروع تونس:397صوت

الحزب الدستوري الحر: 828صوت

صوت الواجب: 840صوت

بلدية بوعرقوب

النهضة: 1088صوت

قائمة الانطلاقة: 876 صوت

الجبهة الشعبية: 342 صوت

نداء تونس:1376 صوت

افاق بوعرقوب: 338 صوت

الارادة والعمل: 1506صوت

بلدية الحمامات

النهضة: 2995صوت

افاق الحمامات: 2351 صوت

نداء تونس:2237 صوت

مشروع تونس:2017 صوت

سواعد الاحرار:1691 صوت

قائمة الحمامات اولا: 1125صوت

قائمة التحدي: 812 صوت

التيار الديمقراطي:493 صوت

الجبهة الشعبية: 485 صوت

برج الحمامات: 365 صوت

نداء تونس:422 صوت

غدوة خير:2226 صوت

حركة النهضة: 203 صوت

بلدية بلدية سليمان

النهضة: 2202 صوت

سليمان المزيانة :1821صوت

الجبهة الشعبية: 439 صوت

المبارة:489 صوت

قائمة الامل:126 صوت

التيار الديمقراطي:471 صوت

المستقبل:844 صوت

الحزب الاشتراكي:109 صوت

نداء تونس:1721 صوت

حركة مشروع تونس:647 صوت

سليمان في القلب:176 صوت

بلدية الشريفات

قائمة مستقبل الشريفات: 959 صوت

النهضة :167 صوت

الجبهة الشعبية: 133صوت

قائمة الميزان:490صوت

قائمة نرتقي:545صوت

قائمة الكرامة:377 صوت

نداء تونس:299صوت

بلدية تاكلسة

التقدمية للنضال الاجتماعي:883 صوت

النهضة: 1574صوت

المصداقية...الاداء...الكفاءة: 246صوت

الجبهة الشعبية :569صوت

الارادة: 263صوت

نداء تونس: 1594صوت

الإقلاع بتاكلسة: 433

بلدية سيدي الجديدي

النهضة: 399 صوت

نداء تونس:295 صوت

قائمة النسور:88صوت

قائمة الحرية :402 صوت

قائمة المستقبل اولا: 365 صوت

قائمة الامل: 168صوت

مشروع تونس: 179 صوت

بلدية فندق الجديد سلتان

النهضة :1274 صوت

نداء تونس:1204 صوت

الجبهة الشعبية: 309 صوت

الاتحاد: 1039 صوت

قائمة الأول الجديد: 739 صوت

بلدية قربص:

قائمة الورد: 429 صوت

النهضة: 141 صوت

نداء تونس: 168 صوت

قائمة النزاهة:151 صوت

قائمة الثبات:290 صوت

بلدية زاوية الجديدي

غدوة خير: 2226 صوت

نداء تونس: 422 صوت

حركة النهضة 203 صوت

بلديات سوسة

بلدية شط مريم

النهضة: 343 صوت

آفاق تونس: 339 صوت

نداء تونس: 297 صوت

قائمة أحرار شط مريم :293صوت

قائمة فلوكة الشط: 275 صوت

بلدية هرقلة

قائمة هرقلة أمانة : 780 صوت

قائمة الأمل: 559 صوت

نداء تونس: 525 صوت

النهضة :438 صوت

الدائرة البلدية سوسة

نداء تونس: 6947 صوت

النهضة: 6473 صوت

الحزب الدستوري الحر: 2998 صوت

قائمة سوسة للجميع: 2967:صوت

التيار الديمقراطي: 2165صوت

الجبهة الشعبية: 1864صوت

قائمة بني وطني: 1488 صوت

بلدية الزهور

قائمة زهور الغد: 1138 صوت

قائمة المستقبل أفضل: 903 صوات

النهضة :598 صوت

نداء تونس: 541 صوت

آفاق تونس: 117 صوت

بلدية القلعة الصغرى

النهضة: 1410 صوت

قائمة التحدي: 1151 صوت

نداء تونس: 999 صوت

قائمة لازمنا ناقفو للقلعة: 953 صوت

القائمة المستقلة قادمون 513

قائمة الاقلاع: 473 صوت

بلدية سيدي الهاني

النهضة: 929

نداء تونس: 1226

بلدية القريمات هيشر

قائمة الأمل : 958 صوت

قائمة أولاد بلادي: 1056 صوت

نداء تونس: 509 صوت

النهضة: 652 صوت

قائمة الحياة:563 صوت

بلدية كندار

النهضة :1549صوت

نداء تونس: 1143 صوت

مشروع تونس: 235 صوت

قائمة المستقبل لكندار:437 صوت

التيار الديمقراطي: 225 صوت

قائمة كندار للجميع:150 صوت

بلدية المسعدين

النهضة 1185 صوت

قائمة الكفاءة والانجاز: 1061 صوت

نداء تونس 266 صوت

بلدية القصيبة الثريات

قائمة التحدي :1483 صوت

النهضة :601 صوت

قائمة بني وطني: 337 صوت

قائمة الإصلاح والمصالحة: 131 صوت

قائمة الأمل: 181 صوت

نداء تونس: 315 صوت

بلدية زاوية سوسة

نداء تونس: 1476 صوت

النهضة :1063 صون

الاتحاد الشعبي الجمهوري: 746 صوت

بلدية حمام سوسة

قائمة المواطنة المستقبلية الحمام: 2030 صوت

نداء تونس: 1651 صوت

النهضة: 1138 صوت

مشروع تونس: 677 صوت

قائمة الأمل: 776 صوت

الجبهة الشعبية: 790 صوت

أفاق تونس: 1958 صوت

قائمة بعيدا عن الاحزاب نفيدو البلاد: 235 صوت

قائمة المبادرة: 2536

بلدية مساكن

النهضة: 4877 صوت

قائمة مساكن تريد: 1084 صوت

قائمة طريق الرقي: 881 صوت

التيار الديمقراطي: 1509 صوت

نداء تونس: 1791 صوت

الجبهة الشعبية: 693 صوت

الاتحاد المدني: 829 صوت

بلدية النفيضة

قائمة النفيضة المستقبل: 1823 صوت

النهضة: 1411 صوت

نداء تونس: 1248 صوت

مشروع تونس:230 صوت

قائمة الغد افضل: 244 صوت

التيار الديمقراطي: 335 صوت

الجبهة الشعبية: 1153 صوت

قائمة الصفاء: 495 صوت

بلدية بوفيشة

النهضة: 2009 صوت

قائمة العمل : 486 صوت

نداء تونس: 2052 صوت

التيار الديمقراطي: 471 صوت

قائمة «كلنا توانسا» :136 صوت

قائمة بوفيشة الامل: 880 صوت

قائمة بوفيشة : 209 صوت

بلديات صفاقس 1

بلدية قرقنة : 18 مقعدا

قائمة كلنا قرقنة : 4 مقاعد

قائمة شراع قرقنة : 3 مقاعد

حركة النهضة : 3 مقاعد

نداء تونس : 3 مقاعد

الجبهة الشعبية : 3 مقاعد

قائمة اجباء الجزيرة : 2 مقاعد

بلدية العامرة : 24 مقعدا

حركة النهضة : 14 مقعدا

قائمة الاقلاع : 5 مقاعد

نداء تونس : 5 مقاعد

بلدية جبنيانة : 24 مقعدا

حركة النهضة : 9 مقاعد

الجبهة الشعبية : 8 مقاعد

نداء تونس : 7 مقاعد

بلدية الحزق - اللوزة : 18 مقعدا

حركة النهضة : 10 مقاعد

نداء تونس : 5 مقاعد

الجبهة الشعبية : 3 مقاعد

بلدية الحنشة : 24 مقعدا

حركة النهضة : 8 مقاعد

قائمة الحنشة للجميع : 5 مقاعد

نداء تونس : 4 مقاعد

الحزب الدستوري الحر : 3 مقاعد

مشروع تونس : 2 مقاعد

قائمة الشباب الاحرار : 2 مقاعد

بلدية النصر : 18 مقعدا

حركة النهضة : 7 مقاعد

نداء تونس : 5 مقاعد

قائمة النصر المستقلة : 4 مقاعد

قائمة ورود الربيع التونسي : 2 مقاعد

بلدية الناظور سيدي علي بلعابد : 18 مقعدا

حركة النهضة : 9 مقاعد

نداء تونس : 3 مقاعد

حركة الشعب : 2 مقاعد

لم الشمل : 2 مقاعد

الجبهة الشعبية : 2 مقاعد

بلدية بئر علي بن خليفة : 18 مقعدا

حركة النهضة : 7 مقاعد

قائمة الامل : 4 مقاعد

نداء تونس : 3 مقاعد

قائمة بئر علي بن خليفة : 2 مقاعد

الجبهة الشعبية : 2 مقاعد

بلديات صفاقس2

بلدية عقارب : 24 مقعدا

نداء تونس : 9 مقاعد

حركة النهضة : 7 مقاعد

قائمة التقدم : 6 مقاعد

قائمة مشروعنا : 2 مقاعد

بلدية المحرص : 24 مقعدا

قائمة محرص الغد :9 مقاعد

نداء تونس : 6 مقاعد

قائمة اليد في اليد : 3 مقاعد

قائمة مواطنون : 3 مقاعد

حركة النهضة : 3 مقاعد

بلدية الصخيرة : 24 مقعدا

قائمة الامانة : 6 مقاعد

نداء تونس : 5 مقاعد

قائمة مها نرتقي : 3 مقاعد

حركة النهضة : 3 مقاعد

قائمة الياسمين : 3 مقاعد

الصخيرة تجمعنا : 2 مقاعد

العدالة : 2 مقاعد

بلديات جندوبة:

بلدية عين الصبح

قائمة الإقلاع : 927 صوت

قائمة النجاة: 454 صوت

قائمة البناء والتأسيس : 671 صوت

حركة النهضة: 364 صوت

حركة نداء تونس: 166 صوت

حراك تونس الإرادة: 208 صوت

الجبهة الشعبية :137 صوت

بلدية بوسالم

نداء تونس: 1768 صوت

قائمة السبولة: 1874 صوت

حركة النهضة :1481 صوت

قائمة الأمل: 650 صوت

الجبهة الشعبية: 355 صوت

بلدية بلطة بوعوان

نداء تونس: 1363 صوت

النهضة: 963 صوت

قائمة أمل نحو غد أفضل: 235 صوت

الجبهة الشعبية : 184 صوت

بلدية بني مطير فرنانة

النهضة: 377 صوت

نداء تونس: 401 صوت

قائمة حقنا : 247 صوت

قائمة أمل : 177 صوت

بلدية طبرقة

قائمة صوت طبرقة: 1284 صوت

قائمة طبرقة كيفما نحبوها :679 صوت

نداء تونس: 884 صوت

حركة النهضة: 1547 صوت

التيار الديمقراطي: 192 صوت

حركة الشعب: 344 صوت

الجبهة الشعبية: 371 صوت

بلدية فرنانة

نداء تونس: 885 صوت

النهضة: 1317 صوت

قائمة معا المستقلة: 646 صوت

بلدية عين دراهم

النهضة: 1158 صوت

نداء تونس : 1221 صوت

الجبهة الشعبية :767 صوت

بلدية وادي مليز

نداء تونس: 1705 صوت

حركة النهضة: 940 صوت

الجبهة الشعبية: 308 صوت

قائمة التنمية :244 صوت

بلدية جندوبة

نداء تونس: 3045 صوت

النهضة: 3523 صوت

حركة الشعب: 1331 صوت

قائمة شباب جندوبة المستقل: 476 صوت

حركة مشروع تونس: 351 صوت

قائمة فك بلاصتك: 296 صوت

قائمة سوق الأربعاء: 403 صوت

الجبهة الشعبية: 752 صوتا

بلدية سوق السبت

حركة النهضة: 539 صوت

نداء تونس : 353 صوت

مشروع تونس: 634 صوت

بلدية القلعة المعدن فرقصان

حركة النهضة :329 صوت

نداء تونس: 192 صوت

الجبهة الشعبية: 217 صوت

قائمة السنبلة : 445 صوت

قائمة العمل : 308 صوت

بلدية الخمايرية

نداء تونس: 1449 صوت

النهضة: 539 صوت

بلدية الجواودة

النهضة: 685 صوتا

نداء تونس: 510 صوت

قائمة الشروق : 222 صوت

بلديات الكاف

بلدية الكاف

نداء تونس: 2889 صوت

قائمة الكاف غدوة: 2014 صوت

حركة النهضة: 1477 صوت

الجبهة الشعبية: 1376 صوت

قائمة المستقلون الأحرار: 734 صوت

القائمة افاق المشروع الوطني: 520 صوت

الحزب الاشتراكي: 465 صوت

قائمة الكاف يناديكم: 474 صوت

بلدية الدهماني

حركة النهضة: 1354 صوت

نداء تونس : 1352 صوت

الجبهة الشعبية :565 صوت

الحزب الدستوري الحر: 372 صوت

قائمة الإصلاح والتجديد: 281 صوت

حزب المستقبل :214 صوت

بلدية القلعة الخصبة

قائمة النهوض: 553 صوت

حركة النهضة: 369 صوت

قائمة الأصالة : 363 صوت

نداء تونس: 236 صوت

التيار الديمقراطي: 236 صوت

قائمة النور: 213 صوت

قائمة الوفاق: 79 صوت

بلدية ساقية سيدي يوسف

حركة النهضة: 968 صوت

نداء تونس: 776 صوت

قائمة الوفاء للشهداء : 629 صوت

بلدية قلعة سنان

النهضة: صوتان

نداء تونس: 656 صوت

الحزب الدستوري الحر: 510 صوت

حركة مشروع تونس: 368 صوت

العمل والبناء قائمة مستقلة: 304 صوت

الجبهة الشعبية: 143 صوت

بلدية القصور :

قائمة شباب القصور : 313 صوت

حركة النهضة: 605 صوت

نداء تونس: 549 صوت

حركة مشروع تونس: 369 صوت

حركة الشعب: 306 صوت

قائمة أحرار القصور: 419 صوت

بلدية نبر :

نداء تونس: 677 صوت

حركة النهضة: 590 صوتا

قائمة نبر المستقبل: 381 صوت

الجبهة الشعبية: 116 صوت

قائمة نبر تجمعنا: 928 صوت

حركة مشروع تونس: 47 صوت

بلدية السرس :

قائمة الأمل: 1026 صوت

حركة النهضة: 674 صوت

نداء تونس: 1212 صوت

بلدية الجريصة :

نداء تونس: 899 صوت

حركة النهضة: 392 صوت

قائمة المناجم: 206 صوت

قائمة الأصالة : 208 صوت

الجبهة الشعبية: 181: صوت

بلدية الطويرف :

نداء تونس: 658 صوت

حركة النهضة: 397 صوت

قائمة الانتصار للطويرف اولا: 141 صوت

بلديات قفصة

بلدية بلخير:

حركة النهضة: 7 مقاعد

نداء تونس: 4 مقاعد

قائمة بلخير الموحدة: 4 مقاعد

قائمة الشباب عماد البلاد: 2 مقاعد

مشروع تونس: مقعد

بلدية الرديف :

الجبهة الشعبية: 7مقاعد

النهضة: 5مقاعد

نداء تونس: 3 مقاعد

حركة الشعب: 3 مقاعد

قائمة السهم: 2 مقاعد

قائمة القلعة :2 مقاعد

مشروع تونس: 1 مقعد

قائمة اللمة: مقعد

دائرة لالة :

النهضة : 6 مقاعد

قائمة الانطلاقة : 5 مقاعد

نداء تونس: 4 مقاعد

الجبهة الشعبية: 2 مقاعد

مشروع تونس : مقعد

دائرة أم العرائس:

النهضة: 4 مقاعد

قائمة كلنا أم العرائس: 4 مقاعد

نداء تونس : 3مقاعد

قائمة المنجم :3 مقاعد

حراك تونس الإرادة : 2 مقاعد

التيار الديمقراطي: 2 مقاعد

دائرة سيدي عيش:

قائمة سيدي عيش للجميع: 5 مقاعد

قائمة الاختيار الأفضل: 3 مقاعد

قائمة فبحيث تحيا سيدي عيش : 3مقاعد

النهضة :3 مقاعد

نداء تونس: 2مقاعد

قائمة سيدي عيش أولا : 2مقاعد

دائرة القصر:

حركة النهضة: 7 مقاعد

قائمة الحكم المحلي: 7 مقاعد

نداء تونس: 4 مقاعد

الجبهة الشعبية: 2 مقاعد

حركة الشعب: 2 مقاعد

قائمة يد وحدة :2 مقاعد

دائرة القطار :

قائمة التواصل: 7 مقاعد

حركة النهضة :4 مقاعد

الجبهة الشعبية: 2 مقاعد

قائمة رؤيتنا تفوق نظافة مدينتنا : 2 مقاعد

نداء تونس: 2 مقاعد

حركة الشعب: مقعد

دائرة المتلوي :

حركة النهضة: 4 مقاعد

قائمة البناء والتجديد: 4 مقاعد

قائمة الإقلاع: 4 مقاعد

قائمة المتلوي مستقبلنا: 3 مقاعد

نداء تونس: 3 مقاعد

قائمة الأمل: 2 مقاعد

قائمة المتلوي أولا: 2 مقاعد

تونس الإرادة: مقعد

قائمة المحبة: مقعد

دائرة سيدي بوبكر :

نداء تونس: 2 مقاعد

قائمة العمل والمثابرة: 2 مقاعد

النهضة: 2 مقاعد

قائمة النظرة الثاقبة: 2 مقاعد

قائمة الأصالة: 2مقاعد

قائمة النجاح: 2 مقاعد

دائرة السند:

حركة النهضة : 4 مقاعد

نداء تونس: 4 مقاعد

قائمة جذور وأجنحة: 3مقاعد

قائمة الرؤية الجديدة :2 مقاعد

الجبهة الشعبية: 2 مقاعد

قائمة البلدية للجميع: مقعد

قائمة الزيتونة: مقعد

الحزب الاشتراكي:مقعد

دائرة زانوش :

قائمة الأمل : 4 مقاعد

المستقلة للعمل والتنمية: 4مقاعد

نداء تونس: 4 مقاعد

حركة النهضة: 3 مقاعد

قائمة مستقلون: 3 مقاعد

بلدية قفصة :

حركة النهضة : 10 مقاعد

نداء تونس: 9 مقاعد

قائمة قفصة الجميلة: 6 مقاعد

الجبهة الشعبية: 3 مقاعد

الاتحاد المدني: 2 مقاعد

التيار الديمقراطي: 3 مقاعد

قائمة قفصة الجديدة: 3 مقاعد

خديجة يحياوي