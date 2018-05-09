بسبب تعطل عشرات المشاريع الاستثمارية بقفصة.. «تنويع» القاعدة الاقتصادية متوقّف

كان الحديث عن تنويع القاعدة الاقتصادية بولاية قفصة منذ سنوات-ولايزال- محور اهتمام السياسين والخبراء الاقتصادين بالجهة وخارجها وذلك لتعزيز فرص صناعة الثروة بعيدا عن الاقتصاد الاحادي المرتبط بإنتاج الفسفاط خاصة وان ولاية قفصة تزخر بموارد بشرية مهمة وامكانات هائلة غير مستغلة في عديد القطاعات الصناعية والفلاحية والسياحية والثقافية وغيرها لكن المشكل يتمثل في عدم القدرة على الخروج بهذا الموضوع من دائرة الصالونات والملتقيات والبرامج المؤجلة والدليل على ذلك ان العشرات من المشاريع في شتى القطاعات تعاني صعوبات في مختلف مراحلها حكمت على اغلبها بالموت السريري وهو الامر الذي أكدته غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي من خلال مصلحة المتابعة والمرافقة التي اعدت مسحا لشريحة من المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية جعلتها متوقفة كليا او جزئيا عن النشاط ويؤكد المسح الذي قامت به الغرفة ان 34 مؤسسة استثمارية قادرة على احداث ما لايقل عن 3000 موطن عمل مباشر وقار دون اعتبار العمل غير المباشر بمختلف معتمديات الولاية وذلك في حال الاتجاه نحو انقاذها من ازماتها والتعطيلات التي تحول دون نجاحها واشار تقرير الغرفة الى ان هذه المؤسسات هي جزء فقط من عدد مضاعف عديد المرات حسب شهادة المختصين حيث ان نسبة وفاة المشاريع بقفصة تتجاوز 80% حسب نفس المصدر خلال السنوات الاولى من احداثها ويؤكد السيد شكري شرطاني المدير العام لغرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي بقفصة ان لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي اثر كبير في الوضع الحالي لهذه المؤسسات كما يمكن ان يكون لها دور في انقاذها مضيفا ان معالجة مشاكل الاستثمار والتشغيل بحهة قفصة من الممكن ان تمثل حلا لإشكالات قطاع الفسفاط من جهة اخرى.

مسؤولية الدولة

ويضيف السيد شرطاني ان الاستثمار الخاص معطّل تماما بقفصة وتتحمل مؤسسات الدولة بمختلف تخصصها ومهامها من وجهة نظره كامل المسؤولية في ذلك. مؤكدا انه سيكون من العبث الحديث عن تجاوز الوضع المتقلب وغير المستقر بقطاع الفسفاط دون حلول نهائية للمؤسسات المعطلة بالمناطق المنجمية وغيرها والاتجاه نحو تحريك أسباب الاستثمار الخاص.

وجدد الدعوة لتغليب المصلحة الوطنية الضّامنة للحقوق الدستورية في المواطنة والتوازن بين الجهات والفئات. وتأسيس قواعد جديدة لبناء الثقة والعمل الجماعي وحث الجميع على الإلتزام بمسؤولياتهم في قفصة وفقا للمصلحة الوطنية واستحقاقات الولاية السّابقة واللاّحقة

تعطيلات... وتدخلات مطلوبة

وتشمل قائمة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ولم تتم حلحلتها 34 مؤسسة في قطاعات متنوعة منها مشروع مركب دواجن(مفقس وتربية امهات الدواجن ودجاج البيض) بكلفة استثمار 2.5 م.د وشركة لمنتجات الدواجن المختلفة( 3.4 م.د) ومؤسسة لصناعة وتحويل مواد اولية بلاستيكية( 15.8 م.د) وشركة للدراسات والبناءات( 2.8 م.د) وشركة التركيب والصيانة الصناعية(2م.د) ومؤسسة الفرابي لتوزيع الادوية (830 ا.د) ومؤسسة لانتاج العلف المركب (950 ا.د) ووحدة لصناعة الدهن(923 ا.د) ومؤسسة لانتاج كربونات الكالسيوم( 1.7 م.د) ومذبح صناعي صحي للدواجن(2 م.د) ووحدة لتعليب المياه المعدنية(992 ا.د) ووحدة لصنع رقائق البطاطا (3.2 م.د) وشركة للتجارة عن بعد(500ا.د) ومؤسسة لتطوير البرمجيات (130ا.د) وشركة SOPAG (610 ا.د) وشركة للهندسة والاحاطة والستشارة(251 ا.د) ومؤسسة للطباعة على المحامل (60 ا.د) وشركة خدمات في الاتصالات (180 ا.د) ومؤسسة للصيانة والتنظيف الصناعي(345 ا.د) و8 مؤسسات لصناعة الملابس الجاهزة ووحدة ثانية لانتاج كربونات الكالسيوم(2.2 م.د) وشركة باكورات المتوسط (11 م.د) ومؤسسة لجمع ورسكلة المواد البلاستيكية واذاعة صحراء اف.م ووحدة لانتاج الكايك ومؤسسة لصنع احذية العمل والاحذية التجارية ومؤسسة للخدمات الاعلامية. وحسب ما رافق هذه المؤسسات المعطلة من معطيات ضمن المسح التي قامت به غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي فإن التدخلات المطلوبة لانقاذ هذه المؤسسات عديدة ومتنوعة منها طلبات لصرف قروض تكميلية واعادة جدولة ديون وطلب تدخل لدى وزارات معينة لتذليل صعوبات ادارية وانجاز عقود اطارية مع شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي وطلب الحصول على المال المتداول وطلب تدخلات لدى صندوق اعادة تأهيل وتنمية المراكز المنجمية وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل تمويلات اضافية وطلب التزام الدولة بتدخلات معينة لفائدة مؤسسات واعادة جدولة ديون مع شركات مانحة لخدمات مثل الستاغ والتسريع في الحصول على رخص لانطلاق النشاط وإيجاد حلول لاشكاليات مراكز العمل عن بعد وغيرها من الانشغالات والمشاكل التي مازالت تحكم على الاستثمار الخاص بجهة قفصة بالتعطل في مختلف القطاعات.

اشكالات على مكاتب الوزراء

هذا وتجدر الاشارة الى ان وضعية مختلف المؤسسات التي تشكو صعوبات قد قدمت مفصلة وبجداول محينة لاكثر من جهة مسؤولة في المستويين الجهوي والوطني من قبل غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الغربي وتم تقديمها من جديد والدفاع عنها من قبل مسؤولي الغرفة بمناسبة انعقاد الجلسة الاستثنائية للمجلس الجهوي للتنمية بولاية قفصة يوم 16 مارس 2018 تحت اشراف السيد وزير المالية والوفد الحكومي المرافق له لكن يبدو ان ملف الاستثمار الخاص بولاية قفصة ومختلف اشكالاته مازال سينتظر الكثير في غياب ارادة سياسية حقيقة للنهوض بجهة قفصة ودفع مسيرتها التنموية وتثمين مجهودات ابنائها الراغبين في الاستثمار وخلق الثروة وتوفير مزيد من مواطن الشغل للعاطلين عن العمل.

عادل عكرمي