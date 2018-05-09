يتطلّع للعودة لقصر قرطــــاج:هـل أنهت البلديــة طموحات المرزوقـــي الرئاسيــة ؟

بعد تمسّكه خلال الحملة بقلب معادلة التوازنات السياسية مثلت نتائج الانتخابات البلدية صفعة لحزب حراك تونس الارادة تنهي منطقيا أحلام المرزوقي في المراهنة بجدية في الاستحقاقات الوطنية.

تونس «الشروق»

دخل حزب حراك تونس الارادة سباق الانتخابات البلدية بحضور وصفه بالتكتيتي، حيث ترشح في 16 ولاية فحسب بـ46 قائمة حزبية و3 قائمات ائتلافية مع حزب التيار الديمقراطي واختار التركيز اساسا على بلديات في الوسط والجنوب أهمها سيدي بوزيد وقابس ومدنين والمنستير وقبلي.

فشل الرهان

هذا التكتيك الذي اراد من خلاله الحزب المراهنة على بلديات اعتقد نتائجها شبه محسومة لصالحه بناء على انتخابات 2014 جاءت نتائجه وخيمة وكذّبت توقعات من وضع أسس هذا المخطط حيث كشفت نسب التصويت العامة أن حزب حراك تونس الارادة لم يحصل سوى على 1.32 %من اجمالي أصوات الناخبين.

كما ان اغلب البلديات التي راهن عليها الحزب حصدت اقل الاصوات من بين المترشحين على غرار بلدية سيدي بوزيد التي حاز فيها على 188 صوتا مقابل حضور لافت لحركة النهضة وحركة الشعب والجبهة ونداء تونس ولم يتمكن الحزب سوى من حصد مقعد وحيد ضمن 24 مقعدا متاحا في بلدية قبلي.

سقوط مدو

وفي مقاربة عدد الاصوات التي حاز عليها رئيس حزب حراك تونس الارادة المنصف المرزوقي بعدد المصوتين لحزبه في البلديات يتضح شرخ واسع وسقوط مدو من مليون و92 الف و 418 ناخبا في رئاسية 2014 الى 23 الف و704 صوتوا لحزبه في بلديات 2018 بوصفها المحطة السياسية الابرز في قياس الوزن السياسي قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2018.

وفي استقرائه لنتائج حزب حراك تونس الارادة دون عضو الهيئة السياسية المستقيل من الحزب منذ سنة 2016 زبير المولهي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك:« انتظروا قريبا تطوّرات خطيرة داخل الحراك : أحد احتمالين، إما غلبة شق على شق آخر وإبعاد الأمين العام.. أو انفجار مدوّ يذهب بما تبقّى»

وفي الاحتمالين اللذين طرحهما المولهي شيء من الوجاهة لعدة اعتبارات أهمها قيمة الانتخابات البلدية كمنصة تستشرف بوضوح وزن كل مترشح وأن النتائج السلبية المسجلة فيها من شأنها ان تولد انعكاسات وارتدادات في داخل الحزب.

إلى جانب ذلك يشكو حزب تونس الارادة خلافا بين شقين يحاول التقليل من شأنه في كل مرة وتعود جذوره الى عملية الانتقال من اطار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الى ثوب حزب حراك تونس الارادة حيث تعزز الحزب بوجوه جديدة لا تبدو على اتفاق تام في مسائل متعلقة بهوية الحزب وخطه السياسي بل باتت تشعر أن الوجوه القريبة من المرزوقي والتي ساهمت بشكل أو بآخر في اعتلائه القصر في وقت سابق هي المهيمنة على القرار الحزبي بما فيه استراتيجية خوض البلديات الفاشلة.

كما بدا من حديث الكواليس ايضا ان الخلافات في الحزب في مستواها الثاني تتعلق علاوة على أزمة التسيير والانفراد بالرأي، بنوعية الخطاب الذي ينتهجه المنصف المرزوقي حيث لا يسعى الى تقديم برامج بقدر سعيه على مهاجمة الخصوم بما يقلل اليوم من حظوظه في قادم الاستحقاقات.

أشرف الرياحي