آفاق الاقتصاد التونسي .. صندوق النقد «يرجّح» كفّة التطورات السلبية

قبل بضعة أيام من ظهور وثيقة قرطاج 2 في بُعدها الاقتصادي الذي يُنتظَر أن يتبلور في حوالي 100 إجراء صدر توصيف ضاف لواقع وآفاق الاقتصاد التونسي يفيد بأن الأزمة لا زالت مرشحة لمزيد من التشنج ومن تواصل تدنّي العديد من المؤشرات.

هل يجب أن نستمع بالمطلق لكل ما يقوله صندوق النقد الدولي؟ أو بالأحرى، هل نملك ألا نستمع إليه وهو ملاذنا الأخير للتداين في حين ولّت عنا عيون باقي الدائنين؟ ولماذا هذا السؤال الآن والحال أن الجميع يعرف تلك الحقيقة؟ ببساطة لأن المدقّق في النصوص والتوصيات المتتالية للصندوق لا يلبث أن يلاحظ أن فيها شيئا من المدّ والجزْر، حتى لا نقول إنها لا تستقر على حال وآخذة بلادنا إلى نوع من الضياع الفكري الاقتصادي نحن اليوم في غنى عنه لأننا لدينا ما يكفينا من آلاء الإرتباك والتردد.

ربط التعويضات بالأداء

بعد أن ضغط مطوّلا على تونس للتقليص من كتلة الأجور ها هو صندوق النقد يقول كلاما يلمح من خلاله الى أن المسؤولين التونسيين لم يفهموه. فقد أشار إلى أن تونس اتخذت تدابير مثل تجميد الأجور والتعيينات لتعديل سياسة التوظيف والتعويضات في القطاع العام، غير أن التجارب الدولية تشير إلى أن المكاسب الناشئة عن هذه التدابير يصعب الحفاظ عليها على المدى المتوسط. ولتحقيق آثار دائمة حسب الصندوق لا بد من تنفيذ إصلاحات أعمق.

أوّلا: التأكد أن سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام تتسم بالإستدامة المالية من خلال تحديد العوامل المحركة لفواتير الأجور العامة والإعتماد في زيادتها على خطط متوسطة الأجل للمالية العامة.

ثانيا: التركيز في سياسات التوظيف والتعويضات على توفير الخدمات العامة بفعالية وكفاءة وإنصاف من خلال إجراء مراجعات للإنفاق وتعزيز آليات توصيل الخدمات العامة.

ثالثا: تقوية المؤسسات ونظم البيانات بما في ذلك السيطرة على العلاوات والبدلات وربط التعويضات بالأداء. وفوق كل ذلك ينبغي أن يعكس تسلسل إصلاحات فواتير أجور القطاع العام الظروف الخاصة لتونس وأن يهدف إلى بناء أوجه التظافر مع السياسات الأخرى، وينبغي كذلك الاهتمام بصفة خاصة بسلاسة عملية التحوّل من خلال إجراء تحليلات مبكّرة للأثر الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما ينبغي دعم القطاع الخاص من خلال اتخاذ خطوات لتنويع الاقتصاد وتقوية الحوْكمة وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة سوق العمل.

زيادة تكاليف الإقتراض

ويستمر صندوق النقد على نفس النسق، بل مجدِّدًا على طريقته عندما يخبرنا بأنه لن يكتفي بمستشاريه الكثيرين ليعوّل على آراء تناقلها هنا وهناك المشاركون في ندوة عقدها بنفسه للغرض بمشاركة العديد من الأطراف تمتد حتى تخوم المجتمع المدني. والخلاصة جملة من التوصيات "للتحرّك الآني" القشيبة تضاف إلى سابقاتها لتزيد الأمور تعقيدا، ومن بينها زيادة الشفافية وتقوية المؤسسات لتحسين الحوكمة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات الإحتوائية، والعمل على إيجاد قطاع خاص أكثر حيوية، والإستفادة من إمكانيات التكنولوجيا وتنمية التجارة، وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية وأعتماد نظم للجباية أكثر عدالة والإستثمار في الموارد البشرية وإصلاح التعليم... وبالطبع لا يقول هذا الجمع الكريم شيئا عن طريقة التوفيق بين كل ذلك في حالة الأزمات كالتي تمر بها تونس. فقط سلسلة من التوصيات المتتالية المتزايدة والتي يطبعها الصندوق بطابعه، طابع الضرورة والإسراع، حتى إن أتت من غير دواليبه الرسمية. نحن بالطبع لا نرى أي مانع في الإستشارة ولكن يبدو لنا أن الأمر حين يتعلق بمستقبل بلد بعينه وبما فيه من متغيرات ومن تفاصيل فمن الأجدى لو كان التمشي أكثر متانة و "مؤسساتية".

وفي النهاية لسنا ندري كيف يجب أن نقرأ ما يقوله الصندوق على وجه الإجمال من أن ميزان المخاطر في تونس لا يزال مائلا نحو الجانب السلبي: "إن كفة التطورات السلبية هي الأرجح في ميزان المخاطر... وقد تؤدي زيادة التشديد والتقلبات في الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة تكاليف الإقتراض، مما يزيد من المخاوف القائمة بشأن استمرارية أوضاع المالية العامة ويُلقي بالأعباء على الميزانيات العمومية للبنوك ويضعف نشاط القطاع الخاص، وقد يشكّل هذا التشديد تحديا بصفة خاصة للبلدان التي لديها احتياجات تمويلية كبيرة في الأجل القريب."





مريم عمر