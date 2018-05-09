تصدّروا المرتبة الاولى:المستقلـــــون: مفاجأة... وبعد ؟

المستقلون في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيهم من الأحزاب وفق نتائج شبه رسمية أوردتها هيئة الانتخابات أمس، مبدئيا تلعب الظروف كلّها لصالح المستقلين أهمها أنهم بديل مقنع للأحزاب لكن أفقهم مسدود محليا ووطنيا للأسباب التالية.

تونس ـ الشروق:

«القائمات المستقلة حازت على المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية... بنسبة 32.27 بالمائة» هذا ما أكّده عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوش أمس في تصريح لـ(وات) قبل أن يضيف لـ«شمس آف آم» أن النهضة حلّت ثانيا بنسبة 28.64 بالمائة متبوعة بالنداء (20.85 بالمائة) فيما كانت بقية الأحزاب المشاركة على بعد 16 نقطة على الأقل بما أن أفضلها نتيجة وهو التيار الديمقراطي حل رابعا بنسبة 4.19 بالمائة من الأصوات.

هذه النتائج شبه رسمية بما أنها لا تحتاج لأكثر من بعض التثبت والمراجعات غير المؤثرة وهي دليل على تراجع الحضور الحزبي لصالح المستقلين. يكفي أن نشير في هذا المجال إلى أن القائمات المستقلة استأثرت بضعف الأصوات الممنوحة إلى الأحزاب المشاركة مجتمعة إذا استثنينا منها حركتي النهضة والنداء. فممّ استفاد المستقلون في الانتخابات البلدية؟.

المستقل أولى

استفاد المستقلون من سببين مهمين أولهما طبيعة الانتخابات وثانيهما تراجع مكانة الأحزاب:

فالانتخابات البلدية تختلف عن بقية الأنواع، ذلك أن الناخب لا يفاضل بين المترشحين لرئاسة الدولة كلها (الانتخابات الرئاسية) ولا من يمثله من بعيد في سن القوانين ومراقبة الحكومة والامضاء على المعاهدات والمصادقة على القروض (التشريعية) ولا من ينوبه في سن دستور جديد (انتخابات المجلس التأسيسي) بل إنه يفاضل بين الأقدر على حل مشاكله اليومية في محيطه الضيق ولهذا من البديهي أن يتوجه الاهتمام إلى الشخصيات قبل الانتماءات الحزبية.

هذا المعيار الذي يمليه عاملا الكفاءة والقرب تزامن خلال الانتخابات الأخيرة مع تراجع مكانة الأحزاب لدى الناخب، فبعد 7 سنوات ونصف سنة تقريبا من اندلاع الثورة ترسخت خيبة الأمل من الأحزاب فاختار بعض الناخبين مقاطعة الانتخابات واختار شق آخر معاقبة الأحزاب بالتصويت للمستقلين فيما صوت شق ثالث للأحزاب ترسيخا لولائهم الحزبي، ولكن أي فائدة للمستقلين من تقدمهم في الانتخابات.

قائمات غير متحدة

من الناحية النظرية يكون للرابح عددا أكبر من المقاعد في المجلس البلدي تنفع في انتخاب الرئيس والمراكز المؤثرة فضلا عن التحكم في القرارات بالتمرير أو الاعتراض، لكن البون شاسع بين النظري والتطبيقي:

فالكتلة المستقلة يمكن أن تصبح ضعيفة إذا تحالفت ضدها كتلتا حزبين قويين مثل النداء والنهضة، صحيح أن القيادي في نداء تونس، وسام السعيدي، قال أمس «إن الحركة لا تنوي التحالف مع النهضة في المجالس البلدية المنتخبة…»، لكنه لم يغلق باب التحالفات بل أشار إلى أن «هناك امكانية لتشكيل الاغلبية عبر التحالفات الموجودة على غرار الاتحاد المدني والقائمات المستقلة والجبهة الشعبية».

ولعل ما يسهو عنه البعض أن القائمات المستقلة ليست قائمة واحدة متجانسة ومتحدة بل هي قائمات في الدائرة البلدية الواحدة قد يكون الخلاف في ما بينها أكبر من خلاف إحداها مع بعض الأحزاب كما إن بعض القائمات مستقلة شكلا وليس مضمونا أي إنها تتبع في النهاية أحد الأحزاب التي تنافسها.

أفق مغلق

لن يكون للمستقلين حضورا مؤثرا في المجالس البلدية إلا إذا توفرت جملة من الشروط الصعبة أولها أن ينجحوا في إقامة التحالفات في بينهم أو مع بعض الأحزاب، وثانيها أن يحصلوا على مباركة أحزابهم إذا لم يكونوا مستقلين شكلا ومضمونا، وثالثها أن يتعطل التوافق بين الحزبين القويين نسبيا النهضة والنداء، ورابعها أن يكون فوز المستقلين في إحدى الدوائر ساحقا (كما حدث في إحدى دوائر أريانة) بطريقة تريحهم من تحالفات الأحزاب وتحصر المنافسة في ما بينهم.

وحتى لو جرت الرياح بما يشتهي المستقل ونجح في تسيد المشهد المحلي فإن طموحاته تبقى محصورة في جهته دون أن يكتب لها أن تتوسع إلى الشأن الوطني:

لا يمكن للمستقل أن يطمح في رئاسة الجمهورية أو الفوز بمقعد في مجلس نواب الشعب أو الحصول على منصب سياسي أو إداري عال ما لم يكن مدعوما حزبيا وإعلاميا وماليا ففي غياب هذا الثلاثي ستكون أقصى حظوظه أن يشارك في إحدى الانتخابات الوطنية وأن يكتفي بالحصول على أصوات القلة القليلة من معارفه.

نتائج الانتخابات البلدية شبه الرسمية كما أعلن عنها بوحوش أمس

ـ القائمات المستقلة 32.27 %

ـ النهضة 28.64 %

ـ نداء تونس 20.85 %

ـ التيار الديمقراطي 4.19 %

ـ الجبهة الشعبية 3.95 %

ـ الاتحاد المدني 1.77 %

ـ مشروع تونس 1.44 %

ـ الحزب الدستوري الحر 1.38 %

ـ حراك تونس الإرادة 1.33 %

ـ حركة الشعب 1.33 %

ـ حزب آفاق 1.06 %

ـ بقية المترشحين دون الـ1 %

عادل العوني