قادا الدحيل والوكرة لمنصة التتويج.. ثابت محفوظ يؤكد النجاح... والقفصي يكسب الرهان

ككل موسم تأتينا اخبار سارة من قطر تتمثل في تتويج سفراء كرة اليد التونسية هناك حيث كان الامتياز هذا الموسم للمدرب ثابت محفوظ والكفاءات التونسية التي تعمل معه في الدحيل.

وقاد محفوظ الدحيل للحصول على ثلاثية وهي بطولة قطر وكأس قطر وكأس الاتحاد القطري ويعمل في صفوف الاطار الفني لنادي الدحيل المدرب المساعد والمدير الفني رياض بن عزيزة والمعد البدني نبيل الضاوي ويذكر ايضا ان لاعب الترجي السابق جابر اليحياوي ينشط في صفوف هذا الفريق وساهم بقسط كبير في تتويجات الدحيل.

القفصي بتشكيلة تونسية

قاد المدرب يامن القفصي فريقه الجديد نادي الوكرة للفوز باللقب الاغلى في قطر وهو كأس الامير وذلك بعد فوزه على نادي قطر في النهائي بنتيجة 27 - 22 وهذه المرة الاولى التي يحصد فيها الوكرة لقب اغلى الكؤوس.

ويضم نادي الوكرة عديد اللاعبين التونسيين على غرار محمود الغربي ومحمد التاجوري وسامي ياسين ونضال عيسي وأمين خذيرة وريان العريبي.

وقد حقق سفراء اليد التونسية نقلة نوعية في تاريخ الوكرة الذي بقي لسنوات دون تتويجات.





منير الزوابي