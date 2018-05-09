قادا الدحيل والوكرة لمنصة التتويج.. ثابت محفوظ يؤكد النجاح... والقفصي يكسب الرهان

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ككل موسم تأتينا اخبار سارة من قطر تتمثل في تتويج سفراء كرة اليد التونسية هناك حيث كان الامتياز هذا الموسم للمدرب ثابت محفوظ والكفاءات التونسية التي تعمل معه في الدحيل.
وقاد محفوظ الدحيل للحصول على ثلاثية وهي بطولة قطر وكأس قطر وكأس الاتحاد القطري ويعمل في صفوف الاطار الفني لنادي الدحيل المدرب المساعد والمدير الفني رياض بن عزيزة والمعد البدني نبيل الضاوي ويذكر ايضا ان لاعب الترجي السابق جابر اليحياوي ينشط في صفوف هذا الفريق وساهم بقسط كبير في تتويجات الدحيل.
القفصي بتشكيلة تونسية
قاد المدرب يامن القفصي فريقه الجديد نادي الوكرة للفوز باللقب الاغلى في قطر وهو كأس الامير وذلك بعد فوزه على نادي قطر في النهائي بنتيجة 27 - 22 وهذه المرة الاولى التي يحصد فيها الوكرة لقب اغلى الكؤوس.
ويضم نادي الوكرة عديد اللاعبين التونسيين على غرار محمود الغربي ومحمد التاجوري وسامي ياسين ونضال عيسي وأمين خذيرة وريان العريبي.
وقد حقق سفراء اليد التونسية نقلة نوعية في تاريخ الوكرة الذي بقي لسنوات دون تتويجات.
ككل موسم تأتينا اخبار سارة من قطر تتمثل في تتويج سفراء كرة اليد التونسية هناك حيث كان الامتياز هذا الموسم للمدرب ثابت محفوظ والكفاءات التونسية التي تعمل معه في الدحيل.
وقاد محفوظ الدحيل للحصول على ثلاثية وهي بطولة قطر وكأس قطر وكأس الاتحاد القطري ويعمل في صفوف الاطار الفني لنادي الدحيل المدرب المساعد والمدير الفني رياض بن عزيزة والمعد البدني نبيل الضاوي ويذكر ايضا ان لاعب الترجي السابق جابر اليحياوي ينشط في صفوف هذا الفريق وساهم بقسط كبير في تتويجات الدحيل.
القفصي بتشكيلة تونسية
قاد المدرب يامن القفصي فريقه الجديد نادي الوكرة للفوز باللقب الاغلى في قطر وهو كأس الامير وذلك بعد فوزه على نادي قطر في النهائي بنتيجة 27 - 22 وهذه المرة الاولى التي يحصد فيها الوكرة لقب اغلى الكؤوس.
ويضم نادي الوكرة عديد اللاعبين التونسيين على غرار محمود الغربي ومحمد التاجوري وسامي ياسين ونضال عيسي وأمين خذيرة وريان العريبي.
وقد حقق سفراء اليد التونسية نقلة نوعية في تاريخ الوكرة الذي بقي لسنوات دون تتويجات.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-