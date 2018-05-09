تحاليل «الشروق»:ما بعد الانتخابات البلدية:مشهد سياسيّ جديد يتشكّل؟

وضعت الانتخابات البلدية أوزارها, وبدأت تتّضح أرقامها شبه النهائية للقائمات الفائزة في دوائرها، لتتكشّف معها ملامح المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة على الأقلّ.

تحظى الانتخابات البلدية في الدول الديمقراطية أو بعبارة اوضح في دول الانتقال الديمقراطي بأهمية كبرى, لا فقط لأنّها تعبّر عن تكريس لمبدإ «اللامركزية» و»الحكم المحليّ» بل أيضا لأنّ الانتخابات المحليّة في العمق هي اختبار حقيقي للشعبية السياسية ولشرعيّة التمثيل, وهي امتحان مهم للأحزاب الكبرى لمعرفة الثقل الاقتراعيّ والانتخابي في الدوائر البلدية النائية وشبه المعدمة.

ولانها بهذا المعنى أي أنّها تعبير عن شرعية «الحكم المحليّ» وشعبية الحاكمين في الولايات ومنها تحديدا تلك الولايات البعيدة عن المركز, فإنّها بمثابة «الانتخابات البرلمانية» الحقيقيّة بل لعلها كذلك فعلا.

وفي السياق التونسيّ, يكتنف الاستحقاق البلديّ جدوى وأهمية بالغتين، لعدّة اعتبارات منها تلك المتعلقة بالحكم المحلي وتلك المرتبطة بشكل النظام السياسيّ الجديد.

فمن الواضح انّ الانتخابات البلدية جاءت في سياق تجاذب دستوري واضح بين أنصار النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وهو تجاذب من البيّن انّ الكلمة الفصل فيه ليست لمنطق الدستور بقدر ماهي موكولة لمنطق السلطة وللحكم في البلاد، وهو نمط سياسيّ غلب عليه الفرد الحاكم في قرطاج على الجماعة النيابية في باردو.

وطالما أنّ النظام السياسيّ يتجّه شيئا فشيئا نحو اعتماد الخيار الرئاسيّ بفعل التجربة والتأريخ السياسيّ, فإنّه ليس هناك أفضل من «توزيع» السلطة التشريعية على البلديات والولايات, وتحويل البرلمان المركزي إلى برلمانات عديدة تتجاوز ال350 مجلسا تشريعيا مصغّرا.

هكذا يتحوّل الرهان السياسي والدستوري من الانتخابات البلدية بمنأى عن أعداد المقاعد وعن شعبية الأحزاب...وهكذا أيضا تتحوّل طبيعة الحكم من «شبه رئاسي في قرطاج وشبه برلماني في باردو»، إلى «رئاسي في قرطاج (المركز)، وبرلماني في الجهات في معادلة «تزاوج بين التاريخ السياسي لتونس القائم على الرئاسيّ وبين متطلبات الثورة الكامنة أساسا في التشاركية الفعلية... وهي معادلة تفرضها الطبيعة والتجربة والعادات السياسية والحقيقة الإجرائية حتّى وإن كانت مخالفة لمنظور الدستور أو لبعض نصوصه.

بهذا المعنى، تكون تونس قد انحازت طبيعيا للنموذج الفرنسي في الحكم المركزي والمحليّ عن النماذج الأخرى التي يغلب فيها البرلمان على الرئاسة.

فالنموذج الفرنسيّ الذي تتمركز فيه الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والإجرائية في يد الرئيس، وتتوزّع فيه السلطات المحلية على المجالس البلديّة بشكل ديمقراطي وفعّال، قد يكون الأقرب على الانسحاب على تونس بعد إتمام الانتخابات البلدية.

نموذج «الرئاسي في قرطاج والبرلماني في الجهات» لا شكّ أنه سيزداد وضوحا وجلاء بمجرّد الإنتهاء من وثيقة قرطاج2 ,ومع ما قد تستدعيه من تغييرات جزئية أو كلية في جسم حكومة السيد يوسف الشاهد، إلى حين الوصول إلى حلول موعد الانتخابات الرئاسية في 2019 والتي ستفتح النقاش العميق حول صلاحيات الرئيس والبرلمان في زمن «برلمانات الجهات»...

النتيجة الحاصلة اليوم في المجالس البلديّة تؤكّد, عدّة نتائج لعلّ أهمّها أنّ «النهضة والنداء» لا يزالان الرقمين الاساسيين في المعادلة التونسية, والأكثر قدرة على التمثيل في الدوائر الانتخابية البعيدة والنائية على الرغم من خسارتهما لأصوات انتخابية كبيرة مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية.

النتيجة الثانية أنّ حزب النداء خسر من التحالف مع النهضة أكثر مما خسرته النهضة من تحالفها مع النداء, فالأخير خسر وجوها سياسية كثيرة ووازنة وتصدّع على وقع انشقاقات بنيوية وفقد الكثير من خزانه الانتخابي الذي استدرّه في 2014 على وقع عنوان «التصويت الناجع», فيما استفادت النهضة كثيرا من لعب دور «الشريك غير الأساسي» في الحكومة حتّى تنأى بنفسها ولو نسبيا من التنديد والشجب.

النتيجة الثالثة, أنّ النداء والنهضة وعلى الرغم من تراجع «رصيدهما» الانتخابي إلا أنهما سيستمران في الحكم التوافقيّ, فالنهضة لا تحتمل أن تكون خارج الحكم المحليّ, والنداء لن يجد معاضدا لسياساته أكثر من النهضة, إلا أنّ الأكيد أنّ النداء لن يقبل بتموقع النهضة من خلال مواصلتها وضع ساق في السلطة وأخرى في المعارضة.

النتيجة الرابعة أنّ التوازن الحقيقي في المشهد السياسي التونسي لم يعد بين النهضة والنداء، بل ما بين «النهضة والنداء» من جهة و»المستقلين» من جهة أخرى, لاسيما وأنّهم حققوا نتائج مفاجئة في الاستحقاق البلدي وحصلوا على المرتبة الاولى.

وعليه قد يكون من المبكر رسم صورة جديدة للمشهد السياسي الا ان المعطى الأكيد ان ثمة واقعا جديدا بدأ يتشكل بمكونين أساسيين هما «النهضة» و»نداء تونس» لكن ايضا وخصوصا بمكون جديد ولاعب سياسي صاعد لا شك أنه سيكون محددا بارزا في قواعد اللعبة الديمقراطية ونعني به المستقلين، اضافة الى التيار الوطني الديمقراطي الذي فرض نفسه لاعبا مهما في الخارطة السياسية.

في المحصلة يمكن القول انها انتخابات استثنائية بنتائجها ومآلاتها وبالأخص في ما يمكن ان تمهد له من إعادة تشكيل للمشهد السياسي في أفق الانتخابات البرلمانية والرئاسيّة القادمة, وذلك إما باستمرار انحسار الكتل «التقليدية» في وجه صعود وجوه مستقلة إلى مراحل متقدمة من السباق الانتخابي, وإما أن تبدأ النهضة والنداء في مراجعة حقيقية لأدائهما وأدوارهما السياسية والاجتماعية.

الأكيد أنّ تونس مقبلة على تغيّرات عديدة وكبيرة، والأكيد انّ تونس ما بعد الانتخابات البلدية لن تكون كما قبلها.

بقلم النوري الصل