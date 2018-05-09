نجوم المنتخب يحترفون في رومانيا .. الميساوي وبنور والعلويني في «دينامو» ومقايز في «سي آس أم» بوخارست

علمت «الشروق» ان حارس النادي الافريقي والمنتخب الوطني مكرم الميساوي (37 سنة) امضى عقدا لمدة موسمين مع فريق دينامو بوخاريست الروماني وهذا الفريق يعتبر ضمن افضل 4 فرق في رومانيا ومتحصل على 17 بطولة ويخوض المسابقات الاوروبية بانتظام.

كما علمنا ان هيئة الافريقي قدمت عرضا للميساوي من اجل تجديد عقده لكن قائد الافريقي رفض واصر على الخروج بما انه طالب بالترفيع في قيمة عقده اي العودة لقيمة العقد الذي كان يتقاضاه في فترة رئاسة سليم الرياحي وطبعا الافريقي رفض مطالب الميساوي بما انها لا تتماشى مع ميزانية الفرع.

لا أحد ينكر ان الميساوي قدم الكثير للنادي الافريقي وساهم في تتويجاته وكان «ولد جمعية» باتم معنى الكلمة وهذا ما جعله يحظى بمكانة كبيرة في قلوب احباء الافريقي ولكن كان بامكان مكرم الميساوي ان يرد الجميل للفريق الذي صنع منه نجما ويكون خروجه مشرفا بان يقدم تنازلات ويجدد العقد ويساهم في دعم خزينة النادي بمبلغ مالي معين على عكس كل اللاعبين السابقين الذين غادروا الافريقي دون ان يموّلوا خزينة الفريق ولو بدينار واحد لانهم احترفوا في نهاية عقودهم او قاموا بفسخ الارتباط.

وقد ربما عذرا للميساوي الذي خير الخروج لانه لم يتحصل على مستحقاته المتخلدة بذمة الجمعية ويرغب في تحسين وضعيته المادية قبل ان يعتزل اللعب.

ويذكر أن الميساوي خاض تجربة إحترافية سابقة مع نادي ترومبلي الفرنسي (2005 - 2007)، كما لعب مع جمعية الحمامات في موسم 2008 - 2009.

بنور والعلويني في رومانيا ايضا

التحق الثنائي أمين بنور وكمال العلويني بالفريق الذي انضم اليه مكرم الميساوي وهو دينامو بوخارست وأمضى كل منهما عقدا بموسمين وسيشكلان حتما فريقا قويا ويذكر ان العلويني والميساوي وبنور يجتمعون مجددا في نفس الفريق بعد كانوا لعبوا سابقا في نفس الفترة في النادي الافريقي. بنور كان غادر شومبيري بعد ان تم فسخ عقده والعلويني سيغادر الهلال السعودي بعد نهاية عقده مع الفريق كما نشير الى ان المدرب السابق للمنتخب التونسي سعد افنديتش قريب من تدريب فريق الثلاثي التونسي دينامو بوخارست.

مقايز في CSM بوخارست

أكد مروان مقايز لـ»الشروق» انه امضى عقدا بموسمين مع فريق CSM Bucuresti الروماني الذي يحتل المركز الثاني في البطولة الرومانية مع العلم بان المدرب السابق للترجي ومنتخب الكبريات باولو بيريا كان وراء انتدابه.





منير الزوابي