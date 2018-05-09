اعترف بتهربه من الضرائب .. مورينيو يسعى لتفادي السجن

توصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لاتفاق شفاهي مع النيابة الإسبانية، أقر فيه بذنبه في ارتكاب تهمتين ضد مصلحة الضرائب، وتعهد فيه بسداد غرامة بقيمة 800 ألف أورو لتجنب عقوبة السجن. وقالت مصادر من النيابة إن دفاع المدرب أرسل خطابا للسلطات منذ عدة أيام، اقترح خلاله شروط هذا الاتفاق الذي نشرته امس صحيفة «الموندو». ويحقق القضاء في إذا ما كان مدرب مانشستر يونايتد الحالي قد تلاعب بتقاريره الضريبية، وبالأخص تلك المتعلقة بحقوق صورته حينما كان مدربا لريال مدريد. وأشارت «الموندو» إلى أن مورينيو توصل لاتفاق لفظي مع النيابة، من المتوقع التوقيع عليه خلال الأسابيع المقبلة، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه مصلحة الضرائب حتى الآن.