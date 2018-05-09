اعترف بتهربه من الضرائب .. مورينيو يسعى لتفادي السجن

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توصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لاتفاق شفاهي مع النيابة الإسبانية، أقر فيه بذنبه في ارتكاب تهمتين ضد مصلحة الضرائب، وتعهد فيه بسداد غرامة بقيمة 800 ألف أورو لتجنب عقوبة السجن. وقالت مصادر من النيابة إن دفاع المدرب أرسل خطابا للسلطات منذ عدة أيام، اقترح خلاله شروط هذا الاتفاق الذي نشرته امس صحيفة «الموندو». ويحقق القضاء في إذا ما كان مدرب مانشستر يونايتد الحالي قد تلاعب بتقاريره الضريبية، وبالأخص تلك المتعلقة بحقوق صورته حينما كان مدربا لريال مدريد. وأشارت «الموندو» إلى أن مورينيو توصل لاتفاق لفظي مع النيابة، من المتوقع التوقيع عليه خلال الأسابيع المقبلة، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه مصلحة الضرائب حتى الآن.
توصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لاتفاق شفاهي مع النيابة الإسبانية، أقر فيه بذنبه في ارتكاب تهمتين ضد مصلحة الضرائب، وتعهد فيه بسداد غرامة بقيمة 800 ألف أورو لتجنب عقوبة السجن. وقالت مصادر من النيابة إن دفاع المدرب أرسل خطابا للسلطات منذ عدة أيام، اقترح خلاله شروط هذا الاتفاق الذي نشرته امس صحيفة «الموندو». ويحقق القضاء في إذا ما كان مدرب مانشستر يونايتد الحالي قد تلاعب بتقاريره الضريبية، وبالأخص تلك المتعلقة بحقوق صورته حينما كان مدربا لريال مدريد. وأشارت «الموندو» إلى أن مورينيو توصل لاتفاق لفظي مع النيابة، من المتوقع التوقيع عليه خلال الأسابيع المقبلة، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه مصلحة الضرائب حتى الآن.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-