موعد انتخابي آخر في جوان:معركة رئـــاسة البلديات قـــادمة

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تونس ـ الشروق:
ما يزال هناك الكثير من الوقت حتى تستلم المجالس البلدية الجديدة مهامها بصفة رسميّة، فبعد الإعلان عن النتائج الأولية والمنتظر الانتهاء منها اليوم الاربعاء حسب ما أعلنته هيئة الانتخابات سيكون هناك مجال للطعون ودراسة الهيئة لمختلف التجاوزات المسجلة قبل الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية بداية من 11 جوان القادم.
وتنفيذا للاحكام القانونيّة يتم تركيز المجالس البلدية في غضون الاسابيع الثلاثة اللاحقة أي 21 يوما، وجاء في النص القانوني: طريقة إنتخاب رئيس البلدية: في غضون 21 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية، يستدعي والي الجهة أعضاء القائمات الفائزة، لعقد جلسة في مقر البلدية، يترأسها الأكبر سنا من غير المترشحين لرئاسة البلدية.
ويعلن رسميا عن فتح باب الترشح لرئاسة الدائرة البلدية. ويحق لجميع رؤساء القائمات الترشح، أي أن الترشح لرئاسة المجلس البلدي ليس حكرا على رئيس القائمة المتحصلة على أغلب الأصوات، في حين لا يمكن لأعضاء القائمة الترشّح. ولا يكون فوز المترشّح لرئاسة البلدية، بالنسبية وإنما بحصوله على الأغلبية المطلقة أي 50 زائد واحد من جملة عدد أعضاء المجلس البلدي. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية في الجلسة نفسها، يتقدم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى، ويفوز برئاسة البلدية الذي يتحصل على أكثر أصوات. أما في حالة تساوي الأصوات بين المترشحين، فإنه يتم تغليب الأصغر سنا.
وفي هذا السياق يؤكد استاذ القانون العام رابح الخرايفي للشروق بداية الصراع داخل المجالس المنتخبة حول رئاسة البلديات حالة بحالة مشيرا الى أن التوافق بين الحزبين الاكثر تمثيلا حركة النهضة ونداء تونس سيكون المحدد الرئيسي لطبيعة هذه المجالس.
وشدد الخرايفي على لجوء الحزبين الى التوافق المتبادل في توزيع رؤساء البلديات بينهما حيث يسمح تواجدهما معا في مجلس بلدي وحيد الى تغليب الموقف على باقي المستقلين وعدد من الأحزاب الممثلة في أغلب البلديات عدا بعض الحالات.
تونس ـ الشروق:
ما يزال هناك الكثير من الوقت حتى تستلم المجالس البلدية الجديدة مهامها بصفة رسميّة، فبعد الإعلان عن النتائج الأولية والمنتظر الانتهاء منها اليوم الاربعاء حسب ما أعلنته هيئة الانتخابات سيكون هناك مجال للطعون ودراسة الهيئة لمختلف التجاوزات المسجلة قبل الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية بداية من 11 جوان القادم.
وتنفيذا للاحكام القانونيّة يتم تركيز المجالس البلدية في غضون الاسابيع الثلاثة اللاحقة أي 21 يوما، وجاء في النص القانوني: طريقة إنتخاب رئيس البلدية: في غضون 21 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية، يستدعي والي الجهة أعضاء القائمات الفائزة، لعقد جلسة في مقر البلدية، يترأسها الأكبر سنا من غير المترشحين لرئاسة البلدية.
ويعلن رسميا عن فتح باب الترشح لرئاسة الدائرة البلدية. ويحق لجميع رؤساء القائمات الترشح، أي أن الترشح لرئاسة المجلس البلدي ليس حكرا على رئيس القائمة المتحصلة على أغلب الأصوات، في حين لا يمكن لأعضاء القائمة الترشّح. ولا يكون فوز المترشّح لرئاسة البلدية، بالنسبية وإنما بحصوله على الأغلبية المطلقة أي 50 زائد واحد من جملة عدد أعضاء المجلس البلدي. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية في الجلسة نفسها، يتقدم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى، ويفوز برئاسة البلدية الذي يتحصل على أكثر أصوات. أما في حالة تساوي الأصوات بين المترشحين، فإنه يتم تغليب الأصغر سنا.
وفي هذا السياق يؤكد استاذ القانون العام رابح الخرايفي للشروق بداية الصراع داخل المجالس المنتخبة حول رئاسة البلديات حالة بحالة مشيرا الى أن التوافق بين الحزبين الاكثر تمثيلا حركة النهضة ونداء تونس سيكون المحدد الرئيسي لطبيعة هذه المجالس.
وشدد الخرايفي على لجوء الحزبين الى التوافق المتبادل في توزيع رؤساء البلديات بينهما حيث يسمح تواجدهما معا في مجلس بلدي وحيد الى تغليب الموقف على باقي المستقلين وعدد من الأحزاب الممثلة في أغلب البلديات عدا بعض الحالات.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-