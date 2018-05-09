موعد انتخابي آخر في جوان:معركة رئـــاسة البلديات قـــادمة

تونس ـ الشروق:

ما يزال هناك الكثير من الوقت حتى تستلم المجالس البلدية الجديدة مهامها بصفة رسميّة، فبعد الإعلان عن النتائج الأولية والمنتظر الانتهاء منها اليوم الاربعاء حسب ما أعلنته هيئة الانتخابات سيكون هناك مجال للطعون ودراسة الهيئة لمختلف التجاوزات المسجلة قبل الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية بداية من 11 جوان القادم.

وتنفيذا للاحكام القانونيّة يتم تركيز المجالس البلدية في غضون الاسابيع الثلاثة اللاحقة أي 21 يوما، وجاء في النص القانوني: طريقة إنتخاب رئيس البلدية: في غضون 21 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية، يستدعي والي الجهة أعضاء القائمات الفائزة، لعقد جلسة في مقر البلدية، يترأسها الأكبر سنا من غير المترشحين لرئاسة البلدية.

ويعلن رسميا عن فتح باب الترشح لرئاسة الدائرة البلدية. ويحق لجميع رؤساء القائمات الترشح، أي أن الترشح لرئاسة المجلس البلدي ليس حكرا على رئيس القائمة المتحصلة على أغلب الأصوات، في حين لا يمكن لأعضاء القائمة الترشّح. ولا يكون فوز المترشّح لرئاسة البلدية، بالنسبية وإنما بحصوله على الأغلبية المطلقة أي 50 زائد واحد من جملة عدد أعضاء المجلس البلدي. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية في الجلسة نفسها، يتقدم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى، ويفوز برئاسة البلدية الذي يتحصل على أكثر أصوات. أما في حالة تساوي الأصوات بين المترشحين، فإنه يتم تغليب الأصغر سنا.

وفي هذا السياق يؤكد استاذ القانون العام رابح الخرايفي للشروق بداية الصراع داخل المجالس المنتخبة حول رئاسة البلديات حالة بحالة مشيرا الى أن التوافق بين الحزبين الاكثر تمثيلا حركة النهضة ونداء تونس سيكون المحدد الرئيسي لطبيعة هذه المجالس.

وشدد الخرايفي على لجوء الحزبين الى التوافق المتبادل في توزيع رؤساء البلديات بينهما حيث يسمح تواجدهما معا في مجلس بلدي وحيد الى تغليب الموقف على باقي المستقلين وعدد من الأحزاب الممثلة في أغلب البلديات عدا بعض الحالات.

اشرف الرياحي