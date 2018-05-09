قبل 48 ساعة من مباراة الترجي .. .إضراب العادة في الشبيبة... ثم عودة جماعية

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مسلسل إضرابات الشبيبة تواصل حتى آخر جولة من البطولة حيث رفض اللاعبون أول أمس إجراء الحصة التدريبية واشترطوا حضور رئيس الجمعية حافظ العلاني أو رئيس الفرع عادل السبوعي لفك الإضراب مطالبين بصرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الجمعية خاصة وانهم لم يتحصلوا على رواتب ثلاثة أشهر (فيفري - مارس - افريل 2018 ) الى جانب ما لا يقل عن 5 الاف دينار منح فوز و القسط الثاني والثالث من من الإنتاج كما ان بعض اللاعببن لم يتحصلوا على القسط الأول.
وقد انتظر اللاعبون قدوم أحد المسؤولين في الهيئة للتفاوض والاتفاق معهم بتمكينهم على الأقل من راتب شهر فيفري خاصة وان شهر رمضان الكريم على الأبواب وجميع اللاعبين لهم التزاماتهم الشخصية والعائلية لكن ذلم لم يحدث وقد تدخلت بعض الاطراف المؤثرة لاقناعهم بمباشرة التمارين خاصة وان 48 ساعة تفصل الفريق عن التنقل إلى العاصمة لمواجهة فريق باب سويقة في إطار الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية.
عودة جماعية
وبالفعل سجلت تحضيرات الشبيبة إستعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي غدا الخميس عودة جميع اللاعبين الذين قاطعوا التمارين احتجاجا على مماطلة الهيئة بخصوص صرف مستحقاتهم المالية على غرار الحارس علي القلعي والمدافع رامي بوشنيبة وسليم باشا وأمين عباس ومصعب ساسي وياسين الصالحي والثنائي الغيني « أبو بكر سيلا « و»الخليل تراوري « والمهاجم الكامروني « كريستوفر ماندوقا « كما استأنف متوسط الميدان صبري العماري التمارين مع المجموعة بعد غياب طويل لأسباب صحية الا أن التعويل على هؤلاء اللاعبين من عدمه رهين جاهزيتهم وتبقى الكلمة الأخيرة للمدرب نجيب خواجة.
عروض لدربال
البصمة التي تركها المدرب عامر دربال في خطة مدير رياضي في الشبيبة جعلت هذا الفني يدخل في اتصالات متقدمة مع ناديين عربيين من خارج حدود الوطن وهما نادي طرابلس اللبناني الذي يحتل وسط الترتيب في الدرجة الأولى اللبنانية ونادي النصر العماني وحسب مصادر «الشروق» فإن المفاوضات إيجابية في انتظار اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة القادمة.
مسلسل إضرابات الشبيبة تواصل حتى آخر جولة من البطولة حيث رفض اللاعبون أول أمس إجراء الحصة التدريبية واشترطوا حضور رئيس الجمعية حافظ العلاني أو رئيس الفرع عادل السبوعي لفك الإضراب مطالبين بصرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الجمعية خاصة وانهم لم يتحصلوا على رواتب ثلاثة أشهر (فيفري - مارس - افريل 2018 ) الى جانب ما لا يقل عن 5 الاف دينار منح فوز و القسط الثاني والثالث من من الإنتاج كما ان بعض اللاعببن لم يتحصلوا على القسط الأول.
وقد انتظر اللاعبون قدوم أحد المسؤولين في الهيئة للتفاوض والاتفاق معهم بتمكينهم على الأقل من راتب شهر فيفري خاصة وان شهر رمضان الكريم على الأبواب وجميع اللاعبين لهم التزاماتهم الشخصية والعائلية لكن ذلم لم يحدث وقد تدخلت بعض الاطراف المؤثرة لاقناعهم بمباشرة التمارين خاصة وان 48 ساعة تفصل الفريق عن التنقل إلى العاصمة لمواجهة فريق باب سويقة في إطار الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية.
عودة جماعية
وبالفعل سجلت تحضيرات الشبيبة إستعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي غدا الخميس عودة جميع اللاعبين الذين قاطعوا التمارين احتجاجا على مماطلة الهيئة بخصوص صرف مستحقاتهم المالية على غرار الحارس علي القلعي والمدافع رامي بوشنيبة وسليم باشا وأمين عباس ومصعب ساسي وياسين الصالحي والثنائي الغيني « أبو بكر سيلا « و»الخليل تراوري « والمهاجم الكامروني « كريستوفر ماندوقا « كما استأنف متوسط الميدان صبري العماري التمارين مع المجموعة بعد غياب طويل لأسباب صحية الا أن التعويل على هؤلاء اللاعبين من عدمه رهين جاهزيتهم وتبقى الكلمة الأخيرة للمدرب نجيب خواجة.
عروض لدربال
البصمة التي تركها المدرب عامر دربال في خطة مدير رياضي في الشبيبة جعلت هذا الفني يدخل في اتصالات متقدمة مع ناديين عربيين من خارج حدود الوطن وهما نادي طرابلس اللبناني الذي يحتل وسط الترتيب في الدرجة الأولى اللبنانية ونادي النصر العماني وحسب مصادر «الشروق» فإن المفاوضات إيجابية في انتظار اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة القادمة.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-