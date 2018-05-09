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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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قبل 48 ساعة من مباراة الترجي .. .إضراب العادة في الشبيبة... ثم عودة جماعية
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كرة القدم
قبل 48 ساعة من مباراة الترجي .. .إضراب العادة في الشبيبة... ثم عودة جماعية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

مسلسل إضرابات الشبيبة تواصل حتى آخر جولة من البطولة حيث رفض اللاعبون أول أمس إجراء الحصة التدريبية واشترطوا حضور رئيس الجمعية حافظ العلاني أو رئيس الفرع عادل السبوعي لفك الإضراب مطالبين بصرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الجمعية خاصة وانهم لم يتحصلوا على رواتب ثلاثة أشهر (فيفري - مارس - افريل 2018 ) الى جانب ما لا يقل عن 5 الاف دينار منح فوز و القسط الثاني والثالث من من الإنتاج كما ان بعض اللاعببن لم يتحصلوا على القسط الأول.
وقد انتظر اللاعبون قدوم أحد المسؤولين في الهيئة للتفاوض والاتفاق معهم بتمكينهم على الأقل من راتب شهر فيفري خاصة وان شهر رمضان الكريم على الأبواب وجميع اللاعبين لهم التزاماتهم الشخصية والعائلية لكن ذلم لم يحدث وقد تدخلت بعض الاطراف المؤثرة لاقناعهم بمباشرة التمارين خاصة وان 48 ساعة تفصل الفريق عن التنقل إلى العاصمة لمواجهة فريق باب سويقة في إطار الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية.
عودة جماعية
وبالفعل سجلت تحضيرات الشبيبة إستعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي غدا الخميس عودة جميع اللاعبين الذين قاطعوا التمارين احتجاجا على مماطلة الهيئة بخصوص صرف مستحقاتهم المالية على غرار الحارس علي القلعي والمدافع رامي بوشنيبة وسليم باشا وأمين عباس ومصعب ساسي وياسين الصالحي والثنائي الغيني « أبو بكر سيلا « و»الخليل تراوري « والمهاجم الكامروني « كريستوفر ماندوقا « كما استأنف متوسط الميدان صبري العماري التمارين مع المجموعة بعد غياب طويل لأسباب صحية الا أن التعويل على هؤلاء اللاعبين من عدمه رهين جاهزيتهم وتبقى الكلمة الأخيرة للمدرب نجيب خواجة.
عروض لدربال
البصمة التي تركها المدرب عامر دربال في خطة مدير رياضي في الشبيبة جعلت هذا الفني يدخل في اتصالات متقدمة مع ناديين عربيين من خارج حدود الوطن وهما نادي طرابلس اللبناني الذي يحتل وسط الترتيب في الدرجة الأولى اللبنانية ونادي النصر العماني وحسب مصادر «الشروق» فإن المفاوضات إيجابية في انتظار اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة القادمة.

رضا العلويني
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كرة القدم
قبل 48 ساعة من مباراة الترجي .. .إضراب العادة في الشبيبة... ثم عودة جماعية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

مسلسل إضرابات الشبيبة تواصل حتى آخر جولة من البطولة حيث رفض اللاعبون أول أمس إجراء الحصة التدريبية واشترطوا حضور رئيس الجمعية حافظ العلاني أو رئيس الفرع عادل السبوعي لفك الإضراب مطالبين بصرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الجمعية خاصة وانهم لم يتحصلوا على رواتب ثلاثة أشهر (فيفري - مارس - افريل 2018 ) الى جانب ما لا يقل عن 5 الاف دينار منح فوز و القسط الثاني والثالث من من الإنتاج كما ان بعض اللاعببن لم يتحصلوا على القسط الأول.
وقد انتظر اللاعبون قدوم أحد المسؤولين في الهيئة للتفاوض والاتفاق معهم بتمكينهم على الأقل من راتب شهر فيفري خاصة وان شهر رمضان الكريم على الأبواب وجميع اللاعبين لهم التزاماتهم الشخصية والعائلية لكن ذلم لم يحدث وقد تدخلت بعض الاطراف المؤثرة لاقناعهم بمباشرة التمارين خاصة وان 48 ساعة تفصل الفريق عن التنقل إلى العاصمة لمواجهة فريق باب سويقة في إطار الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية.
عودة جماعية
وبالفعل سجلت تحضيرات الشبيبة إستعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي غدا الخميس عودة جميع اللاعبين الذين قاطعوا التمارين احتجاجا على مماطلة الهيئة بخصوص صرف مستحقاتهم المالية على غرار الحارس علي القلعي والمدافع رامي بوشنيبة وسليم باشا وأمين عباس ومصعب ساسي وياسين الصالحي والثنائي الغيني « أبو بكر سيلا « و»الخليل تراوري « والمهاجم الكامروني « كريستوفر ماندوقا « كما استأنف متوسط الميدان صبري العماري التمارين مع المجموعة بعد غياب طويل لأسباب صحية الا أن التعويل على هؤلاء اللاعبين من عدمه رهين جاهزيتهم وتبقى الكلمة الأخيرة للمدرب نجيب خواجة.
عروض لدربال
البصمة التي تركها المدرب عامر دربال في خطة مدير رياضي في الشبيبة جعلت هذا الفني يدخل في اتصالات متقدمة مع ناديين عربيين من خارج حدود الوطن وهما نادي طرابلس اللبناني الذي يحتل وسط الترتيب في الدرجة الأولى اللبنانية ونادي النصر العماني وحسب مصادر «الشروق» فإن المفاوضات إيجابية في انتظار اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة القادمة.

رضا العلويني
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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