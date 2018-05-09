هل تتخلى عبد الرحيم لفائدة «إيدير» مقابل توزيرها في الحكومة القادمة؟

تونس ـ الشروق:

لم تستبعد معطيات متوفّرة لـ«الشروق» امكانية تخلّي رئيسة قائمة النهضة لبلدية تونس سعاد عبد الرحيم عن مشيخة مدينة تونس لفائدة رئيس قائمة نداء تونس كمال إيدير مقابل توزيرها في الحكومة القادمة.

وتؤكّد المعطيات المتوفّرة وجود مفاوضات واتصالات بين حزبي النهضة ونداء تونس، محورها «مشيخة» مدينة تونس في ظلّ فوز قائمتي الحزبين بأغلبية المقاعد ببلدية تونس.

وحسب ذات المعطيات، فإن سعاد عبدالرحيم فوّضت حركة النهضة بخصوص الاتصالات مع نداء تونس في ظل توافق الحزبين على مواصلة التحالف بينهما.

ومن غير المستبعد «تخلّي» عبد الرحيم عن تمسّكها برئاسة بلدية تونس لفائدة كمال إيدير وذلك في صورة حصولها على حقيبة وزارية خلال التحوير الحكومي المقبل المزمع اجراؤه في الأيام القادمة حسب اتفاق الأطراف المعنية به.





سليم العجرودي