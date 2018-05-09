خبار مستقبل قابس.. الجلســـــة العامــــة قبل 8 جويليــــــة

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يتحول فريق مستقبل قابس اليوم الى العاصمة استعدادا لمواجهة النادي البنزرتي غدا بملعب المنزه في لقاء لحساب الجولة الختامية للبطولة وهو لقاء سيخوضه أبناء القصري منقوصين من عدد من الركائز بعد الغيابات العديدة خلال الحصص التمرينية للأسبوع الفارط.
قبل 8 جويلية
من جهة أخرى وعلى المستوى الإداري لا يعرف تحديدا هل ان غسان المرزوقي سيغادر رسميا رئاسة الفريق أم سيواصل مهامه لكن الثابت حسب الكاتب العام نبيل بيداني أن الجلسة العامة سواء تقييمية أم انتخابية لن تتجاوز تاريخ 8 جويلية لفسح المجال أمام الهيئة لتحضير الموسم القادم في متسع من الوقت.
احتفالات منتظرة
في جانب آخر يعمل رئيس لجنة الأحباء نهاد بن حميدة بعد تلقيه الضوء الأخضر من الهيئة على اعداد برنامج احتفالات الجليزة بأربعينيتها والذي يتمنى الجميع ان يكون في مستوى الحدث.
يتحول فريق مستقبل قابس اليوم الى العاصمة استعدادا لمواجهة النادي البنزرتي غدا بملعب المنزه في لقاء لحساب الجولة الختامية للبطولة وهو لقاء سيخوضه أبناء القصري منقوصين من عدد من الركائز بعد الغيابات العديدة خلال الحصص التمرينية للأسبوع الفارط.
قبل 8 جويلية
من جهة أخرى وعلى المستوى الإداري لا يعرف تحديدا هل ان غسان المرزوقي سيغادر رسميا رئاسة الفريق أم سيواصل مهامه لكن الثابت حسب الكاتب العام نبيل بيداني أن الجلسة العامة سواء تقييمية أم انتخابية لن تتجاوز تاريخ 8 جويلية لفسح المجال أمام الهيئة لتحضير الموسم القادم في متسع من الوقت.
احتفالات منتظرة
في جانب آخر يعمل رئيس لجنة الأحباء نهاد بن حميدة بعد تلقيه الضوء الأخضر من الهيئة على اعداد برنامج احتفالات الجليزة بأربعينيتها والذي يتمنى الجميع ان يكون في مستوى الحدث.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-