خبار مستقبل قابس.. الجلســـــة العامــــة قبل 8 جويليــــــة

يتحول فريق مستقبل قابس اليوم الى العاصمة استعدادا لمواجهة النادي البنزرتي غدا بملعب المنزه في لقاء لحساب الجولة الختامية للبطولة وهو لقاء سيخوضه أبناء القصري منقوصين من عدد من الركائز بعد الغيابات العديدة خلال الحصص التمرينية للأسبوع الفارط.

قبل 8 جويلية

من جهة أخرى وعلى المستوى الإداري لا يعرف تحديدا هل ان غسان المرزوقي سيغادر رسميا رئاسة الفريق أم سيواصل مهامه لكن الثابت حسب الكاتب العام نبيل بيداني أن الجلسة العامة سواء تقييمية أم انتخابية لن تتجاوز تاريخ 8 جويلية لفسح المجال أمام الهيئة لتحضير الموسم القادم في متسع من الوقت.

احتفالات منتظرة

في جانب آخر يعمل رئيس لجنة الأحباء نهاد بن حميدة بعد تلقيه الضوء الأخضر من الهيئة على اعداد برنامج احتفالات الجليزة بأربعينيتها والذي يتمنى الجميع ان يكون في مستوى الحدث.





رؤوف عزيز