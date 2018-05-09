المفاوضات بين النداء والنهضة انطلقت:هل بدأت معركة رئاسة بلدية تونس؟

بالرغم من فوز قائمة حركة النهضة باغلبية الاصوات في بلدية تونس الاّ ان عدد المقاعد التي تحصلت عليها لا يمكنها من «الاغلبية المطلقة» وبالتالي فان منصب رئيس المجلس البلدي مازال محل نقاش الى الان .

تونس ـ الشروق:

تحصلت حركة النهضة على اغلبية المقاعد في المجلس البلدي لبلدية تونس وكان نصيبها بعد اعلان نتائج الانتخابات البلدية على 21 مقعدا في حين تحصلت قائمة حركة نداء تونس على 17 مقعدا ثم قائمة التيار الديمقراطي تحصلت على 8 مقاعد ثم قائمة الاتحاد المدني تحصلت على 6 مقاعد في حين تحصلت القائمة المستقلة «مدينتي تونس» على 4 مقاعد وقائمة الجبهة الشعبية على 4 مقاعد.

شيخ المدينة

منذ اعلان النتائج كثر الحديث عن الشخصية التي ستترأس البلدية وتصبح "شيخ المدينة " فبالرغم من ان النهضة فازت بالاغلبية الا انها تفتقد للاغلبية التي تمكنها من ترؤس المجلس البلدي بشكل آلي، هذا المعطى يفرض عليها ضرورة البحث عن توافقات واتفاقات تضمن لها اغلبية خمسين زائد واحد. بحث النهضة عن التوافق يجعل من نداء تونس الحليف الاستراتيجي للنهضة وجهتها الاولى، وهو ما حدث فعلا فالساعات التي تلت مباشرة الاعلان عن النتائج كانت مساحة لنقاشات ومشاورات في كواليس الحزبين في هذا الملف، لكن التعاطي مع هذا الملف لم يسر فقط في سياق تمكين رئيسة قائمة حركة النهضة سعاد عبد الرحيم من قيادة البلدية بل اتخذ مسارا عكسيا حيث طالب النداء بدعم النهضة ليكون مرشحه ورئيس قائمة الحزب كمال ايدير رئيسا للبلدية .

مشاورات

هذه المشاورات سارت بالتوازي مع بعض التصريحات التي تؤكد ان كمال ايدير هو من سيتولى قيادة البلدية ويكون "شيخا لمدينة " حتى ان القيادي في النداء وسام السعيدي، قال ان كمال ايدير سيكون شيخ مدينة تونس وان النداء لن يتحالف مع النهضة بل سيتحالف مع الفائزين الاخرين مثل الاتحاد المدني والقائمات المستقلة والجبهة الشعبية .

الترشح للرئاسة

اما رؤساء باقي القائمات فهم معنيون بالترشح لرئاسة المجلس البلدي قانونا، لكن حسابيا يستحيل فوزهم خارج دعم النهضة والنداء .و الجدير بالذكر ان الفصل 117 من القانون الانتخابي وتحديدا في فقرته الخامسة ينص على ان رئيس المجلس البلدي « يتم انتخابه انتخابانزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات.وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظّم دورة ثانية، يتقدّم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات.وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتمّ تغليب الأصغر سنا.»

رؤساء القائمات

رؤساء القائمات الفائزة في بلدية تونس هم سعاد عبد الرحيم عن حركة النهضة وكمال إيدير عن حركة نداء تونس وأحمد بوعزي عن التيار الديمقراطي مهدي الرباعي عن الإتحاد المدني ومحمد منير بن ميلاد عن مدينتي تونس ولطفي بن عيسى عن الجبهة الشعبية.

سرحان الشيخاوي