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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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أخبار النادي الافريقي.. غضب من غلاء تذاكر «الفينال»
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كرة القدم
أخبار النادي الافريقي.. غضب من غلاء تذاكر «الفينال»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

ينهي النادي الإفريقي صباح اليوم تحضيراته لمباراة الكلاسيكو التي ستجمعه يوم غد بالنادي الرياضي الصفاقسي على أرضية ملعب الطيب المهيري.
مباراة لا تبدو سهلة رغم أن السي أس أس انهزم أمام الترجي والنجم في صفاقس بالذات فنادي عاصمة الجنوب يأمل في أن ينهي موسمه بانتصار يحفظ ماء وجهه في موسم كان فاشلا للغاية.
الإطار الفني سعى طيلة الأيام الماضية لإعداد المجموعة على الصعيدين البدني والتكتيكي للنجاح في لقاء الغد كما ركز كمال القلصي ومعاونوه على ضرورة أن يحافظ اللاعبون على ثباتهم في الملعب للعودة بنقاط الفوز دون التركيز على لقاء النجم الساحلي في بن قردان.
هل يغيّر القلصي؟
بين الخميس والأحد سيخوض النادي الإفريقي مواجهتي كلاسيكو الأولى في المهيري أمام النادي الصفاقسي والثانية في رادس ضد النجم الساحلي.. مباراتان في غضون 4 أيام وبينهما رهانان غاليان الأول يفضي إلى العودة إلى رابطة الأبطال والثاني يرفع حصيلة الكؤوس إلى ثلاثة عشرة لقبا.
وبين المواجهتين لا يملك النادي الإفريقي الرصيد البشري الكافي لخوضهما في نفس المستوى لذلك طرحت في اليومين الأخيرين فكرة إعفاء بعض اللاعبين حفاظا على جاهزيتهم البدنية في لقاء النهائي.
الإفريقي يفكر في حسم المواجهتين وكسب الرهانين وهو ما ترك غموضا بالغا حول كيفية إدارة كمال القلصي للمواجهتين لاسيما وأنه لم يكشف إلى غاية حصة مساء الثلاثاء عن التشكيلة التي ينوي اعتمادها يوم غد.
الرابطة وقدماء اللاعبين
انضمت رابطة أحباء النادي الإفريقي مساء أمس الأول إلى معارضي فكرة تأجيل الجلسة العامة الانتخابية إلى يوم 9 جوان المقبل قبل أن تلتحق بها جمعية قدماء النادي الإفريقي.
الرابطة والقدماء أكدوا في بلاغين منفصلين على ضرورة تطبيق مقررات الجلسة العامة لشهر مارس الماضي وذلك للنأي بالفريق عن أية تجاذبات وصراعات قد تلقي بظلالها على الاستحقاقات الرياضية للفريق بين بطولة وكأس والدوري العربي.
من جهتها يفترض أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات عن تثبيت موعد 27 ماي في بلاغ رسمي خصوصا بعد الدعوات التي وجهت إليها بتطبيق القانون واحترام أصوات الأحباء في جلسة مارس الماضي.
بين اليونسي وحمودية
على امتداد نهاية الأسبوع الماضي تداولت بعض الجلسات الخاصة وبعض الصفحات أخبارا عن إمكانية التحالف بين رئيس الهيئة التسييرية مروان حمودية والمرشح المنتظر عبد السلام اليونسي.
أخبار نفاها مصدر مقرب من اليونسي الذي أفاد «الشروق» بأن الفكرة لم تطرح ولن يقع الخوض فيها خصوصا مع ما تعرض له اليونسي من تشويه على يد أطراف محسوبة على الهيئة التسييرية في الفترة الماضية دون نسيان تصريح حمودية في إحدى الحصص التلفزية والذي تهجم فيه على اليونسي.
إلى ذلك يؤكد مصدرنا أن الحديث عن إمكانية تخالف بين مروان حمودية وعبد السلام اليونسي هو مجرد رغبة وأمنية من الشق الموالي لحمودية باعتبار أن مساندي رئيس الهيئة التسييرية يرون أن اليونسي مرشح بارز للرئاسة وبالتالي فهم يعتقدون أن فرضية استمرارهم في الفريق لا يمكن أن تأتي إلا عبر القفز في سفينته.
غلاء أسعار التذاكر
حددت الجامعة التونسية لكرة القدم أسعار التذاكر بعشرين دينار لجماهير «الفيراج» وثلاثين دينارا لـ»البيلوز» وهو ما أثار غضب أحباء النادي الإفريقي الذين اعتبروا أن الأسعار مبالغ فيها وكأنها وسيلة لحرمانهم من حضور الدور النهائي لاسيما وأن الأسعار ضوعفت مرتين عما كان معلوم به.
بعض القراءات تعتبر أن هذه الخطوة تبعث على التساؤل بل وتأتي في إطار كامل من الحرص على أن يلعب النهائي بأقل نسبة حضور جماهيري فزيادة أسعار التذاكر وتحديد سقف الدخول بـ15 ألف محب يراها البعض عملا غير بريء.

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كرة القدم
أخبار النادي الافريقي.. غضب من غلاء تذاكر «الفينال»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

ينهي النادي الإفريقي صباح اليوم تحضيراته لمباراة الكلاسيكو التي ستجمعه يوم غد بالنادي الرياضي الصفاقسي على أرضية ملعب الطيب المهيري.
مباراة لا تبدو سهلة رغم أن السي أس أس انهزم أمام الترجي والنجم في صفاقس بالذات فنادي عاصمة الجنوب يأمل في أن ينهي موسمه بانتصار يحفظ ماء وجهه في موسم كان فاشلا للغاية.
الإطار الفني سعى طيلة الأيام الماضية لإعداد المجموعة على الصعيدين البدني والتكتيكي للنجاح في لقاء الغد كما ركز كمال القلصي ومعاونوه على ضرورة أن يحافظ اللاعبون على ثباتهم في الملعب للعودة بنقاط الفوز دون التركيز على لقاء النجم الساحلي في بن قردان.
هل يغيّر القلصي؟
بين الخميس والأحد سيخوض النادي الإفريقي مواجهتي كلاسيكو الأولى في المهيري أمام النادي الصفاقسي والثانية في رادس ضد النجم الساحلي.. مباراتان في غضون 4 أيام وبينهما رهانان غاليان الأول يفضي إلى العودة إلى رابطة الأبطال والثاني يرفع حصيلة الكؤوس إلى ثلاثة عشرة لقبا.
وبين المواجهتين لا يملك النادي الإفريقي الرصيد البشري الكافي لخوضهما في نفس المستوى لذلك طرحت في اليومين الأخيرين فكرة إعفاء بعض اللاعبين حفاظا على جاهزيتهم البدنية في لقاء النهائي.
الإفريقي يفكر في حسم المواجهتين وكسب الرهانين وهو ما ترك غموضا بالغا حول كيفية إدارة كمال القلصي للمواجهتين لاسيما وأنه لم يكشف إلى غاية حصة مساء الثلاثاء عن التشكيلة التي ينوي اعتمادها يوم غد.
الرابطة وقدماء اللاعبين
انضمت رابطة أحباء النادي الإفريقي مساء أمس الأول إلى معارضي فكرة تأجيل الجلسة العامة الانتخابية إلى يوم 9 جوان المقبل قبل أن تلتحق بها جمعية قدماء النادي الإفريقي.
الرابطة والقدماء أكدوا في بلاغين منفصلين على ضرورة تطبيق مقررات الجلسة العامة لشهر مارس الماضي وذلك للنأي بالفريق عن أية تجاذبات وصراعات قد تلقي بظلالها على الاستحقاقات الرياضية للفريق بين بطولة وكأس والدوري العربي.
من جهتها يفترض أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات عن تثبيت موعد 27 ماي في بلاغ رسمي خصوصا بعد الدعوات التي وجهت إليها بتطبيق القانون واحترام أصوات الأحباء في جلسة مارس الماضي.
بين اليونسي وحمودية
على امتداد نهاية الأسبوع الماضي تداولت بعض الجلسات الخاصة وبعض الصفحات أخبارا عن إمكانية التحالف بين رئيس الهيئة التسييرية مروان حمودية والمرشح المنتظر عبد السلام اليونسي.
أخبار نفاها مصدر مقرب من اليونسي الذي أفاد «الشروق» بأن الفكرة لم تطرح ولن يقع الخوض فيها خصوصا مع ما تعرض له اليونسي من تشويه على يد أطراف محسوبة على الهيئة التسييرية في الفترة الماضية دون نسيان تصريح حمودية في إحدى الحصص التلفزية والذي تهجم فيه على اليونسي.
إلى ذلك يؤكد مصدرنا أن الحديث عن إمكانية تخالف بين مروان حمودية وعبد السلام اليونسي هو مجرد رغبة وأمنية من الشق الموالي لحمودية باعتبار أن مساندي رئيس الهيئة التسييرية يرون أن اليونسي مرشح بارز للرئاسة وبالتالي فهم يعتقدون أن فرضية استمرارهم في الفريق لا يمكن أن تأتي إلا عبر القفز في سفينته.
غلاء أسعار التذاكر
حددت الجامعة التونسية لكرة القدم أسعار التذاكر بعشرين دينار لجماهير «الفيراج» وثلاثين دينارا لـ»البيلوز» وهو ما أثار غضب أحباء النادي الإفريقي الذين اعتبروا أن الأسعار مبالغ فيها وكأنها وسيلة لحرمانهم من حضور الدور النهائي لاسيما وأن الأسعار ضوعفت مرتين عما كان معلوم به.
بعض القراءات تعتبر أن هذه الخطوة تبعث على التساؤل بل وتأتي في إطار كامل من الحرص على أن يلعب النهائي بأقل نسبة حضور جماهيري فزيادة أسعار التذاكر وتحديد سقف الدخول بـ15 ألف محب يراها البعض عملا غير بريء.

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