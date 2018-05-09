كل التفاصيل عن حفل تتويج الترجي.. ميداليات لأول مرة... و3 منصات

عقد مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم عشية امس اجتماعا خصص الجزء الاكبر منه لبرنامج تسليم رمز البطولة للترجي الرياضي التونسي غدا الخميس اثر نهاية مباراته امام شبيبة القيروان والمقررة انطلاقتها في الساعة الخامسة والربع مساء. ولأول مرة في تاريخ بطولتنا ستتولى الرابطة المحترفة الاشراف على حفل التتويج من جميع جوانبه التنظيمية، والى جانب اعضاء مكتب الرابطة سيحضر الحفل رئيس الجامعة الدكتور وديع الجريء في انتظار تأكد حضور وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني.

ميداليات

أكد السيد معز بوراوي عضو مكتب الرابطة والناطق الرسمي باسمها امس في تصريح لـ»الشروق» ان الرابطة بذلت كل ما وسعها من اجل ان يخرج حفل تتويج البطل عن العادات السابقة من خلال تصوّر جديد يتماشى والبطولات الاوروبية الكبرى. وقال ان ضيق الوقت جعل الرابطة تكتفي خلال هذا الموسم بتسليم ميداليات لكامل لاعبي الترجي والاطار الاداري والفني والطبي الى جانب رمز البطولة وهذا يحصل لأول مرة في بطولتنا، واكد بوراوي ان المواسم القادمة ستشهد توزيع كؤوس رمزية على كل لاعبي الفريق المتوج بالبطولة الى جانب الميداليات حتى تبقى ذكرى خالدة للمتوجين. ومن جانب اخر وبعد الفوضى التي رافقت حفل تسليم اللقب في المواسم الماضية اقرت الرابطة اجراءات تنظيمية جديدة منها تخصيص 3 منصات واحدة وسط الملعب للترجي الرياضي اضافة الى منصتين اضافيتين واحدة على يمين منصة الترجي واخرى على يسارها وستكونان مخصصتين للمصورين للقيام بمهامهم في افضل الظروف خاصة وان صور التتويج بلقب البطولة في السنوات الماضية لم تكن في مستوى الانتظارات نتيجة الفوضى العارمة لحظة تسليم رمز البطولة . يذكر ان الرابطة تم تكليفها مؤخرا بالإشراف المباشر على تنظيم حفل تتويج بطل تونس بعد ان كان الامر مقتصرا في السابق على الجامعة التونسية لكرة القدم على عكس ما يحدث في البطولات الاوروبية.

قريبا حفل آخر لأبطال الرابطة الثانية

بالتوازي مع الاعداد للعرس الكروي غدا الخميس، شرعت الرابطة المحترفة في التحضير لإقامة حفل تكريم للفرق الصاعدة من الرابطة المحترفة الثانية الى الرابطة الاولى، وهي بادرة تنظم لأول مرة ايضا، وقد تقرر ان يحتضن احدى نزل العاصمة هذا الحفل بعد ان يسدل الستار على مباريات «البلاي أوف».





رشيد الزيتوني