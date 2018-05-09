في60 ثانية

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10 آلاف موطن شغل

قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أمس إن قطاع النسيج في حاجة إلى 10 آلاف موطن شغل خاصة بعد عودة نسق الإنتاج. وأضاف وزير الصناعة ، أن حوالي 1600 مؤسسة في تونس في قطاع النسيج يبحثون عن اليد العاملة.

نقابة الصحفيين تستنكر

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن استنكارها «عزل» بعض الصحفيين أثناء تغطيتهم، أول أمس، عملية فرز أصوات الناخبين، في الاقتراع الخاص بالانتخابات البلدية، في دائرتي «سليانة» و«صفاقس 2».

عبد الله القلال أمام المحكمة العسكرية

مثل صباح أمس وزير الداخلية والدفاع الأسبق عبد الله القلال أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس للاشتباه في تورّطه في امضاء عقد للتفويت في أرض قصر سيدي الظريف من ديوان المساكن العسكرية لفائدة زين العابدين بن علي.

تحرير ألف أسير من قبضة «بوكو حرام»

قال المتحدث باسم الجيش النيجيري البريغادير جنرال تيكاس تشوكو أول أمس انه تم إنقاذ أكثر من ألف شخص معظمهم نساء وأطفال وشباب كانوا أسرى لدى جماعة «بوكو حرام» الارهابية.