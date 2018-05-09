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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

10 آلاف موطن شغل
قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أمس إن قطاع النسيج في حاجة إلى 10 آلاف موطن شغل خاصة بعد عودة نسق الإنتاج. وأضاف وزير الصناعة ، أن حوالي 1600 مؤسسة في تونس في قطاع النسيج يبحثون عن اليد العاملة.

نقابة الصحفيين تستنكر
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن استنكارها «عزل» بعض الصحفيين أثناء تغطيتهم، أول أمس، عملية فرز أصوات الناخبين، في الاقتراع الخاص بالانتخابات البلدية، في دائرتي «سليانة» و«صفاقس 2».

عبد الله القلال أمام المحكمة العسكرية
مثل صباح أمس وزير الداخلية والدفاع الأسبق عبد الله القلال أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس للاشتباه في تورّطه في امضاء عقد للتفويت في أرض قصر سيدي الظريف من ديوان المساكن العسكرية لفائدة زين العابدين بن علي.

تحرير ألف أسير من قبضة «بوكو حرام»
قال المتحدث باسم الجيش النيجيري البريغادير جنرال تيكاس تشوكو أول أمس انه تم إنقاذ أكثر من ألف شخص معظمهم نساء وأطفال وشباب كانوا أسرى لدى جماعة «بوكو حرام» الارهابية.

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المزيد من الأخبار...
الأخبار السياسية
في60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

10 آلاف موطن شغل
قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أمس إن قطاع النسيج في حاجة إلى 10 آلاف موطن شغل خاصة بعد عودة نسق الإنتاج. وأضاف وزير الصناعة ، أن حوالي 1600 مؤسسة في تونس في قطاع النسيج يبحثون عن اليد العاملة.

نقابة الصحفيين تستنكر
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن استنكارها «عزل» بعض الصحفيين أثناء تغطيتهم، أول أمس، عملية فرز أصوات الناخبين، في الاقتراع الخاص بالانتخابات البلدية، في دائرتي «سليانة» و«صفاقس 2».

عبد الله القلال أمام المحكمة العسكرية
مثل صباح أمس وزير الداخلية والدفاع الأسبق عبد الله القلال أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس للاشتباه في تورّطه في امضاء عقد للتفويت في أرض قصر سيدي الظريف من ديوان المساكن العسكرية لفائدة زين العابدين بن علي.

تحرير ألف أسير من قبضة «بوكو حرام»
قال المتحدث باسم الجيش النيجيري البريغادير جنرال تيكاس تشوكو أول أمس انه تم إنقاذ أكثر من ألف شخص معظمهم نساء وأطفال وشباب كانوا أسرى لدى جماعة «بوكو حرام» الارهابية.

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09 ماي 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمس بقصر قرطاج، الدكتور أحمد بن محمّد العيسى، وزير التعليم...
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تجهيز الطرقات الوقتية
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن أشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي...
المزيد >>
فتح تحقيق
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر أمس عن اعتذارها لكافة حرفائها إثر التّعطيل الحاصل...
المزيد >>
تعليق إضراب
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد محمد منصف الشواشي عضو المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات القيادة بالشركة التونسية للملاحة أمس، أنه...
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المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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