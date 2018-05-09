في60 ثانية

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10 آلاف موطن شغل
قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أمس إن قطاع النسيج في حاجة إلى 10 آلاف موطن شغل خاصة بعد عودة نسق الإنتاج. وأضاف وزير الصناعة ، أن حوالي 1600 مؤسسة في تونس في قطاع النسيج يبحثون عن اليد العاملة.
نقابة الصحفيين تستنكر
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن استنكارها «عزل» بعض الصحفيين أثناء تغطيتهم، أول أمس، عملية فرز أصوات الناخبين، في الاقتراع الخاص بالانتخابات البلدية، في دائرتي «سليانة» و«صفاقس 2».
عبد الله القلال أمام المحكمة العسكرية
مثل صباح أمس وزير الداخلية والدفاع الأسبق عبد الله القلال أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس للاشتباه في تورّطه في امضاء عقد للتفويت في أرض قصر سيدي الظريف من ديوان المساكن العسكرية لفائدة زين العابدين بن علي.
تحرير ألف أسير من قبضة «بوكو حرام»
قال المتحدث باسم الجيش النيجيري البريغادير جنرال تيكاس تشوكو أول أمس انه تم إنقاذ أكثر من ألف شخص معظمهم نساء وأطفال وشباب كانوا أسرى لدى جماعة «بوكو حرام» الارهابية.
10 آلاف موطن شغل
قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أمس إن قطاع النسيج في حاجة إلى 10 آلاف موطن شغل خاصة بعد عودة نسق الإنتاج. وأضاف وزير الصناعة ، أن حوالي 1600 مؤسسة في تونس في قطاع النسيج يبحثون عن اليد العاملة.
نقابة الصحفيين تستنكر
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن استنكارها «عزل» بعض الصحفيين أثناء تغطيتهم، أول أمس، عملية فرز أصوات الناخبين، في الاقتراع الخاص بالانتخابات البلدية، في دائرتي «سليانة» و«صفاقس 2».
عبد الله القلال أمام المحكمة العسكرية
مثل صباح أمس وزير الداخلية والدفاع الأسبق عبد الله القلال أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس للاشتباه في تورّطه في امضاء عقد للتفويت في أرض قصر سيدي الظريف من ديوان المساكن العسكرية لفائدة زين العابدين بن علي.
تحرير ألف أسير من قبضة «بوكو حرام»
قال المتحدث باسم الجيش النيجيري البريغادير جنرال تيكاس تشوكو أول أمس انه تم إنقاذ أكثر من ألف شخص معظمهم نساء وأطفال وشباب كانوا أسرى لدى جماعة «بوكو حرام» الارهابية.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-