مصداقية وإقبال ضعيف

قال فابيو ماسيمو كاستالدو، نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات بتونس، إنّ التصويت في الانتخابات البلديّة في تونس، يوم 6 ماي الجاري، اتسم بالمصداقية، رغم تسجيل بعض الإخلالات التقنية ونسبة إقبال ضعيفة، خاصّة في صفوف الشباب.