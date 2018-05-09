مصداقية وإقبال ضعيف
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21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
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20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
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20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
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20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
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19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
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19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
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19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
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19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
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18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
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18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
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17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
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17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
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يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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مصداقية وإقبال ضعيف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
قال فابيو ماسيمو كاستالدو، نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات بتونس، إنّ التصويت في الانتخابات البلديّة في تونس، يوم 6 ماي الجاري، اتسم بالمصداقية، رغم تسجيل بعض الإخلالات التقنية ونسبة إقبال ضعيفة، خاصّة في صفوف الشباب.
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مصداقية وإقبال ضعيف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
قال فابيو ماسيمو كاستالدو، نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات بتونس، إنّ التصويت في الانتخابات البلديّة في تونس، يوم 6 ماي الجاري، اتسم بالمصداقية، رغم تسجيل بعض الإخلالات التقنية ونسبة إقبال ضعيفة، خاصّة في صفوف الشباب.
السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمس بقصر قرطاج، الدكتور أحمد بن محمّد العيسى، وزير التعليم...المزيد >>
تجهيز الطرقات الوقتية
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن أشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي...المزيد >>
فتح تحقيق
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر أمس عن اعتذارها لكافة حرفائها إثر التّعطيل الحاصل...المزيد >>
تعليق إضراب
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد محمد منصف الشواشي عضو المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات القيادة بالشركة التونسية للملاحة أمس، أنه...المزيد >>
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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