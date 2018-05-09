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يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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يـوسف السرايري يدير نهائي كـأس تونــس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
تم رسميا تعيين الحكم يوسف السرايري لادارة نهائي كأس تونس بين النادي الافريقي والنجم الساحلي يوم الاحد القادم. وسيكون الى جانبه 4 حكام اخرين هما المساعدان يامن الملولشي ورمزي الحرش ومراقبا الخط الصادق السالمي ووليد الجريدي، بينما يتولى سليم بالاخواص مهمة الحكم الرابع. وسيراقب طاقم التحكيم مدير الادارة الوطنية للتحكيم عواز الطرابلسي وشكري سعد الله.
الزيتوني
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يـوسف السرايري يدير نهائي كـأس تونــس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
تم رسميا تعيين الحكم يوسف السرايري لادارة نهائي كأس تونس بين النادي الافريقي والنجم الساحلي يوم الاحد القادم. وسيكون الى جانبه 4 حكام اخرين هما المساعدان يامن الملولشي ورمزي الحرش ومراقبا الخط الصادق السالمي ووليد الجريدي، بينما يتولى سليم بالاخواص مهمة الحكم الرابع. وسيراقب طاقم التحكيم مدير الادارة الوطنية للتحكيم عواز الطرابلسي وشكري سعد الله.
الزيتوني
أخبار النادي الصفاقسي.. خماخــــم راحـــل ولومـــــار قــــــادم
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
خرج النادي الصفاقسي هذا الموسم بيد فارغة واخرى لا شيء فيها حيث انسحب من الكاس في الامتار الاخيرة ولم يعرف...المزيد >>
في الصميم .. متى تتحرر الرياضة من السياسة؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
في خِضمّ الانتخابات البلدية دفع أحدهم دفعا «ساحر الجيلين» للإدلاء بدلوه في اللّعبة السياسية وقد قال حمادي...المزيد >>
المنتخب الوطني..معلول يعتني ببن عمر والمساكني يجري عملية جراحية ناجحة
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم الصّعوبات التنظيمية الناجمة أساسا عن الاختلافات الموجودة في رزنامة المنافسات المحلية والبطولات...المزيد >>
حكايتنا مع المونديال.. فريد شوشان .. عدنا بعد 20 سنة... وكنت سعيدا بمواجهة فالديراما
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
فريد شوشان من مواليد 19 افريل 1973 بمدينة سوسة هو لاعب سابق بالنجم الساحلي والنادي الافريقي كما لعب لموسم وحيد...المزيد >>
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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