يـوسف السرايري يدير نهائي كـأس تونــس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تم رسميا تعيين الحكم يوسف السرايري لادارة نهائي كأس تونس بين النادي الافريقي والنجم الساحلي يوم الاحد القادم. وسيكون الى جانبه 4 حكام اخرين هما المساعدان يامن الملولشي ورمزي الحرش ومراقبا الخط الصادق السالمي ووليد الجريدي، بينما يتولى سليم بالاخواص مهمة الحكم الرابع. وسيراقب طاقم التحكيم مدير الادارة الوطنية للتحكيم عواز الطرابلسي وشكري سعد الله.