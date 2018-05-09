ناد للباحثين عن الشغل

افتتح وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان أمس الثلاثاء بجندوبة، أول ناد للباحثين عن شغل، تم احداثه في اطار تجربة تهدف الى الرفع من جودة خدمات الهياكل التشغيل، ومن المنتظر ان يتم تعميمها على بقية الولايات.