أخبار الترجي الرياضي .. الانتدابات تتصدّر الاهتمامات... وتصعيد من المجموعات

طرأ تَغيير على برنامج لقاء الغد أمام شبيبة القيروان حيث تقرّر تأخير المباراة إلى الخامسة و15 دقيقة بدل الثالثة والنّصف بعد الزوال.

هذا وتتواصل عملية بيع التذاكر في شبابيك الحديقة والمنزه بأسعار تتراوح كما أشرنا أمس بين 7 و10 و20 و30 دينارا ويأمل أهل الدار أن تزحف الجماهير الصفراء والحمراء بأعداد غفيرة نحو رادس خاصّة أنّ هذه المواجهة ستكون احتفالية وسيقع خلالها تسليم رمز البطولة لشيخ الأندية.

لا تنازل عن القضية الأساسية

في الوقت الذي تُمنّي فيه لجنة التنظيم النّفس بـ»إستقطاب» أكبر عدد مُمكن من الأحباء بمناسبة لقاء الغد لحساب الجولة الختامية من البطولة وصلتنا معلومات مؤكدة تفيد بأن شقّا من «المجموعات» مازال مصرّا على مُقاطعة اللقاءات بحكم أن السلطات المعنية لم تستجب بعد إلى مطالبه المتمثّلة بالأساس في التوقيع على اتفاقيات رسمية تضع حدّا لـ»المُمارسات القَمعية» على أنصار الجمعية.

ويعتقد هؤلاء أنّ رفع «الويكلو» عن الجمعية بعد جلسات كثيرة ومُماطلات طويلة لن يصرفهم عن القضية الجوهرية وهي إعادة فتح «الفيراج» وإنهاء حالة «القَمع».

الدّفاع يشغل البال

من الواضح أن الترجي الرياضي سيضع الدفاع في صدارة الأولويات مع فتح سوق الانتقالات الصيفية.

ويبدو أن الجمعية انطلقت بصفة فعلية في مناقشة ملفات بعض المرشحين الذين يُشترط فيهم القدرة على تقديم إضافات نوعية لـ»المنظومة» الدفاعية خاصّة على مستوى المنافسات القارية وهي الأصعب والأهمّ.

وكنّا قد أشرنا في أعداد سابقة إلى أنه وقع تداول جملة من الأسماء على غرار ياسين مرياح (النادي الصفاقسي) وصيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) ويوهان بن علوان (ليستر سيتي) علاوة على لاعب «الستيدة» أيمن بن محمود.

وقد ينضاف المدافع الجزائري لـ»الجليزة» علي قشي عبد العزيز إلى قائمة المطلوبين ولو أن قدومه إلى ساحة «باب سويقة» سيكون مشروطا بإيجاد الحلّ المناسب لعدد الأقدام الأجنبية (كالتجنيس مثلا لـ»كوليبالي»).

عَقَبات وحِسابات

بالتأمل في الأسماء المذكورة قد يقع الإجماع على أن مرياح «السي .آس .آس» والمنتخب يُعدّ الأفضل لكن هذه الصّفقة قد تعطّلها الكثير من العَقبات منها رغبة اللاعب في الهجرة إلى فرنسا علاوة على الشروط المالية «التعجيزية» التي قد تضعها جمعيته الحالية لتسريحه.

أمّا بن يوسف فإنه أيضا من ركائز المنتخب ويعرف الأجواء الترجية لكن «هجرته العكسية» قد لا تكون مُوفّقة كما أن مردوديته في بعض الأحيان متواضعة حتى أن الكثيرين يعتبرون أن مرياح هو من يتحمّل العبء الأكبر في دفاع «النسور».

ونأتي إلى بن علوان لنلاحظ أن سنّه المُتقدّم و»بطالته» شبه الدائمة قد تضعان أمامه علامة قف. ونمرّ إلى أيمن بن محود الذي ساد الاعتقاد بأنه يملك خصالا دفاعية جيّدة لكن يبقى الإشكال في الإضافة التي بوسعه أن يقدّمها في المنافسات القوية.

أمّا آخر المرشحين وهو علي قشي فقد تعوّد على أجواء الكرة التونسية وكان في وقت ما من المطلوبين في «باب سويقة» لكن صفقة التعاقد معه رهن الاقتناع بمؤهلاته وتجاوز القيود المفروضة على مستوى اللاعبين الأجانب.

هذه «العَقبات» والحسابات تؤكد في حقيقة الأمر الصّعوبات التي قد يواجهها الفريق لإنتقاء مدافع من الطراز الجيّد على الأقل بحكم أنه سيكون من شبه المستحيل العثور على لاعب بمواصفات بن يحيى أو حتّى بدرة والجعايدي.

مشهد مرفوض

ظهر اللاّعب السابق للترجي البشير السحباني في صورة «درامية» وهو يَروي وضعيته «الكارثية» بعد أن أدار له الزّمن ظهره وتنكّر له الأصحاب والأحباب بما في ذلك رفاق الأمس والذين كان يَتقاسم معهم الحلو والمرّ وحتى الأكل.

هذا المشهد المُحزن لأحد اللاعبين السابقين للترجي والمنتخب قد لا يخلو من التّضخيم و»التّفليم» على رأي البعض لكنّه في كلّ الأحوال مرفوضا ويحتاج إلى تدخّل عاجل وناجع دون السّقوط في «الميلودراما الهندية» والتي استغلها بعض «الرياضيين» للركوب على الحدث ولعب بطولات «وهمية».





سامي حمّاني