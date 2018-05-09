إمضاء اتفاقيات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تم صباح أمس توقيع 3 عقود أهداف بين وزارة الشؤون الثقافية من جهة وكل من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية ومعهد تونس للترجمة.

تجهيز الطرقات الوقتية أكّد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن أشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي... المزيد >>

فتح تحقيق عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر أمس عن اعتذارها لكافة حرفائها إثر التّعطيل الحاصل... المزيد >>