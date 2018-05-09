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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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إيقاف المورّطين في السطو على معهد حي ابن خلدون بالعاصمة
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الأخبار السياسية
إيقاف المورّطين في السطو على معهد حي ابن خلدون بالعاصمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

تمكّن ظهر أمس الثلاثاء أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من إلقاء القبض على 4 شبان تورّطوا فجر يوم 4 ماي الجاري في السطو على المعهد الثانوي بحي ابن خلدون.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن إدارة المعهد تقدمت صباح يوم الجمعة الماضي بشكاية مفادها تعرض القسم المعد للاعلامية الى الخلع والاستيلاء من داخله على 10 حواسيب وتوابعها من طرف مجهولين وبتكثيف التحريات وجمع الشهادات أمكن لأعوان الشرطة العدلية بالعمران تحديد هويات المورطين في عملية السرقة وهم 4 شبان من سكان حي ابن خلدون تتراوح أعمارهم بين 19 و22 عاما وتم ظهر أمس ايقافهم جميعا وحجز المسروق كاملا قبل أن يتمكنوا من التفويت فيه بالبيع وأعيد الى إدارة المعهد فيما تقرر الاحتفاظ بالموقوفين الأربعة لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنهم.

سليم العجرودي
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الأخبار السياسية
إيقاف المورّطين في السطو على معهد حي ابن خلدون بالعاصمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

تمكّن ظهر أمس الثلاثاء أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من إلقاء القبض على 4 شبان تورّطوا فجر يوم 4 ماي الجاري في السطو على المعهد الثانوي بحي ابن خلدون.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن إدارة المعهد تقدمت صباح يوم الجمعة الماضي بشكاية مفادها تعرض القسم المعد للاعلامية الى الخلع والاستيلاء من داخله على 10 حواسيب وتوابعها من طرف مجهولين وبتكثيف التحريات وجمع الشهادات أمكن لأعوان الشرطة العدلية بالعمران تحديد هويات المورطين في عملية السرقة وهم 4 شبان من سكان حي ابن خلدون تتراوح أعمارهم بين 19 و22 عاما وتم ظهر أمس ايقافهم جميعا وحجز المسروق كاملا قبل أن يتمكنوا من التفويت فيه بالبيع وأعيد الى إدارة المعهد فيما تقرر الاحتفاظ بالموقوفين الأربعة لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنهم.

سليم العجرودي
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09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن أشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي...
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فتح تحقيق
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر أمس عن اعتذارها لكافة حرفائها إثر التّعطيل الحاصل...
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تعليق إضراب
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد محمد منصف الشواشي عضو المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات القيادة بالشركة التونسية للملاحة أمس، أنه...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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