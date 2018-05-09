إيقاف المورّطين في السطو على معهد حي ابن خلدون بالعاصمة

تمكّن ظهر أمس الثلاثاء أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من إلقاء القبض على 4 شبان تورّطوا فجر يوم 4 ماي الجاري في السطو على المعهد الثانوي بحي ابن خلدون.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن إدارة المعهد تقدمت صباح يوم الجمعة الماضي بشكاية مفادها تعرض القسم المعد للاعلامية الى الخلع والاستيلاء من داخله على 10 حواسيب وتوابعها من طرف مجهولين وبتكثيف التحريات وجمع الشهادات أمكن لأعوان الشرطة العدلية بالعمران تحديد هويات المورطين في عملية السرقة وهم 4 شبان من سكان حي ابن خلدون تتراوح أعمارهم بين 19 و22 عاما وتم ظهر أمس ايقافهم جميعا وحجز المسروق كاملا قبل أن يتمكنوا من التفويت فيه بالبيع وأعيد الى إدارة المعهد فيما تقرر الاحتفاظ بالموقوفين الأربعة لمباشرة الأبحاث اللازمة في شأنهم.





سليم العجرودي