إرجاء نظر

أرجأ مجلس نواب الشعب، أمس، خلال جلسة عامة مسائية، المصادقة على مشروعي قانونين أساسيين في مجال خدمات النقل الجوي بين تونس وكل من مصر والسودان الى جلسة لاحقة سيعلن عنها لاحقا على ان يحضرها وزير النقل رضوان عيارة الذي تغيب عن هذه الجلسة.