إرجاء نظر
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
إرجاء نظر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
أرجأ مجلس نواب الشعب، أمس، خلال جلسة عامة مسائية، المصادقة على مشروعي قانونين أساسيين في مجال خدمات النقل الجوي بين تونس وكل من مصر والسودان الى جلسة لاحقة سيعلن عنها لاحقا على ان يحضرها وزير النقل رضوان عيارة الذي تغيب عن هذه الجلسة.
السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمس بقصر قرطاج، الدكتور أحمد بن محمّد العيسى، وزير التعليم...المزيد >>
تجهيز الطرقات الوقتية
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن أشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي...المزيد >>
فتح تحقيق
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر أمس عن اعتذارها لكافة حرفائها إثر التّعطيل الحاصل...المزيد >>
تعليق إضراب
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد محمد منصف الشواشي عضو المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات القيادة بالشركة التونسية للملاحة أمس، أنه...المزيد >>
إرجاء نظر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
أرجأ مجلس نواب الشعب، أمس، خلال جلسة عامة مسائية، المصادقة على مشروعي قانونين أساسيين في مجال خدمات النقل الجوي بين تونس وكل من مصر والسودان الى جلسة لاحقة سيعلن عنها لاحقا على ان يحضرها وزير النقل رضوان عيارة الذي تغيب عن هذه الجلسة.
السبسي يستقبل وزير التعليم السعودي
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمس بقصر قرطاج، الدكتور أحمد بن محمّد العيسى، وزير التعليم...المزيد >>
تجهيز الطرقات الوقتية
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن أشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي...المزيد >>
فتح تحقيق
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر أمس عن اعتذارها لكافة حرفائها إثر التّعطيل الحاصل...المزيد >>
تعليق إضراب
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد محمد منصف الشواشي عضو المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات القيادة بالشركة التونسية للملاحة أمس، أنه...المزيد >>
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة