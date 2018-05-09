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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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أخبار الملعب التونسي.. العكرمي يتمرّد واقبال كبير على «الأساماسينغ»
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كرة القدم
أخبار الملعب التونسي.. العكرمي يتمرّد واقبال كبير على «الأساماسينغ»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

تدرّب الفريق خلال الفترة الاخيرة بصفة عادية دون خوض اي تربص تحضيري واكتفى بلقاء ودي امام النادي الافريقي انهزم خلاله بنتيجة هدفين لهدف في انتظار لقائه الاخير في بطولة هذا الموسم.
الملعب التونسي يتحوّل اليوم الى قابس وسيكون الانطلاق من تونس على الساعة التاسعة صباحا دون خوض اي حصة تمارين على ان ينزل مساء غد الخميس ضيفا على الملعب القابسي في ختام البطولة. مسؤولو فريق باردو أكدوا ان فريقهم سيخوض لقاءه الاخير بمنأى عن اي حسابات او مجاملات لفريق على حساب الآخر وسيتقيدون بميثاق الرياضي. وبين أهل القرار في «البقلاوة» انهم يعوّلون كثيرا على الحضور الامني لتأمين الفريق ومسيريه.
تمديد
أطلقت هيئة «البقلاوة» خدمة «الاساماسينغ» عشية أول أمس وهي خطوة لاقت اقبالا كبيرا من احباء الفريق في كامل تراب الجمهورية. وكانت هيئة بن عيسى قد تقدمت بمطلب في الغرض منذ فترة طويلة ونالت الموافقة من رئاسة الحكومة ثم أتمت كل الاجراءات القانونية مع شركات الاتصال لتعلن عشية أول امس عن انطلاق الخدمة رسميا والتي سيكون خلالها عشاق «لاخضر والاحمر» مطالبين بدعم فريقهم من خلال خطوة بسيطة تتمثل في كتابة حرفي ST وارسالها على الرقم 85748 وسعر الارسالية دينار واحد سيكون نصيب الملعب التونسي من كل ارسالية 800 مليم على ان يذهب باقي المبلغ وهو 200 مليم كأداء لفائدة خزينة الدولة. وتجدر الاشارة الى ان الملعب التونسي يتمتع برخصة مدتها 3 اشهر فقط لهذه الخدمة ويسعى اهل القرار في باردو الى التمديد في هذه الفترة حتى يتمكن الفريق من الاستفادة من عائدات خدمة الارساليات القصيرة في ظل غياب الدعم المالي من الشركات ورجال الاعمال.
العكرمي يتمرّد
احتجب الظهير الايسر للملعب التونسي سيف الدين العكرمي عن تمارين الفريق خلال الايام الاخيرة دون ان يتمتع برخصة من مدربه او يعلم الهيئة، خطوة تعتبرها هيئة بن عيسى تطاولا من اللاعب على الفريق وقلّة انضباط وبالتالي ستتخذ في شأنه العقوبات اللازمة حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للفريق. وتجدر الاشارة الى ان عقد العكرمي مع «البقلاوة» ينتهي في جوان 2019، كما تفيد بعض الاخبار بأن اللاعب في اتصال مع النجم الساحلي الذي يرغب في الانتفاع بخدماته في الموسم المقبل.
غيابات بارزة
تشهد تشكيلة الفريق في مواجهة «الستيدة» عديد الغيابات على غرار القائد بسام البولعابي المصاب وسيف الدين العكرمي الذي تغيب عن التمارين دون اي مبرر الى جانب محمد علي الجويني الذي يشكو من اصابة ايضا. كما ان لاعب المحور جاسر الخميري تعرض الى نزلة برد لكنه سيكون ضمن المجموعة التي ستتحول اليوم الى قابس ومن المنتظر ان يعتمد المدرب نبيل الكوكي على أيمن الكثيري في خطة مدافع محوري الى جانب الخميري في ظل غياب البولعابي والجويني.

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كرة القدم
أخبار الملعب التونسي.. العكرمي يتمرّد واقبال كبير على «الأساماسينغ»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

تدرّب الفريق خلال الفترة الاخيرة بصفة عادية دون خوض اي تربص تحضيري واكتفى بلقاء ودي امام النادي الافريقي انهزم خلاله بنتيجة هدفين لهدف في انتظار لقائه الاخير في بطولة هذا الموسم.
الملعب التونسي يتحوّل اليوم الى قابس وسيكون الانطلاق من تونس على الساعة التاسعة صباحا دون خوض اي حصة تمارين على ان ينزل مساء غد الخميس ضيفا على الملعب القابسي في ختام البطولة. مسؤولو فريق باردو أكدوا ان فريقهم سيخوض لقاءه الاخير بمنأى عن اي حسابات او مجاملات لفريق على حساب الآخر وسيتقيدون بميثاق الرياضي. وبين أهل القرار في «البقلاوة» انهم يعوّلون كثيرا على الحضور الامني لتأمين الفريق ومسيريه.
تمديد
أطلقت هيئة «البقلاوة» خدمة «الاساماسينغ» عشية أول أمس وهي خطوة لاقت اقبالا كبيرا من احباء الفريق في كامل تراب الجمهورية. وكانت هيئة بن عيسى قد تقدمت بمطلب في الغرض منذ فترة طويلة ونالت الموافقة من رئاسة الحكومة ثم أتمت كل الاجراءات القانونية مع شركات الاتصال لتعلن عشية أول امس عن انطلاق الخدمة رسميا والتي سيكون خلالها عشاق «لاخضر والاحمر» مطالبين بدعم فريقهم من خلال خطوة بسيطة تتمثل في كتابة حرفي ST وارسالها على الرقم 85748 وسعر الارسالية دينار واحد سيكون نصيب الملعب التونسي من كل ارسالية 800 مليم على ان يذهب باقي المبلغ وهو 200 مليم كأداء لفائدة خزينة الدولة. وتجدر الاشارة الى ان الملعب التونسي يتمتع برخصة مدتها 3 اشهر فقط لهذه الخدمة ويسعى اهل القرار في باردو الى التمديد في هذه الفترة حتى يتمكن الفريق من الاستفادة من عائدات خدمة الارساليات القصيرة في ظل غياب الدعم المالي من الشركات ورجال الاعمال.
العكرمي يتمرّد
احتجب الظهير الايسر للملعب التونسي سيف الدين العكرمي عن تمارين الفريق خلال الايام الاخيرة دون ان يتمتع برخصة من مدربه او يعلم الهيئة، خطوة تعتبرها هيئة بن عيسى تطاولا من اللاعب على الفريق وقلّة انضباط وبالتالي ستتخذ في شأنه العقوبات اللازمة حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للفريق. وتجدر الاشارة الى ان عقد العكرمي مع «البقلاوة» ينتهي في جوان 2019، كما تفيد بعض الاخبار بأن اللاعب في اتصال مع النجم الساحلي الذي يرغب في الانتفاع بخدماته في الموسم المقبل.
غيابات بارزة
تشهد تشكيلة الفريق في مواجهة «الستيدة» عديد الغيابات على غرار القائد بسام البولعابي المصاب وسيف الدين العكرمي الذي تغيب عن التمارين دون اي مبرر الى جانب محمد علي الجويني الذي يشكو من اصابة ايضا. كما ان لاعب المحور جاسر الخميري تعرض الى نزلة برد لكنه سيكون ضمن المجموعة التي ستتحول اليوم الى قابس ومن المنتظر ان يعتمد المدرب نبيل الكوكي على أيمن الكثيري في خطة مدافع محوري الى جانب الخميري في ظل غياب البولعابي والجويني.

مراد الخترشي
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الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
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