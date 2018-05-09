تعليق إضراب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكّد محمد منصف الشواشي عضو المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات القيادة بالشركة التونسية للملاحة أمس، أنه تم تعليق الاضراب المقرر تنفيذه في الأيام القادمة. وأفاد المتحدث بأن الاجتماع المزمع عقده يوم الاثنين القادم للنظر في مطالبهم المقدمة لسلطة الاشراف وتقرير الخطوات القادمة لايزال قائما.

تجهيز الطرقات الوقتية أكّد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن أشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي... المزيد >>

فتح تحقيق عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر أمس عن اعتذارها لكافة حرفائها إثر التّعطيل الحاصل... المزيد >>