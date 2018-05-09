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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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الأخبار السياسية
فتح تحقيق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر أمس عن اعتذارها لكافة حرفائها إثر التّعطيل الحاصل في بعض سفرات قطارات الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة منذ اول امس مبيّنة انها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا التّعطيل.

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الأخبار السياسية
فتح تحقيق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر أمس عن اعتذارها لكافة حرفائها إثر التّعطيل الحاصل في بعض سفرات قطارات الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة منذ اول امس مبيّنة انها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا التّعطيل.

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تجهيز الطرقات الوقتية
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد وزير التجهيز، محمد صالح العرفاوي، أن أشغال الطرقات الوقتية التي ستسهل حركة المرور بالنسبة لمستعملي...
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فتح تحقيق
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر أمس عن اعتذارها لكافة حرفائها إثر التّعطيل الحاصل...
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تعليق إضراب
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد محمد منصف الشواشي عضو المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات القيادة بالشركة التونسية للملاحة أمس، أنه...
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المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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