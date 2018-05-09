فتح تحقيق

عبّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ نشر أمس عن اعتذارها لكافة حرفائها إثر التّعطيل الحاصل في بعض سفرات قطارات الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة منذ اول امس مبيّنة انها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا التّعطيل.