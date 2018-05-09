بعد تقديم الشكوى للفيفا .. الاستماع الى وفد النجم استغرق ساعة ونصف

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في حدود الساعة الحادية عشرة من صبيحة أمس انتهى اجتماع وفد النجم الساحلي مع أعضاء لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمقره بمدينة زوريخ السويسرية... هذا الاجتماع دام ساعة ونصف بالتمام والكمال كانت مجالا للاستماع الى ممثلي فريق جوهرة الساحل من قبل أعضاء اللجنة المذكورة وتقديم الشكوى بصفة رسمية مدعمة بالأدلة والشواهد المكتوبة والمصورة. وفد النجم المتكون من رضا شرف الدين (رئيس الجمعية) وعادل غيث (الكاتب العام) والأستاذ رضا بن عثمان (عضو اللجنة القانونية) عاد من سويسرا في انتظار ما ستسفر عنه هذه الشكوى.
في حدود الساعة الحادية عشرة من صبيحة أمس انتهى اجتماع وفد النجم الساحلي مع أعضاء لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمقره بمدينة زوريخ السويسرية... هذا الاجتماع دام ساعة ونصف بالتمام والكمال كانت مجالا للاستماع الى ممثلي فريق جوهرة الساحل من قبل أعضاء اللجنة المذكورة وتقديم الشكوى بصفة رسمية مدعمة بالأدلة والشواهد المكتوبة والمصورة. وفد النجم المتكون من رضا شرف الدين (رئيس الجمعية) وعادل غيث (الكاتب العام) والأستاذ رضا بن عثمان (عضو اللجنة القانونية) عاد من سويسرا في انتظار ما ستسفر عنه هذه الشكوى.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-