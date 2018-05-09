بعد تقديم الشكوى للفيفا .. الاستماع الى وفد النجم استغرق ساعة ونصف

في حدود الساعة الحادية عشرة من صبيحة أمس انتهى اجتماع وفد النجم الساحلي مع أعضاء لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بمقره بمدينة زوريخ السويسرية... هذا الاجتماع دام ساعة ونصف بالتمام والكمال كانت مجالا للاستماع الى ممثلي فريق جوهرة الساحل من قبل أعضاء اللجنة المذكورة وتقديم الشكوى بصفة رسمية مدعمة بالأدلة والشواهد المكتوبة والمصورة. وفد النجم المتكون من رضا شرف الدين (رئيس الجمعية) وعادل غيث (الكاتب العام) والأستاذ رضا بن عثمان (عضو اللجنة القانونية) عاد من سويسرا في انتظار ما ستسفر عنه هذه الشكوى.





باللطيفة